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Новини
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JTI Україна інвестує 60 млн доларів в економіку України

Новини компаній

Компанія JTI Україна додатково інвестує близько 60 млн доларів в економіку України протягом найближчих трьох років. Нова інвестиція пов’язана із запуском нового продукту компанії – пристрою для електричного нагрівання тютюну Ploom X Advanced. Про це компанія оголосила вчора, 1 липня.

Ploom X Advanced – новітній флагманський продукт JTI. Розроблений у Каліфорнії. Вдосконалений в Японії. Тепер в Україні. В основі роботи девайсу – запатентована технологія нагрівання HeatFlow, що рівномірно нагріває тютюн без горіння та диму. Наразі продукт присутній на 21 ринках світу. "Ploom X Advanced вже завоював прихильність мільйонів споживачів, і ми раді надати цю можливість українським споживачам", - сказала Світлана Шарамок, генеральна директорка JTI Україна.

шарамок

Ploom X Advanced вже наявний у продажу в Києві. Також його можна буде придбати на спеціалізованому сайті та у брендових точках продажу. В планах компанії також розширення продажів на всій території України.

За словами Світлани Шарамок, запуск нового продукту в Україні передбачає додаткові інвестиції протягом 2024-2026 років. "Нові інвестиції – це важливий крок для будь-якого бізнесу навіть у мирний час. Ми непохитні у своїй вірі в майбутнє України, тому інвестуємо в її економіку зараз, під час війни", - сказала генеральна директорка JTI Україна.

Компанія працює на ринку України 25 років і вже інвестувала в економіку понад 400 млн доларів. Окрім цього, JTI Україна є одним з найбільших платників податків в бюджет країни. У 2023 році компанія сплатила 24,7 млрд грн та увійшла до топ-5 платників податків серед усіх українських компаній.

"Ми розуміємо, що додаткові інвестиції потрібні Україні зараз як ніколи. І підтримка економіки країни у важкі часи – одне з найважливіших завдань бізнесу", - сказала Світлана Шарамок.

За її словами, з початку повномасштабної війни компанія сфокусувалася на безпеці та добробуті своїх працівників і їхніх сімей, виділяючи на це значні кошти. "Але зараз настав час інвестувати також і в бізнес, посилювати позиції та продовжувати робити свій внесок в майбутнє нашої країни", - сказала генеральна директорка JTI Україна.

JTI Україна – один з найбільших виробників тютюнових виробів в Україні. Входить до складу групи компаній Japan Tobacco International, міжнародного тютюнового бізнесу групи компаній Japan Tobacco (штаб-квартира у м. Токіо, Японія). В Україні компанія працює з 1999 р. У центральному офісі в Києві, регіональних офісах та на фабриці у м. Кременчук працює більше 800 людей.

До початку широкомасштабної війни JTI Україна виробляла продукцію як для українського, так і для 22 зовнішніх ринків.

Автор: 

інвестиції (2079) компанія (120) тютюн (540)


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Топ коментарі
+4
Уб'ємо здоров'я Ваших жителів, офігенна інвестиція, дуже потрібна в цей час
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02.07.2024 17:18 Відповісти
+3
...😵 нагрівання тютюну? 🤬🤬Це що за інвестиції в країну?
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02.07.2024 17:19 Відповісти
+3
Це в економіку країни, чи в розростання свого бізнесу?
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02.07.2024 17:35 Відповісти
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- У нас дуже хороші темпи негативного росту економіки каже один лідор.. - Ви хочете сказати " спад економіки " ?
- НІТ ! Ріст ! Просто негативний.. Але темпи дуже патужні !
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02.07.2024 17:10 Відповісти
Нагрівання тютюну ?
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02.07.2024 17:15 Відповісти
ремонт на Кременчуцькій тютюновій фабриці
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02.07.2024 17:23 Відповісти
Да, це пісец.
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02.07.2024 17:34 Відповісти
Навіщо ця « благодійність»?!

Тютюн- це зараза! Вісь цівілізованний світ відходить від тютюну, наркотиків, міцного алкоголю.

А Україна буде себе вбивати за ради ціх бізнесменів?!
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02.07.2024 17:48 Відповісти
та як же можна відмовитись від "інвестицій" в гроблення української нації на 60 млн дол ?

"благодєтєлі" буєві ; "ми раді надати цю можливість українським споживачам"
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03.07.2024 02:59 Відповісти
Уб'ємо здоров'я Ваших жителів, офігенна інвестиція, дуже потрібна в цей час
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02.07.2024 17:18 Відповісти
...😵 нагрівання тютюну? 🤬🤬Це що за інвестиції в країну?
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02.07.2024 17:19 Відповісти
Це в економіку країни, чи в розростання свого бізнесу?
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02.07.2024 17:35 Відповісти
як жити далі без нагрівання тютюну..., а як ми раніше без цього жили...
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02.07.2024 17:45 Відповісти
нагрівали сірником, а зараз - девайсом.
різницю по крутизні відчуваєте ?
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03.07.2024 03:01 Відповісти
 
 