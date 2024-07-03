Нідерланди залишаються відданими підтримці України настільки, наскільки зможуть, - міністр оборони Брекельманс
Новий міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс наголосив на важливості збереження підтримки України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці на платформі X.
Нідерланди залишаються відданими підтримці України настільки, наскільки зможуть, і так довго, як буде необхідно. Ми і наші союзники об’єднані у рішучості повернути в Україну мир і безпеку", - зазначив Брекельманс.
Він додав, що очікує зміцнення співпраці та чекатиме зустрічі з міністром оборони Україна Рустемом Умєровим.
Нагадаємо, новий міністр оборони країни Рубен Брекельманс є представником ліберальної політсили попереднього прем’єра Марка Рютте VVD.
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Ig Shu
показати весь коментар03.07.2024 10:13 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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