У РФ блокують VPN, щоб обмежити росіянам доступ до незалежних і міжнародних ЗМІ, - британська розвідка

У Росії влада обмежує доступ росіян до незалежних і міжнародних ЗМІ шляхом блокування VPN-сервісів.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки, передає Цензор.НЕТ.

За повідомленням російських ЗМІ, 4 липня на вимогу "Роскомнадзору" з російського App Store видалено декілька VPN-додатків. Орган отримав право блокувати доступ до VPN-сервісів без звернення до суду у березні 2024 року.

Як зазначається, у "Роскомнадзорі" обґрунтували заборону тим, що програми містять "нелегальний у Росії контент".

У британській розвідці наголосили, що це майже напевно спрямовано на обмеження можливості громадянам отримати доступ до незалежних російських та міжнародних ЗМІ, а також спростити можливість спецслужб стежити за російськими громадянами.

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Крім того, також 4 липня російські ЗМІ повідомили, що ФСБ РФ вимагає від операторів зв'язку вимкнути інтернет-телефонію VoIP, щоб зменшити кількість випадків шахрайства.

У розвідці ж вважають, що насправді, найімовірніше, це спрямовано на розширення можливостей російської влади щодо моніторингу та обмеження комунікацій приватних громадян та юридичних осіб.

Зазначені заходи, наголошують у британській розвідці, відповідають зусиллям Росії контролювати внутрішній інформаційний простір та обмежити доступ громадян до інформації, яка відрізняється від офіційного порядку денного.

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Такі зусилля докладаються Кремлем уже давно. Зокрема, 2019 року Росія провела навчання з тимчасового перекриття доступу росіян до інтернету і того ж року ухвалила закон про "суверенний інтернет". Москва значно активізувалася після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Більшість незалежних ЗМІ були закриті або перемістилися за кордон, також запроваджувалися обмеження на доступ громадян до іноземних ЗМІ.

Проте, як підсумовується у зведенні британської розвідки, освічені росіяни продовжують знаходити винахідливі способи, щоб оминути ці заходи.