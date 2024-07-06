У РФ блокують VPN, щоб обмежити росіянам доступ до незалежних і міжнародних ЗМІ, - британська розвідка
У Росії влада обмежує доступ росіян до незалежних і міжнародних ЗМІ шляхом блокування VPN-сервісів.
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки, передає Цензор.НЕТ.
За повідомленням російських ЗМІ, 4 липня на вимогу "Роскомнадзору" з російського App Store видалено декілька VPN-додатків. Орган отримав право блокувати доступ до VPN-сервісів без звернення до суду у березні 2024 року.
Як зазначається, у "Роскомнадзорі" обґрунтували заборону тим, що програми містять "нелегальний у Росії контент".
У британській розвідці наголосили, що це майже напевно спрямовано на обмеження можливості громадянам отримати доступ до незалежних російських та міжнародних ЗМІ, а також спростити можливість спецслужб стежити за російськими громадянами.
Крім того, також 4 липня російські ЗМІ повідомили, що ФСБ РФ вимагає від операторів зв'язку вимкнути інтернет-телефонію VoIP, щоб зменшити кількість випадків шахрайства.
У розвідці ж вважають, що насправді, найімовірніше, це спрямовано на розширення можливостей російської влади щодо моніторингу та обмеження комунікацій приватних громадян та юридичних осіб.
Зазначені заходи, наголошують у британській розвідці, відповідають зусиллям Росії контролювати внутрішній інформаційний простір та обмежити доступ громадян до інформації, яка відрізняється від офіційного порядку денного.
Такі зусилля докладаються Кремлем уже давно. Зокрема, 2019 року Росія провела навчання з тимчасового перекриття доступу росіян до інтернету і того ж року ухвалила закон про "суверенний інтернет". Москва значно активізувалася після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Більшість незалежних ЗМІ були закриті або перемістилися за кордон, також запроваджувалися обмеження на доступ громадян до іноземних ЗМІ.
Проте, як підсумовується у зведенні британської розвідки, освічені росіяни продовжують знаходити винахідливі способи, щоб оминути ці заходи.
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Треба нарешті повністю заблокувати Ютуб, аби нє смущать русскіє уми западной заразой.
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Україна + Захід виходять до путіна з пропозицією мирного договору:
По територіям: росія виходить з Херсонської і Запорізької областей. Крим і весь Донбас залишаються під росією.
По гарантіям безпеки: 50 країн рамштайну дають Україні гарантії, що в випадку повторного нападу росії, вони вводять свої війська і допомагають Україні вигнати росію, а також передають Україні ракети будь-якої дальності з можливістю бити по любим точкам в росії.
+ росія не заважає інтеграції України в ЄС.
Чому путін має погодитись на такі гарантії Україні: він же має доказати своє набажання ще раз нападати на Україну.
Чому Захід має погодитись на такі гарантії: вони ж хочуть закінчення війни в Європі.
До путіна доводять інформацію, що, у випадку відмови підписати цей договір, буде:
1) Україні дозволяють бити по любим точкам в росії (Україна зможе знищити військові заводи, склади, літаки, кораблі)
2) Україні передають 40 F16 і розпочинають річну підготовку ще 60-ти українських пілотів.
3) Україні передають російські заморожені 260 млрд доларів, щоб вона могла купити собі зброю для прориву фронту. Як путінські солдати віднесуться до того, що путін профінансував противника?
4) Франція очолює коаліцію країн, які бажають ввести війська в Україну
5) Захід передає Україна за рік 10 млн артилерійських снарядів. Україна + Захід виробляють за рік 10 млн дронів для українського фронту. Цього вистачить, щоб знищити окупантів в їх окопах.
6) Україна розбиває ракетами російські порти, через які росія транспортує нафту. росія втрачає можливість продавати нафту.
7) росію визнають країною спонсором тероризму. ніхто не зможе в неї нічого купувати.
8) Знищується кримський міст
9) Захід фінансує російську опозицію в еміграції. Вона проводить масштабну інформаційну кампанію на територію росії, виступаючи проти путіна і проти війни.
путін таке вирішення ситуації може представити росіянам як перемогу. Він скаже, що воював проти вступу України до нато і за "звільнення" Донбасу. І що він свого добився.
Влада України теж це може представити українцям як перемогу: звільнили частину території невійськовим шляхом, не тратячи наших воєнних, вступаємо в єс, отримали гарантії, що росія на нас вже більше ніколи не нападе.
В Україні проводять соцопитування, чи згідні люди на такий договір. Також окремо проводять соцопитування серед військових. І окремо серед військових, які знаходяться на передовій. Президент бере до уваги ці соцопитування і приймає рішення.
Але ж як путіну ці території забрати з конституції? проголосують пакетом! Всі результати мирного договору проголосують одним пакетом.
Якщо путін не підписує цей договір - тоді тільки війна і вибивання росії воєнним шляхом.
Чому не можна віддавати Херсонську і Запорізьку області - там живе проукраїнське населення, не можна залишати його в окупації.
Можливо нам без Донбасу і буде легше рухатися далі. Там живе полуватне населення, вони нас будуть тільки тягнути на дно. З ними ми навіть українську мову не зможемо ввести по всій Україні. Подивіться як підконтрольний Україні Донбас голосував на виборах 2014 і 2019 років - за опзж і бойка. І це вже тоді, коли Крим і частина Донбасу були окуповані! це не заставило донбасців перестати любити росію!
Якщо ми звільнимо Донбас - нам прийдеться його відновлювати і тратити на нього 260 млрд доларів.
Краще ми потратимо 260 млрд доларів, заморожених у росії, на будівництво заводів в Україні і на підйом економіки.
Як ви собі представляєте, якщо ми звільнимо Крим і почнемо звідти 800 000 росіян виганяти? росія на це буде так просто дивитись? да вони всі вийдуть на площі і будуть вимагати у путіна ядерного удару по Україні і загальної мобілізації, щоб йти Крим звільняти.
Давайте проаналізуємо політику Байдена. Він дає зброї тільки щоб хватало на захист, шоб ми тримали фронт і не давали росії просуватися далі. Він не дає зброї в такій кількості, щоб ми могли піти в наступ. Значить, немає бажання в адміністрації Байдена, щоб Україна звільнила свої території. Хоча на словах Байден каже, що він за перемогу. А люди гинуть! Адміністрація Байдена говорить про 10 років війни. Якщо у нас за 2 роки загинуло 100 000 людей, то за 10 років має загинути 500 000 українців?
Трамп взагалі каже, що, як прийде до влади, то закінчить війну по лінії фронту.
Так що, що той президент, що той - не бажають звільнення Україною своїх територій. Найбажаніше рішення для них - закінчення війни по лінії фронту. Тільки Трамп про це прямо говорить, а Байден приховує.
Найбільше чого ми можемо зараз досягти - це виторгувати у Заходу ще хотя би 2 наші області.
І ще цей варіант дозволить закінчити війну тут і зараз!
Що скажете на рахунок цього?
Маячня.
русні потрібна вся Україна. Нехай не тут і зараз.
Вони згодні на колись папізжє. Але війну вони закінчувати не збираються.
і заходу не варто боятися таке підписувати. якщо там будуть підписи 50 країн світу - росія не нападе, їй буде страшно на це піти.
Донбас - це корисні копалини на 12 трильйонів доларів. Віддамо русні, щоб вони десять армій до зубів озброїли.
Росія не заважає вступу до ЄС, але нічого не сказано про НАТО. Тобто знову позаблоковість з відомим результатом.
Далі просто ліньки розбирати ці фантазії.
донбас - це сланцевий газ. росія не вміє добувати сланцевий газ. нічого вона там не буде видобувати.
"Віддамо русні, щоб вони десять армій до зубів озброїли."
в них своїх запасів нафти і газу в країні на трильйони доларів. на які можна озброїти десятки армій.
"Росія не заважає вступу до ЄС, але нічого не сказано про НАТО. Тобто знову позаблоковість з відомим результатом"
в нато ми подали заявку пысля того,як росія крим відкусила.
нато нам потрібно було як захист від росії, щоб росія знову не напала.
а якщо у нас будуть інші гарантії ненападу, то навіщо нам нато?
люди сприймають нато як самоціль. вони забули з якою ціллю ми туди заявку подавали.
і путін не підпише договір в якому буде нато. бо це буде виглядати як воєнний програш.
більше не буду коментувати ваші фантазії.
Вы настолько бездарно палитесь, что лучше кидайте уже этот кривой автопереводчик и переходите на родной да привычный вам русский язык.
байден дає зброї тільки щоб ми могли тримати фронт.
у байдена позиція, яку йому нав'язав його радник по нацбезпеці салліван "росія не має виграти, але не має і програти". байден не вважає, що україна має відвоювати свої землі.
тобто буде мати ще пів-року такої війни, аж до нового презимдента.
перемагає байден - ще 4 роки такої війни, від оборони, на виснаження.
перемагає трамп - закінчення війнип по лінії фронту (ну може 2 області ще нам получиться у нього виторгувати) і гарантії росії, що він нас не прийме до нато. україні, мабуть, ніяких гарантій.
яку ми маємо ситуацію?
ні байден нам не готовий забезпечувати звільнення криму і донбасу. ні трамп нам не готовий забезпечувати звільнення криму і донбасу.
є ще один варіант - 10-тирічна війна на виснаження.
що буде через 10 років такої війни? ми втратимо багато наших солдат. вже зараз є втома від війни, через 10 років вона буде настільки сильною, що ми скажемо: "та вже хоч по лінії фронту".
і чи ми хочемо жити 10 років в війні?
Выходит, надо соглашаться.
Только для начала убедить жителей Херсона и Запорожья, что им надо вотпрямщас в россию.
і переговори "закінчились тяжким компромісом".
Четыре области - это цена за прекращение стрельбы и начало переговоров.
Переговорной позиции от россии так и не прозвучало.
Русня, у якої з ресурсом і фінансами усе гаразд, ніколи не погодиться на невигідні для неї умови.
А Захід ніколи не погодиться посилати своїх громадян воювати за українські землі.
Вже зараз обмежений в'їзд українців...
Щоб їх вибити (в наступі втрати в 3 рази більші) нам прийдеться потратити 2,1 млн солдат.
Або стояти в обороні і їх провокувати наступати, щоб у них втрат було більше.
Таку війну нам пропонує Байден.
Така війна буде 100 років.
Кожен рік америка буде виділяти 40 млрд доларів, щоб хватало просто на оборону. (Але в цьому році проголосували, в слідуючому може вже не проголосуть.)
Байден не дозволяє нам бити вдаль по їхнім військовим заводам - вони вічно будуть виробляти зброю і війна буде вічною.
Байден не дозволяє нам бити по їхній нєфтянці. Вони вічно будуть продавати нафту і оплачувати своїх солдат.
Ви хочете жити в вічній війні?
А путіну це вигідно. Під час війни легко удержуватися при владі.
але це буде приводом, щоб Захід наконєц-то почав нам виділяти зброю наступу.
ми скажемо Заходу: "От бачите, путін недоговороспособний. він не бажає домовлятися. його можна перемогти тільки силою"
Усі Члени Організації Об'єднаних Націй утримуються в своїх міжнародних відносинах від погрози силою або її застосування як проти територіальної недоторканності або політичної незалежності будь-якої держави
треба провести переговори, щоб вони від нас відстали. і сказати "він упоротий"
Ви, хохли, давайтє пєрвимі пєрєговори начінайтє.
пробували вже на півдні літом 2022. нічого не вийшло.
а донбас звільняти ще важче. там територія застройки, вуличні бої, ще більше солдат треба буде потратити.
у байдена позиція, яку йому нав'язав його радник по нацбезпеці салліван "росія не має виграти, але не має програти". тобто, україна не має відвоювати свої землі.
Щоб мільйони пенсів з бюджету утримувати? Йому своїх достатньо.
Товаріщ підтвердив.
І не кажіть, що не знаєте цих абеткових істин.
Якщо хтось знає статті УК, це не означає, що він юрист або злочинець.
а) Україна і так б'є по любим точкам, до яких дотягується. ***** на це наплювати.
б) Україні не нададуть носії з великою дальністю, реальним гарантом із відправленням солдат те ж не виступлять. Отже буде Будапешт-2.
в) ***** нічого не збирається доказувати, тим більше, що йому збрехати як тобі по маленбкому сходити.
г) весь донбас вже захопили? Чому ми маємо йти з територій, які ми контролюємо?
д) ***** не вийде добровільно із захоплених територій
а) україна б'є тільки в 100 кілометровій зоні
б) до 500 км і по воєнним об'єктам можна надати.
"реальним гарантом із відправленням солдат те ж не виступлять"
а чого їм боятися? якщо 30 країн це підпишуть, то путін точно вже не нападе. тут немає чого боятися.
в) ну якщо він не хоче показати що він не збирається ще раз напасти на україну - тоді він недоговірний. тоді виділення україні зброї наступу.
г) ми отримуємо більший шматок території. територіально це нам вигідно. окопуємось там. і вже росія її ніколи не зможе взяти.
д) тоді він недоговороспособний. ми демонструємо це заходу. ато захід цього досі не зрозумів і розраховує на переговори. ми кажемо заходу "ми запропонували йому максимальні поступки, на які ми можемо піти, він не захотів. тоді тільки виділення україні зброї наступу і вибивання путін силою"
не хоче - вигнання військовою силою
Воно тепер не відмовиться від них допоки його реально не роз'їпуть по всім фронтам.
Якість рожеві мрії...
Честь хоробрим розвідникам!
З русні тут тільки тє, кому надо.
Їх одразу видає повне незнання ані російської, ані української.
І останнім часом взагалі немає явних тролів, лише інфлюенсери.
А цією справою займаються централізовано.
але є проблема всі організатори в пропагандисти цієї війни ненавидять все московське і обожнюють все західне
уявіть собі і вони існують віками в цій парадигмі
сатана відпочиває за парканом
Не вірю я у таке щастя!