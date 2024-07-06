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У РФ блокують VPN, щоб обмежити росіянам доступ до незалежних і міжнародних ЗМІ, - британська розвідка

У РФ блокують VPN

У Росії влада обмежує доступ росіян до незалежних і міжнародних ЗМІ шляхом блокування VPN-сервісів.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки, передає Цензор.НЕТ.

За повідомленням російських ЗМІ, 4 липня на вимогу "Роскомнадзору" з російського App Store видалено декілька VPN-додатків. Орган отримав право блокувати доступ до VPN-сервісів без звернення до суду у березні 2024 року.

Як зазначається, у "Роскомнадзорі" обґрунтували заборону тим, що програми містять "нелегальний у Росії контент".

У британській розвідці наголосили, що це майже напевно спрямовано на обмеження можливості громадянам отримати доступ до незалежних російських та міжнародних ЗМІ, а також спростити можливість спецслужб стежити за російськими громадянами.

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Крім того, також 4 липня російські ЗМІ повідомили, що ФСБ РФ вимагає від операторів зв'язку вимкнути інтернет-телефонію VoIP, щоб зменшити кількість випадків шахрайства.

У розвідці ж вважають, що насправді, найімовірніше, це спрямовано на розширення можливостей російської влади щодо моніторингу та обмеження комунікацій приватних громадян та юридичних осіб.

Зазначені заходи, наголошують у британській розвідці, відповідають зусиллям Росії контролювати внутрішній інформаційний простір та обмежити доступ громадян до інформації, яка відрізняється від офіційного порядку денного.

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Такі зусилля докладаються Кремлем уже давно. Зокрема, 2019 року Росія провела навчання з тимчасового перекриття доступу росіян до інтернету і того ж року ухвалила закон про "суверенний інтернет". Москва значно активізувалася після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Більшість незалежних ЗМІ були закриті або перемістилися за кордон, також запроваджувалися обмеження на доступ громадян до іноземних ЗМІ.

Проте, як підсумовується у зведенні британської розвідки, освічені росіяни продовжують знаходити винахідливі способи, щоб оминути ці заходи.

Автор: 

Велика Британія (5663) інтернет (2020) розвідка (3881) росія (66070)


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Топ коментарі
+10
Варіант закінчення війни.

Україна + Захід виходять до путіна з пропозицією мирного договору:
По територіям: росія виходить з Херсонської і Запорізької областей. Крим і весь Донбас залишаються під росією.
По гарантіям безпеки: 50 країн рамштайну дають Україні гарантії, що в випадку повторного нападу росії, вони вводять свої війська і допомагають Україні вигнати росію, а також передають Україні ракети будь-якої дальності з можливістю бити по любим точкам в росії.
+ росія не заважає інтеграції України в ЄС.

Чому путін має погодитись на такі гарантії Україні: він же має доказати своє набажання ще раз нападати на Україну.
Чому Захід має погодитись на такі гарантії: вони ж хочуть закінчення війни в Європі.

До путіна доводять інформацію, що, у випадку відмови підписати цей договір, буде:
1) Україні дозволяють бити по любим точкам в росії (Україна зможе знищити військові заводи, склади, літаки, кораблі)
2) Україні передають 40 F16 і розпочинають річну підготовку ще 60-ти українських пілотів.
3) Україні передають російські заморожені 260 млрд доларів, щоб вона могла купити собі зброю для прориву фронту. Як путінські солдати віднесуться до того, що путін профінансував противника?
4) Франція очолює коаліцію країн, які бажають ввести війська в Україну
5) Захід передає Україна за рік 10 млн артилерійських снарядів. Україна + Захід виробляють за рік 10 млн дронів для українського фронту. Цього вистачить, щоб знищити окупантів в їх окопах.
6) Україна розбиває ракетами російські порти, через які росія транспортує нафту. росія втрачає можливість продавати нафту.
7) росію визнають країною спонсором тероризму. ніхто не зможе в неї нічого купувати.
8) Знищується кримський міст
9) Захід фінансує російську опозицію в еміграції. Вона проводить масштабну інформаційну кампанію на територію росії, виступаючи проти путіна і проти війни.

путін таке вирішення ситуації може представити росіянам як перемогу. Він скаже, що воював проти вступу України до нато і за "звільнення" Донбасу. І що він свого добився.
Влада України теж це може представити українцям як перемогу: звільнили частину території невійськовим шляхом, не тратячи наших воєнних, вступаємо в єс, отримали гарантії, що росія на нас вже більше ніколи не нападе.

В Україні проводять соцопитування, чи згідні люди на такий договір. Також окремо проводять соцопитування серед військових. І окремо серед військових, які знаходяться на передовій. Президент бере до уваги ці соцопитування і приймає рішення.

Але ж як путіну ці території забрати з конституції? проголосують пакетом! Всі результати мирного договору проголосують одним пакетом.

Якщо путін не підписує цей договір - тоді тільки війна і вибивання росії воєнним шляхом.

Чому не можна віддавати Херсонську і Запорізьку області - там живе проукраїнське населення, не можна залишати його в окупації.

Можливо нам без Донбасу і буде легше рухатися далі. Там живе полуватне населення, вони нас будуть тільки тягнути на дно. З ними ми навіть українську мову не зможемо ввести по всій Україні. Подивіться як підконтрольний Україні Донбас голосував на виборах 2014 і 2019 років - за опзж і бойка. І це вже тоді, коли Крим і частина Донбасу були окуповані! це не заставило донбасців перестати любити росію!

Якщо ми звільнимо Донбас - нам прийдеться його відновлювати і тратити на нього 260 млрд доларів.
Краще ми потратимо 260 млрд доларів, заморожених у росії, на будівництво заводів в Україні і на підйом економіки.

Як ви собі представляєте, якщо ми звільнимо Крим і почнемо звідти 800 000 росіян виганяти? росія на це буде так просто дивитись? да вони всі вийдуть на площі і будуть вимагати у путіна ядерного удару по Україні і загальної мобілізації, щоб йти Крим звільняти.

Давайте проаналізуємо політику Байдена. Він дає зброї тільки щоб хватало на захист, шоб ми тримали фронт і не давали росії просуватися далі. Він не дає зброї в такій кількості, щоб ми могли піти в наступ. Значить, немає бажання в адміністрації Байдена, щоб Україна звільнила свої території. Хоча на словах Байден каже, що він за перемогу. А люди гинуть! Адміністрація Байдена говорить про 10 років війни. Якщо у нас за 2 роки загинуло 100 000 людей, то за 10 років має загинути 500 000 українців?

Трамп взагалі каже, що, як прийде до влади, то закінчить війну по лінії фронту.

Так що, що той президент, що той - не бажають звільнення Україною своїх територій. Найбажаніше рішення для них - закінчення війни по лінії фронту. Тільки Трамп про це прямо говорить, а Байден приховує.

Найбільше чого ми можемо зараз досягти - це виторгувати у Заходу ще хотя би 2 наші області.

І ще цей варіант дозволить закінчити війну тут і зараз!

Що скажете на рахунок цього?
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06.07.2024 13:46 Відповісти
+8
Ти в якому класі вчишся?
а) Україна і так б'є по любим точкам, до яких дотягується. ***** на це наплювати.
б) Україні не нададуть носії з великою дальністю, реальним гарантом із відправленням солдат те ж не виступлять. Отже буде Будапешт-2.
в) ***** нічого не збирається доказувати, тим більше, що йому збрехати як тобі по маленбкому сходити.
г) весь донбас вже захопили? Чому ми маємо йти з територій, які ми контролюємо?
д) ***** не вийде добровільно із захоплених територій
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06.07.2024 13:59 Відповісти
+8
До влади у Франції приходить лєпєнша. Вона вже пообіцяла забрати дозвіл Україні бити по русні "Скальпами".
Донбас - це корисні копалини на 12 трильйонів доларів. Віддамо русні, щоб вони десять армій до зубів озброїли.
Росія не заважає вступу до ЄС, але нічого не сказано про НАТО. Тобто знову позаблоковість з відомим результатом.
Далі просто ліньки розбирати ці фантазії.
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06.07.2024 14:02 Відповісти
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Авторусоізоляція. Добре, дуже добре.
Треба нарешті повністю заблокувати Ютуб, аби нє смущать русскіє уми западной заразой.
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06.07.2024 13:44 Відповісти
Я так думаю, ваша влада це візьме на замітку

чекайте до кінця року...
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06.07.2024 15:06 Відповісти
Звісно. д'Єрьмаку подзвонять і скажуть "так, ми тут огранічєнія вводім, но нє можєм жє ми виглядєть так нєадєкватно, так что ісправляй положєніє".
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06.07.2024 15:08 Відповісти
Варіант закінчення війни.

Україна + Захід виходять до путіна з пропозицією мирного договору:
По територіям: росія виходить з Херсонської і Запорізької областей. Крим і весь Донбас залишаються під росією.
По гарантіям безпеки: 50 країн рамштайну дають Україні гарантії, що в випадку повторного нападу росії, вони вводять свої війська і допомагають Україні вигнати росію, а також передають Україні ракети будь-якої дальності з можливістю бити по любим точкам в росії.
+ росія не заважає інтеграції України в ЄС.

Чому путін має погодитись на такі гарантії Україні: він же має доказати своє набажання ще раз нападати на Україну.
Чому Захід має погодитись на такі гарантії: вони ж хочуть закінчення війни в Європі.

До путіна доводять інформацію, що, у випадку відмови підписати цей договір, буде:
1) Україні дозволяють бити по любим точкам в росії (Україна зможе знищити військові заводи, склади, літаки, кораблі)
2) Україні передають 40 F16 і розпочинають річну підготовку ще 60-ти українських пілотів.
3) Україні передають російські заморожені 260 млрд доларів, щоб вона могла купити собі зброю для прориву фронту. Як путінські солдати віднесуться до того, що путін профінансував противника?
4) Франція очолює коаліцію країн, які бажають ввести війська в Україну
5) Захід передає Україна за рік 10 млн артилерійських снарядів. Україна + Захід виробляють за рік 10 млн дронів для українського фронту. Цього вистачить, щоб знищити окупантів в їх окопах.
6) Україна розбиває ракетами російські порти, через які росія транспортує нафту. росія втрачає можливість продавати нафту.
7) росію визнають країною спонсором тероризму. ніхто не зможе в неї нічого купувати.
8) Знищується кримський міст
9) Захід фінансує російську опозицію в еміграції. Вона проводить масштабну інформаційну кампанію на територію росії, виступаючи проти путіна і проти війни.

путін таке вирішення ситуації може представити росіянам як перемогу. Він скаже, що воював проти вступу України до нато і за "звільнення" Донбасу. І що він свого добився.
Влада України теж це може представити українцям як перемогу: звільнили частину території невійськовим шляхом, не тратячи наших воєнних, вступаємо в єс, отримали гарантії, що росія на нас вже більше ніколи не нападе.

В Україні проводять соцопитування, чи згідні люди на такий договір. Також окремо проводять соцопитування серед військових. І окремо серед військових, які знаходяться на передовій. Президент бере до уваги ці соцопитування і приймає рішення.

Але ж як путіну ці території забрати з конституції? проголосують пакетом! Всі результати мирного договору проголосують одним пакетом.

Якщо путін не підписує цей договір - тоді тільки війна і вибивання росії воєнним шляхом.

Чому не можна віддавати Херсонську і Запорізьку області - там живе проукраїнське населення, не можна залишати його в окупації.

Можливо нам без Донбасу і буде легше рухатися далі. Там живе полуватне населення, вони нас будуть тільки тягнути на дно. З ними ми навіть українську мову не зможемо ввести по всій Україні. Подивіться як підконтрольний Україні Донбас голосував на виборах 2014 і 2019 років - за опзж і бойка. І це вже тоді, коли Крим і частина Донбасу були окуповані! це не заставило донбасців перестати любити росію!

Якщо ми звільнимо Донбас - нам прийдеться його відновлювати і тратити на нього 260 млрд доларів.
Краще ми потратимо 260 млрд доларів, заморожених у росії, на будівництво заводів в Україні і на підйом економіки.

Як ви собі представляєте, якщо ми звільнимо Крим і почнемо звідти 800 000 росіян виганяти? росія на це буде так просто дивитись? да вони всі вийдуть на площі і будуть вимагати у путіна ядерного удару по Україні і загальної мобілізації, щоб йти Крим звільняти.

Давайте проаналізуємо політику Байдена. Він дає зброї тільки щоб хватало на захист, шоб ми тримали фронт і не давали росії просуватися далі. Він не дає зброї в такій кількості, щоб ми могли піти в наступ. Значить, немає бажання в адміністрації Байдена, щоб Україна звільнила свої території. Хоча на словах Байден каже, що він за перемогу. А люди гинуть! Адміністрація Байдена говорить про 10 років війни. Якщо у нас за 2 роки загинуло 100 000 людей, то за 10 років має загинути 500 000 українців?

Трамп взагалі каже, що, як прийде до влади, то закінчить війну по лінії фронту.

Так що, що той президент, що той - не бажають звільнення Україною своїх територій. Найбажаніше рішення для них - закінчення війни по лінії фронту. Тільки Трамп про це прямо говорить, а Байден приховує.

Найбільше чого ми можемо зараз досягти - це виторгувати у Заходу ще хотя би 2 наші області.

І ще цей варіант дозволить закінчити війну тут і зараз!

Що скажете на рахунок цього?
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06.07.2024 13:46 Відповісти
цей варіант дозволить закінчити війну тут і зараз!
Маячня.
русні потрібна вся Україна. Нехай не тут і зараз.
Вони згодні на колись папізжє. Але війну вони закінчувати не збираються.
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06.07.2024 13:52 Відповісти
у нас будуть сильні гарантії. росія вже на нас не зможе напасти.

і заходу не варто боятися таке підписувати. якщо там будуть підписи 50 країн світу - росія не нападе, їй буде страшно на це піти.
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06.07.2024 14:00 Відповісти
До влади у Франції приходить лєпєнша. Вона вже пообіцяла забрати дозвіл Україні бити по русні "Скальпами".
Донбас - це корисні копалини на 12 трильйонів доларів. Віддамо русні, щоб вони десять армій до зубів озброїли.
Росія не заважає вступу до ЄС, але нічого не сказано про НАТО. Тобто знову позаблоковість з відомим результатом.
Далі просто ліньки розбирати ці фантазії.
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06.07.2024 14:02 Відповісти
Не факт. Зараз проти Лепенші йде переформатування перед другим туром.
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06.07.2024 14:10 Відповісти
Хочеться вірити, але щось ні. У Франції дійсно з муслімами не проблема, а проблемище.
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06.07.2024 14:11 Відповісти
це тільки скальпами. а ще є ракети інших країн.

донбас - це сланцевий газ. росія не вміє добувати сланцевий газ. нічого вона там не буде видобувати.

"Віддамо русні, щоб вони десять армій до зубів озброїли."

в них своїх запасів нафти і газу в країні на трильйони доларів. на які можна озброїти десятки армій.

"Росія не заважає вступу до ЄС, але нічого не сказано про НАТО. Тобто знову позаблоковість з відомим результатом"

в нато ми подали заявку пысля того,як росія крим відкусила.
нато нам потрібно було як захист від росії, щоб росія знову не напала.

а якщо у нас будуть інші гарантії ненападу, то навіщо нам нато?

люди сприймають нато як самоціль. вони забули з якою ціллю ми туди заявку подавали.

і путін не підпише договір в якому буде нато. бо це буде виглядати як воєнний програш.

більше не буду коментувати ваші фантазії.
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06.07.2024 14:33 Відповісти
Головна ваша фантазія - це що президент якоїсь з демократичних країн відправить своїх громадян воювати з одною з найбільших армій світу за абсолютно чужу країну.
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06.07.2024 14:36 Відповісти
країнам заходу нема чого боятися таке підписувати. якщо там будуть підписи 30 країн - росія точно не нападе.
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06.07.2024 15:06 Відповісти
Товарищи Ртт и шева.
Вы настолько бездарно палитесь, что лучше кидайте уже этот кривой автопереводчик и переходите на родной да привычный вам русский язык.
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06.07.2024 15:09 Відповісти
я хочу , щоб ми вирішили що нам зараз краще робити, а не "палитесь".
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06.07.2024 16:04 Відповісти
То есть мы тут на формуме сейчас всё порешаем, а зеле и Ко не останется ничего другого, как взять под козырёк.
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06.07.2024 16:07 Відповісти
а що ви пропонуєте? що робити?

байден дає зброї тільки щоб ми могли тримати фронт.

у байдена позиція, яку йому нав'язав його радник по нацбезпеці салліван "росія не має виграти, але не має і програти". байден не вважає, що україна має відвоювати свої землі.

тобто буде мати ще пів-року такої війни, аж до нового презимдента.

перемагає байден - ще 4 роки такої війни, від оборони, на виснаження.

перемагає трамп - закінчення війнип по лінії фронту (ну може 2 області ще нам получиться у нього виторгувати) і гарантії росії, що він нас не прийме до нато. україні, мабуть, ніяких гарантій.
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06.07.2024 15:16 Відповісти
Ваше предложение уже понятно: начинаем переговоры. Главное - Украина должна инициировать. Дальше - дело техники. А те, кому надо, технику знают на отлично.
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06.07.2024 15:19 Відповісти
росія вже ініціювала переговори.

яку ми маємо ситуацію?

ні байден нам не готовий забезпечувати звільнення криму і донбасу. ні трамп нам не готовий забезпечувати звільнення криму і донбасу.

є ще один варіант - 10-тирічна війна на виснаження.

що буде через 10 років такої війни? ми втратимо багато наших солдат. вже зараз є втома від війни, через 10 років вона буде настільки сильною, що ми скажемо: "та вже хоч по лінії фронту".

і чи ми хочемо жити 10 років в війні?
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06.07.2024 15:31 Відповісти
Ну да, инициировала. Дайте нам четыре области за перестать стрелять и начать говорить.
Выходит, надо соглашаться.
Только для начала убедить жителей Херсона и Запорожья, что им надо вотпрямщас в россию.
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06.07.2024 15:44 Відповісти
українська стартова позиція для переговорів "кордони 1991 року", російська "віддайте нам 4 області".

і переговори "закінчились тяжким компромісом".
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06.07.2024 16:07 Відповісти
Четыре области - это не стартовая позиция.
Четыре области - это цена за прекращение стрельбы и начало переговоров.
Переговорной позиции от россии так и не прозвучало.
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06.07.2024 16:10 Відповісти
То краще не фантазувати, а воювати до останього українця ( а потом ще жінок та дітей ). Як назвуть держиморди людей ресурсом не надовго... Потрібно шукати варіанти усе це зупинити з найкращими гарантіями для нас.. Затягування лише на руку росіянцям ( у них якраз з ресурсом і фінансами усе гаразд ).
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06.07.2024 14:36 Відповісти
Єдина гарантія припинити війну - це увійти до складу росії. І все, більше ніхто ніколи не нападе.
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06.07.2024 14:38 Відповісти
То лише Ваша думка..Після проваленого контрнаступу все в світі засадничо помінялося. Крім припинення війни - ніхто іншого плану й не порадить у найближчий час. Немає іншої опції - ну якщо не рахувати казкової країни Дрімляндії, де по рожевих хмаринках стрибають рожеві поні й співають едемні пісні про те, що на набережній Ялти закінчилася вся кава, треба нову молоти...
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06.07.2024 14:44 Відповісти
Я кажу вам єдиний реалістичний варіант припинення війни швидко, не більше того.
Русня, у якої з ресурсом і фінансами усе гаразд, ніколи не погодиться на невигідні для неї умови.
А Захід ніколи не погодиться посилати своїх громадян воювати за українські землі.
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06.07.2024 14:47 Відповісти
Всю не потягнуть, просто це дорого коштує.

Вже зараз обмежений в'їзд українців...
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06.07.2024 18:57 Відповісти
"Гарантій" до розвалу федерації і виплати "уламками" репарацій бути не може взагалі.
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06.07.2024 14:06 Відповісти
В Україні знаходиться 700 000 орків.

Щоб їх вибити (в наступі втрати в 3 рази більші) нам прийдеться потратити 2,1 млн солдат.

Або стояти в обороні і їх провокувати наступати, щоб у них втрат було більше.

Таку війну нам пропонує Байден.

Така війна буде 100 років.

Кожен рік америка буде виділяти 40 млрд доларів, щоб хватало просто на оборону. (Але в цьому році проголосували, в слідуючому може вже не проголосуть.)

Байден не дозволяє нам бити вдаль по їхнім військовим заводам - вони вічно будуть виробляти зброю і війна буде вічною.

Байден не дозволяє нам бити по їхній нєфтянці. Вони вічно будуть продавати нафту і оплачувати своїх солдат.

Ви хочете жити в вічній війні?

А путіну це вигідно. Під час війни легко удержуватися при владі.
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06.07.2024 14:46 Відповісти
Захід не буде робити різких рухів. Так, нам би хотілось швидше але ж ми самі власними руками і головами робимо все для того щоб ослабити країну корупцією. Ми повинні досягати для свого захисту і вигнання окупантів набагато кращих результатів! Починати потрібно з відсторонення корупціонерів типу єрмака-татарова-рєзнікова-умєрова шляхом "нещасних випадків" і "зникнення" убогих. Ми ж не можемо чекати "дозволів" вічно! Треба робити своє і застосовувати своє, а всіх зелених уйобків які цьому не сприяють, "зникати". Тоді нас допомагатимуть більше, а дурна віра в "червоні лінії *****" просто зникне навіть у найбільш упоротих орбанів.
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06.07.2024 21:24 Відповісти
я сам схильний думати, що путін на це не погодиться.

але це буде приводом, щоб Захід наконєц-то почав нам виділяти зброю наступу.

ми скажемо Заходу: "От бачите, путін недоговороспособний. він не бажає домовлятися. його можна перемогти тільки силою"
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06.07.2024 14:03 Відповісти
Щоб показати, що ***** недоговороспроможне, достатньо попросити виконати четвертий пункт першого розділу другої статті Статуту ООН, членом якої є росія.
Усі Члени Організації Об'єднаних Націй утримуються в своїх міжнародних відносинах від погрози силою або її застосування як проти територіальної недоторканності або політичної незалежності будь-якої держави
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06.07.2024 14:05 Відповісти
але ж вони надіються з ним домовитись.

треба провести переговори, щоб вони від нас відстали. і сказати "він упоротий"
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06.07.2024 14:53 Відповісти
Ясно. Стара пісня про головне.
Ви, хохли, давайтє пєрвимі пєрєговори начінайтє.
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06.07.2024 14:56 Відповісти
Це буде приводом почати торги українськими територіями. Ми самі запропонуємо віддати Краматорськ, Слов'янськ і т.д.. Так ніхто не робить. Це проява слабкості і розкол суспільства.
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06.07.2024 14:15 Відповісти
а ти думаєш ми зможемо звільнити наші території військовим шляхом?

пробували вже на півдні літом 2022. нічого не вийшло.

а донбас звільняти ще важче. там територія застройки, вуличні бої, ще більше солдат треба буде потратити.

у байдена позиція, яку йому нав'язав його радник по нацбезпеці салліван "росія не має виграти, але не має програти". тобто, україна не має відвоювати свої землі.
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06.07.2024 15:03 Відповісти
Нахер йому та Україна? Розбита теріторія із вимираючим населенням.
Щоб мільйони пенсів з бюджету утримувати? Йому своїх достатньо.
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06.07.2024 15:11 Відповісти
Земля - фетиш русні. Споконвіку.
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06.07.2024 15:11 Відповісти
Це коли з землі є профіт. Українська земля абсолютно збиткова, безперспективна і ще покласти заради неї потрібно більше ніж вона за 100 років поверне.
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06.07.2024 15:13 Відповісти
Будь-яка земна поверхня є цінною для русні.
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06.07.2024 15:14 Відповісти
Маячня.
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06.07.2024 15:18 Відповісти
Або брешете, або русню зовсім не знаєте.
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06.07.2024 15:20 Відповісти
Просто ти пропагандон.
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06.07.2024 15:24 Відповісти
Просто правду сказав.
Товаріщ підтвердив.
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06.07.2024 15:26 Відповісти
Пропагандони-нафронтники та правда - це взаємовиключні поняття.
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06.07.2024 15:27 Відповісти
Правда чи ні - не важливо. Головне - щоб слугувала цілі.
І не кажіть, що не знаєте цих абеткових істин.
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06.07.2024 15:28 Відповісти
Це лише підтверджує моє тверження. Для пропагандонів правда не важлива, хтось навіть так прямо і говорив.
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06.07.2024 15:30 Відповісти
Але і не підтверджує твердження, що я - пропагандон.
Якщо хтось знає статті УК, це не означає, що він юрист або злочинець.
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06.07.2024 15:36 Відповісти
Ти в якому класі вчишся?
а) Україна і так б'є по любим точкам, до яких дотягується. ***** на це наплювати.
б) Україні не нададуть носії з великою дальністю, реальним гарантом із відправленням солдат те ж не виступлять. Отже буде Будапешт-2.
в) ***** нічого не збирається доказувати, тим більше, що йому збрехати як тобі по маленбкому сходити.
г) весь донбас вже захопили? Чому ми маємо йти з територій, які ми контролюємо?
д) ***** не вийде добровільно із захоплених територій
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06.07.2024 13:59 Відповісти
Будапешт 2, ще і підписаний тупим віслюком-малоросом.
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06.07.2024 14:08 Відповісти
а ти в якому?

а) україна б'є тільки в 100 кілометровій зоні

б) до 500 км і по воєнним об'єктам можна надати.

"реальним гарантом із відправленням солдат те ж не виступлять"

а чого їм боятися? якщо 30 країн це підпишуть, то путін точно вже не нападе. тут немає чого боятися.

в) ну якщо він не хоче показати що він не збирається ще раз напасти на україну - тоді він недоговірний. тоді виділення україні зброї наступу.

г) ми отримуємо більший шматок території. територіально це нам вигідно. окопуємось там. і вже росія її ніколи не зможе взяти.

д) тоді він недоговороспособний. ми демонструємо це заходу. ато захід цього досі не зрозумів і розраховує на переговори. ми кажемо заходу "ми запропонували йому максимальні поступки, на які ми можемо піти, він не захотів. тоді тільки виділення україні зброї наступу і вибивання путін силою"
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06.07.2024 14:17 Відповісти
це буде останній шанс закінчити війну миром.

не хоче - вигнання військовою силою
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06.07.2024 14:19 Відповісти
***** вже записали Херсонську та Запорізьку області до себе в конституцію...
Воно тепер не відмовиться від них допоки його реально не роз'їпуть по всім фронтам.
Якість рожеві мрії...
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06.07.2024 15:51 Відповісти
щоб не було так позорно віддавать - то вони в пакет запишуть всі зміни до законодавства, і проголосують пакетом. навіть не читаючи їх в голос. просто депутати усно прочитають і проголосують. скажуть , що голосують результати мирного договору.
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06.07.2024 16:13 Відповісти
У більшості організмів, які там проживають, є власний VPN. Від народження. І вони ним чудово користуються.
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06.07.2024 13:54 Відповісти
А можно свинособакам взагалі перекрити доступ до інтернету? Я був би ДУЖЕ вдячний кацапам, як би таке зробили.
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06.07.2024 13:55 Відповісти
Допросися , шо перекриють в Україні. Кацапи хочуть шоб там не знали що твориться в світі, а в Україні влада хоче шоб нарід не знав що твориться в "своїй" країні.
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06.07.2024 14:03 Відповісти
Значить, через рік і в нас почнуть блокувати.
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06.07.2024 13:56 Відповісти
Якби не розвідка, то ми б так і не дізналися про цей важливий факт!
Честь хоробрим розвідникам!
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06.07.2024 14:01 Відповісти
Чому на паРаші досі працюють play/app store, виходять оновлення на смартфони та інше програмне забезпечення?
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06.07.2024 14:15 Відповісти
Менше тут підарасів на Цензорі буде
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06.07.2024 14:16 Відповісти
Ні.
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06.07.2024 15:59 Відповісти
Ну своїх звісно не менше, а кацапсячих так.
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06.07.2024 16:48 Відповісти
Цензор вже декілька років на росії є екстремістським забороненим сайтом.
З русні тут тільки тє, кому надо.
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06.07.2024 16:52 Відповісти
Так я ж не кажу про штатних фсбешних ботів, я говорю про простих кацапських підарасів, які тут гадять за ради задоволення.
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06.07.2024 17:03 Відповісти
Наражаючись на пляшку? Навряд чи. Ви багато аквафрешів у коментарях бачили впродовж крайніх двох років?
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06.07.2024 17:05 Відповісти
Аквафреш тут не може бути, так як є заборона не тільки з підарасії, а і з України теж. Для цього і існує VPN, щоб зайти на той чи інший сервер через іншу країну.
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06.07.2024 17:09 Відповісти
Дуже сумніваюсь, що сюди пересічні заходять.
Їх одразу видає повне незнання ані російської, ані української.
І останнім часом взагалі немає явних тролів, лише інфлюенсери.
А цією справою займаються централізовано.
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06.07.2024 17:13 Відповісти
у відповідності до концепції буття московії , потрвбно відмовитись від усього закордонного ...
але є проблема всі організатори в пропагандисти цієї війни ненавидять все московське і обожнюють все західне

уявіть собі і вони існують віками в цій парадигмі
сатана відпочиває за парканом
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06.07.2024 14:52 Відповісти
А навіщо їм обмежувати? Їм і так то непотрібно. Соловйов всю правду розповість.
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06.07.2024 16:47 Відповісти
Не скажіть. Русня дуже любить західну культуру. Без неї їм життя - баланда.
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06.07.2024 17:06 Відповісти
І що, тепер на "Цензорі" поменшає лаптєлапих тарганів під ВПН?
Не вірю я у таке щастя!
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06.07.2024 19:34 Відповісти
Гарне "вітання" з Днем незалежності Сполучених Штатів від роскомнадзору... На те він і надзор.
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07.07.2024 10:34 Відповісти
 
 