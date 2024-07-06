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Новини
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Російські окупанти вивезли партію українського зерна нового врожаю з порту Маріуполя, - Центр нацспротиву

Зерно

Понад 80 тисяч тонн українського зерна російські окупанти вивезли із тимчасово окупованої Донеччини. Це вже нова партія цьогорічного врожаю зернових.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Від початку року окупанти організували понад 15 таких "рейсів" із українським збіжжям з ТОТ України на росію із порту Маріуполя.

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Крадіжки українського хліба з тимчасово окупованих територій України відбувається під керівництвом російських військових чиновників та місцевих колаборантів, які пішли на співпрацю із ворогом. Нещодавно активісти "Кібер Спротиву" отримали доступ до пошти захарія джіоєва, заступника керівника федерального агентства морського та річкового транспорту, яке займається вивозом вкраденого українського зерна.

Центр національного спротиву закликає надавати інформацію про таких злочинців задля можливості притягнути їх до відповідальності за свої дії", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

зерно (3134) Маріуполь (3243) окупація (6751) Центр національного спротиву (830)


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Топ коментарі
+4
... українського зерна нового врожаю ...

цікаво, а хто ж той врожай посіяв і зібрав7
нєнє! то не зрадники колаборанти! треба ж якось виживати, егеш?
і вчителя, не зрадники. вони ж не брали в руки зброю. вони, просто, дітей зробили моральними каліками.
запевняю, наші закони і мєнти будуть захищати їх, зі всією відданістю.
а сбу, нема коли. сбу буде налагоджувати роботу бізнес каналів. бо, своїх коханок, губатих тупих жаб, треба годувати.
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06.07.2024 20:24 Відповісти
+1
Ці території здали разом з людьми. А їм тепер треба просто сісти і здохнути?
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06.07.2024 21:24 Відповісти
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І кому адресовано це ябедничання?
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06.07.2024 20:21 Відповісти
... українського зерна нового врожаю ...

цікаво, а хто ж той врожай посіяв і зібрав7
нєнє! то не зрадники колаборанти! треба ж якось виживати, егеш?
і вчителя, не зрадники. вони ж не брали в руки зброю. вони, просто, дітей зробили моральними каліками.
запевняю, наші закони і мєнти будуть захищати їх, зі всією відданістю.
а сбу, нема коли. сбу буде налагоджувати роботу бізнес каналів. бо, своїх коханок, губатих тупих жаб, треба годувати.
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06.07.2024 20:24 Відповісти
Ці території здали разом з людьми. А їм тепер треба просто сісти і здохнути?
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06.07.2024 21:24 Відповісти
чого не топимо
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06.07.2024 20:53 Відповісти
Ти вже затопив)))) вже підгорає
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06.07.2024 21:25 Відповісти
А не можна на корню палити цей ,, врожай"?!!
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06.07.2024 20:54 Відповісти
Генетичні злодійчуки.
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06.07.2024 21:23 Відповісти
А що, так важко накрити ракетами ?
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06.07.2024 22:15 Відповісти
Нехай ті поля краще згорять, ніж принесуть прибуток ворогу.
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06.07.2024 23:40 Відповісти
Разрешаю уничтожить.
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07.07.2024 02:04 Відповісти
Вивозять зерно при сприянні ze покидьків.
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07.07.2024 11:16 Відповісти
 
 