Країни НАТО нададуть понад $7 млн для підтримки жінок у ЗСУ, - Блінкен

Країни Північноатлантичного Альянсу виділили понад 7 мільйонів доларів для підтримки жінок в Збройних силах України, включаючи понад 10 тисяч уніформ, взуття та іншого необхідного спорядження.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на прийомі після круглого столу НАТО "Жінки, мир, безпека", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони України.

Сьогодні ми робимо крок, щоб забезпечити українських військовослужбовиць необхідним спорядженням. Країни-члени НАТО виділять понад 7 мільйонів доларів США для цієї мети", - наголосив Блінкен.

Зазначається, що перемовини з НАТО щодо додаткового фінансування велися з 2023 року. Сторони домовилися про консультації та взаємодопомогу у впровадженні принципів гендерної рівності у Силах безпеки та оборони України.

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