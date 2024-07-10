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Країни НАТО нададуть понад $7 млн для підтримки жінок у ЗСУ, - Блінкен

У НАТО виділили понад $7 млн для підтримки жінок у ЗСУ

Країни Північноатлантичного Альянсу виділили понад 7 мільйонів доларів для підтримки жінок в Збройних силах України, включаючи понад 10 тисяч уніформ, взуття та іншого необхідного спорядження.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на прийомі після круглого столу НАТО "Жінки, мир, безпека", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони України.

Сьогодні ми робимо крок, щоб забезпечити українських військовослужбовиць необхідним спорядженням. Країни-члени НАТО виділять понад 7 мільйонів доларів США для цієї мети", - наголосив Блінкен.

Зазначається, що перемовини з НАТО щодо додаткового фінансування велися з 2023 року. Сторони домовилися про консультації та взаємодопомогу у впровадженні принципів гендерної рівності у Силах безпеки та оборони України.

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Автор: 

жінки (632) НАТО (6563) допомога і підтримка (1168) ЗСУ (7679) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+5
Ніщо так не підтримає українських жінок, як F-16, ракети великого радіусу дії і жозвіл бити цим всім по кацапії. І не просто підтримає - а збереже життя багатьом з них і їхнім дітям.
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10.07.2024 08:40 Відповісти
+4
Слава чарівним красуням,берегиням!!))
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10.07.2024 08:30 Відповісти
+2
Берегиня, яка береже кордони України, а повинна мати сім'ю, хату, дітей. Нехай залишаються живими
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10.07.2024 09:01 Відповісти
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Слава чарівним красуням,берегиням!!))
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10.07.2024 08:30 Відповісти
Берегиня, яка береже кордони України, а повинна мати сім'ю, хату, дітей. Нехай залишаються живими
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10.07.2024 09:01 Відповісти
Ніщо так не підтримає українських жінок, як F-16, ракети великого радіусу дії і жозвіл бити цим всім по кацапії. І не просто підтримає - а збереже життя багатьом з них і їхнім дітям.
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10.07.2024 08:40 Відповісти
Тю! Це ж шлях до сповільнення лбт грантів! Хто на заході та і в україні на це зголосиьься? Шабуня? Ну ну
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10.07.2024 10:43 Відповісти
Германия ежегодно выделяет 9 миллиардов евро на равноправие жiнок (интересно, кто все это осваивает). 7 миллионов это ежемесячный заработок блогера трусиков в США.
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10.07.2024 08:45 Відповісти
Європейськи шабуні, ткачі та лєщєнкі
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10.07.2024 10:42 Відповісти
Це сесизм.
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10.07.2024 08:56 Відповісти
Вот и гонорар для Кравец.
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10.07.2024 09:02 Відповісти
Потом еще может, даже часы получит от Шмыгаля...
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10.07.2024 09:16 Відповісти
Угу.Трохи підмостить у білизну щоб не випадали груди.
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10.07.2024 09:26 Відповісти
Наши женщины идут на войну потому что западные политики ведут себя как перепуганные бабы.
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10.07.2024 09:06 Відповісти
Який сором, що такі гроші крадуться на державних закупівлях владою, та вони не можуть забезпечити елементарним свій же нарід
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10.07.2024 09:20 Відповісти
Все одно умеров вкраде усі гроші
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10.07.2024 09:20 Відповісти
Куди? Кому? Для чого? Хто це контролює, там вже все розписали скільки кому по кишенях, які там жінки?
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10.07.2024 09:25 Відповісти
Ви нічого не розумієте, це чергова потужна допомога НАТИ, є реакцією на обстріл Києва....
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10.07.2024 09:42 Відповісти
Тепер по американській формі можна буде відрізняти штабних сосок від жінок - військових ))
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10.07.2024 09:51 Відповісти
І ще 14 лямів на підтримку геїв і чорношкірих! Блінкен, ти шо, про них забув?
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10.07.2024 10:29 Відповісти
Це треба читати так: Лєщенко, шабуня та прочі анті-корупціонери лбт-блогери розвели довірливих демократів на пару лямів. Це ж треба було написати грантову заявку, обгрунтування проблеми, бюджет. Тільки шабуніни це можуть, вони профв у цьому
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10.07.2024 10:40 Відповісти
Іде підготовка до відправлення жінок на передову, достатньо бл¥дств&м в частинах займатись.
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10.07.2024 13:12 Відповісти
 
 