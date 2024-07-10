Український науковець Валентин Фречка з технологією для сталого виробництва паперу здобув друге місце Премії молодих винахідників 2024

9 липня Європейське патентне відомство (ЄПВ) присудило 23-річному українському винахіднику Валентину Фречці друге місце на нагородженні Премії молодих винахідників конкурсу European Inventor Award 2024. Винахідник також отримав приз у розмірі 10 000 євро, повідомляє Цензор.НЕТ.

Валентина Фречку було визнано другим в рамках Премії молодих винахідників European Inventor Award 2024 серед трьох фіналістів.

Європейське патентне відомство (ЄПВ) відзначило молодого українського винахідника за його метод перетворення опалого листя на екологічно чистий папір.

Компанія Releaf Paper може виробляти одну тонну целюлози з 2,3 тонни опалого листя, для чого в іншому випадку потрібно було б вирубати 17 дерев.

Фречка розробив метод переробки опалого листя на папір. Таким чином він протидіє вирубці лісів і пропонує зручний та економічно ефективний спосіб утилізації органічних відходів у містах.

Він посів друге місце після голландської вченої Рошель Німейєр (Rochelle Niemeijer), яка стала першою і отримала 20 000 євро за свій портативний хімічний набір на основі штучного інтелекту, призначений для виявлення бактерій. Третє місце і приз у розмірі 5 000 євро отримала команда молодих туніських винахідників Хавла бін Ахмед (Khaoula Ben Ahmed), Гофран Яарі (Ghofrane Ayari), Сулейма Бен Теміме (Souleima Ben Temime) і Сірін Аяр (Sirine Ayari), які розробили "розумне" рішення для керування кріслом колісним.







На ідею використовувати опале листя для виготовлення паперу, щоб зменшити вирубку лісів, Фречку надихнули дитячі експедиції в Карпати та його вчитель хімії. Після переїзду до Франції, Фречка розширив свій бізнес, співпрацюючи з глобальними компаніями, такими як L'Oréal та Chanel.

"Ми вдячні науково-технічній спільноті за підтримку та віру в наші інновації! Такі заходи та номінації є надзвичайно важливими для молодих винахідників. Вони надають заохочення та мотивацію, які необхідні для подальшого розвитку та реалізації революційних проєктів, – каже Валентин Фречка. – Ця нагорода є потужним джерелом енергії для всієї команди Releaf Paper, щоб продовжувати рухатися вперед".

Щорічно 1,4 мільярда дерев потрапляють на звалища як паперові відходи, що призводить до ескалації глобального потепління, забруднення повітря та втрати біорізноманіття. Вирубка лісів також порушує водний цикл та збільшує витрати на управління навколишнім середовищем. Саме ці проблеми намагається вирішити Фречка.

Переробка опалого листя на папір за новою технологією

"Releaf – це чудовий приклад того, що відбувається, коли досвід, натхнення, знання поєднуються в потрібний момент у потрібному місці. Коли мені було 16 років, у школі ми вивчали біополімери, такі як целюлоза та природні полімери, а також те, як вирубують дерева, щоб перетворити їх на папір. Тоді я подумав: "Чому б не спробувати використати щось інше?" – сказав Фречка.

Компанія Releaf Paper, заснована у 2020 році Валентином, переробляє опале листя на біорозкладний папір, зменшуючи потребу у вирубці лісів. Компанія використовує передові технології для перероблення листя без шкідливих хімічних речовин, створюючи з очищеного листя целюлозу для паперових пакетів та коробок. У планах на майбутнє – використання біовідходів сільського господарства, таких як стебла ананасів. Вражає те, що Releaf Paper виробляє стільки целюлози з 2,3 тонни листя, скільки можна було б отримати, вирубавши 17 дерев, а їхня продукція розкладається всього за 30 днів, що набагато швидше, ніж традиційний папір.

Всі переможці Європейської премії винахідників 2024 року були оголошені сьогодні на гібридній церемонії на Мальті, яку можна переглянути онлайн.

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Наступна Премія молодих винахідників у 2025 році відбудеться в Ісландії

Під час сьогоднішньої церемонії на Мальті, Європейське патентне відомство (ЄПВ) з радістю оголосило про нову концепцію премії, починаючи з 2025 року. Премія буде вручатися раз на два роки, причому відтепер вона буде присуджуватися молодим вченим віком до 30 років, винаходи яких спрямовані на досягнення однієї або декількох Цілей сталого розвитку ООН (ЦСР). Незалежне журі, що складатиметься з колишніх фіналістів, оцінюватиме заявки, забезпечуючи справедливий процес відбору, який вшановуватиме інноваційний дух і досягнення наступного покоління винахідників. Вручення премії у 2025 році відбудеться в Ісландії, що стане першою з нових дворічних нагород. Період подачі заявок для всіх технологічних галузей залишається відкритим від сьогодні й до кінця вересня.

Починаючи з 2026 року, ЄПВ повернеться до оригінальної концепції Європейської премії винахідників, яка включатиме традиційні категорії "Промисловість", "Дослідження", "Малий та середній бізнес", "Країни, що не є членами ЄПВ", "Досягнення впродовж життя" та "Приз глядацьких симпатій".

Про винахідника

Валентин Фречка народився і виріс у селі на Західній Україні, де змалку виявляв невгамовну цікавість до природи й життя та бажання захищати їх. У віці близько 12 років вчитель хімії заохотив його заглибитися в експерименти, дослідження та інновації. У 16 років під час походу в Карпати виникла ідея запобігти вирубці лісів шляхом переробки опалого листя, зробивши його цінним ресурсом для виробництва паперу та зменшивши викиди вуглекислого газу, що виникають під час розкладання. Після участі в національних олімпіадах він став членом Малої академії наук України, де розпочався його шлях до власного винаходу.

Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році Фречка переїхав до Франції та знайшов нових партнерів для розширення можливостей компанії. Наразі виробництво паперу з листя передано на аутсорсинг з України, а Releaf продає свій продукт в Європі та інших країнах, здобувши таких клієнтів, як L'Oréal, Chanel, Schneider Electric, Samsung, Weleda, Nestle, LVMH lab та Ariston.

Про European Inventor Award

European Inventor Award - одна з найпрестижніших європейських премій у галузі інновацій. Започаткована ЄПВ у 2006 році, ця премія відзначає окремих осіб та команди, які знайшли шляхи вирішення найбільших викликів сучасності. Фіналістів і переможців обирає незалежне журі, до складу якого входять колишні фіналісти премії. Разом вони розглядають пропозиції щодо внеску в технічний прогрес, соціальний і сталий розвиток, а також економічне процвітання. Усі винахідники мають отримати європейський патент на свій винахід. Докладніше про різні категорії, премії, критерії відбору та церемонію нагородження в прямому ефірі, яка відбудеться 9 липня на Мальті, читайте тут.

Про ЄПВ

Європейське патентне відомство (ЄПВ), яке налічує 6 300 співробітників, є однією з найбільших державних установ у Європі. ЄПВ зі штаб-квартирою в Мюнхені та офісами в Берліні, Брюсселі, Гаазі та Відні було засновано з метою зміцнення співробітництва в галузі патентів у Європі. Завдяки централізованій процедурі видачі патентів ЄПВ, винахідники можуть отримати надійний захист патентів у 44 країнах, що охоплює ринок з населенням близько 700 мільйонів осіб. ЄПВ також є провідною міжнародною організацією в галузі надання патентної інформації та пошуку патентів.







