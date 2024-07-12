УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4768 відвідувачів онлайн
Новини Боротьба з корупцією
4 720 29

Жодна резонансна справа корупційного тиску на бізнес не закрита, – Маніфест 42

маніфест

Жодна резонансна справа корупційного тиску на бізнес, яка перебуває на контролі громадського руху "Маніфест 42", не закрита. Силовики продовжують використовувати кримінальні провадження для вимагання хабарів.

Про це повідомили власники та топ-менеджери українських підприємств на круглому столі, організованому ГО "Маніфест 42", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

Власник компанії Concord Capital Ігор Мазепа повідомив що жоден чиновник чи працівник правоохоронних органів, який взяв участь у скандальних обшуках і затриманнях у січні 2024 року, не поніс відповідальності. Справа досі не закрита, майно та документи, вилучені під час "маски-шоу", не повернені.

"Коли тебе затримують без рішення слідчого судді, коли проводять обшук без рішення суду, коли під час обшуку забирають все що трапляється на очі, зокрема й документи інших компаній, і потім нічого не повертають, я можу констатувати, що все це виглядає дуже погано", – відзначив Мазепа.

Власник компанії EDS Ukraine Олександр Запишний повідомив, що причиною масованих обшуків та вилучення коштів з боку СБУ наприкінці червня 2024 року стала інформація про те, що одна з компаній-партнерів до широкомасштабного вторгнення 2022 року мала бізнес у Росії .

"До нас прийшли по справі щодо ніби-то співпраці з Росією іншої компанії, але чомусь забрали документи щодо нашого контракту з "Укрзалізницею". І звичайно вилучили кошти. Я будував цей бізнес 15 років, зараз в мене більше немає бажання інвестувати", – відзначив Запишний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Маніфест 42" скасував акцію протесту проти свавілля силовиків після доручень Зеленського силовикам

Власник компанії "Медінова" Віктор Московченко повідомив, що вилучені під час обшуків готівкові кошти компанії зникли з сейфу прокуратури Голосіївського району Києва. Звинувачений у викраденні більше 4 мільйонів гривень прокурор випущений на свободу судом під особисте зобовʼязання без будь-якої застави.

"У березні 2024 року мене й співпробітників викликали для предʼявлення підозри і дали тиждень, щоб все "порішать". Ми відмовились. Підозри у справі досі немає", – розповів Московченко.

Також про відсутність будь-якого прогресу в напрямку закриття резонансних справ на круглому столі повідомили компанії "Пожмашина", Arricano Real Estate PLC та X-парк. Про корупційний тиск з боку працівників Нацполіції заявила київська мереже кафе "Тихе місце".

Громадський рух "Маніфест 42" створений для захистиу 42 статті Конституції, яка гарантує право на підприємницьку діяльність.

Читайте: "Маніфест 42" передав Офісу генпрокурора першу справу проти бізнесу для аудиту за дорученням Зеленського

Автор: 

бізнес (2122) корупція (4795) Маніфест 42 (32) Мазепа Ігор (39)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Ця мусарська мафія і є причиною всіх негараздів в країні, включаючи війну. Якби була правова держава, то Укріїна була б в НАТО разом з балтійськими країнами.
показати весь коментар
13.07.2024 01:56 Відповісти
+13
Смердить татаровщиною.
показати весь коментар
13.07.2024 00:21 Відповісти
+12
Тю.
А що Єрмак з Татаровим дадуть щось розслілувати проти себе та своїх шісток?
показати весь коментар
13.07.2024 00:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Смердить татаровщиною.
показати весь коментар
13.07.2024 00:21 Відповісти
млядьській міністр юстиції млюска--трутень і падлюка
показати весь коментар
13.07.2024 10:51 Відповісти
Тю.
А що Єрмак з Татаровим дадуть щось розслілувати проти себе та своїх шісток?
показати весь коментар
13.07.2024 00:22 Відповісти
Ця мусарська мафія і є причиною всіх негараздів в країні, включаючи війну. Якби була правова держава, то Укріїна була б в НАТО разом з балтійськими країнами.
показати весь коментар
13.07.2024 01:56 Відповісти
з якими балтійськими країнами? В Україні до 2014 року кучмоовочизм був.
показати весь коментар
13.07.2024 04:23 Відповісти
Один цікавий момент. В серпні 22 Татаров внєдріл в департамент інформації СБУ Шила, сина завкафедрою кримпроцесу Харківської юракадемії. Якось ніяково пояснили,що Татаров був знайомий з професоркою. З біографії Курченка банкіра сина Віті Ростовського убачається, що він після неуспішної торгівлі газом у Харкові став викладачем у академії, і це при тому,що закінчив академію екстерном,за один рік. Син професорки саме в цей час там навчався. А потім Курченко перейшов викладачем в академію МВС, в якій першим проректором був батько генпрокурорки Венедіктової. До утворення академії МВС батько генпрокурорки був доцентом в ХЮРІ на кафедрі кримпроцесу, де аспіранткою була професор Шило. Один з тіньових лідерів азартних ігор за кордону повідомив, що саме Шило вимагав 50 участі в іксбеті. А в Москві в цей час Курочкін під дахом посаженного отца Петровського (нач 9 депу 5 служби ФСБ) рейдернув сам іксбет і криптобанк. Всі теперішні митарства бізнесменів йшли по наводці департаменту інформації СБУ за оборудки з рашкою. Український вопрос в ФСБ очолює особистий друг Віті Ростовського і куратор Курченка а аналогічний підрозділ в СБУ очолювала не чужа людина для Курченка. Іронія долі.
показати весь коментар
13.07.2024 02:31 Відповісти
Ви про цей "цікавий момент" знаєте виключно тому, що Артема Шило затримали в цьому році.
показати весь коментар
13.07.2024 04:27 Відповісти
Україна ментовсько-бандитська держава, очолювана кримінальними злочинцями на найвищих посадах з подачі ворожого кремля, який контролює всі державні процеси, що відбуваються в країні від втручання у вибори, визначення порядку їх проведення парламентом до призначення помічника радника кожного міністра чи завгоспа опи. Без волі ворожого кремля в системі державної влади в Україні не відбувається нічого.
показати весь коментар
13.07.2024 03:44 Відповісти
страшно уявити, що тоді є расія....
показати весь коментар
13.07.2024 04:28 Відповісти
Соромно ,за беззаконня....
показати весь коментар
13.07.2024 04:16 Відповісти
Одебілене населення у 19му році обрало не нові обличчя в політиці,а мафіозно-фсбшну мразоту без усіляких принціпів,яка не зупиниться не перед чим.
показати весь коментар
13.07.2024 05:39 Відповісти
Чому б не занести всі аргументи до славнозвісної пані Пріцкер?...
показати весь коментар
13.07.2024 06:07 Відповісти
Саме так виглядає "канєц епохі бєднасті" епохі офісу реЗЕдента. Мародерство та бєспрєдєл під прикриттям жахливої війни. Єдина обіцянка, яку виконав москальський хрипатий скоморох це : "я ваш вирок". Вирок незалежній демократичній Україні.
показати весь коментар
13.07.2024 09:18 Відповісти
Бастувати будуть?
показати весь коментар
13.07.2024 09:28 Відповісти
В Україні "правоохоронців" можна відрізнити від бандитів тільки коли "правоохоронець" натягує китель. Правоохоронці носять штани з лампасами, бандити носять спорти з лампасами. Іншої різниці немає.
Чи може хтось сподівався, що бандити у погонах погодяться жити на одну зарплатню ?
показати весь коментар
13.07.2024 09:31 Відповісти
Ви знущаєтесь, хочете щоб ПОЛІЦАЇ-улюблені квіточки ОПи на одну зарплату засихали,щоб шльондри в їх сторону навіть не дивились?!!, такому не бувать , бубочка з татаровими не допустять...
показати весь коментар
13.07.2024 09:41 Відповісти
При Зеленскому ничего не будет закрыто.
показати весь коментар
13.07.2024 10:12 Відповісти
Знаю підприємців, які топили за клована. Хай тепер жруть до всирачки
показати весь коментар
13.07.2024 11:38 Відповісти
Досить скиглити. Зєлю геть і вибори. Це вже питання - бути, або не бути, жити, або не жити
показати весь коментар
13.07.2024 16:50 Відповісти
А якими ви бачили інвест нянь кварталівських ригоаналів??
показати весь коментар
13.07.2024 17:13 Відповісти
Бо лох ето судьба.
показати весь коментар
13.07.2024 20:06 Відповісти
Пока народ не поймет что военный это одноразовый гантон, то они и будут разыгрывать спектакли в тылу.
показати весь коментар
14.07.2024 10:11 Відповісти
Ніколи такого не було й от знову!
показати весь коментар
14.07.2024 10:14 Відповісти
Коли Блінкен сказав Зеленському, що треба боротись із корупцією, то останнього це збісило. І воно зрозуміло чому. Коли у владу стягнуто все корупційне лайно від часів Януковича, то про яку боротьбу може йти мова? Він бореться тільки з антикорупціонерами, щоб дзеркало не показувало, звідки ноги ростуть.
показати весь коментар
14.07.2024 10:22 Відповісти
хіхіхі....
оце бізнесове бидло, тридцять років ростило собі паразитів. обрало зе!дегенарата, торгувало з кацапією, яку привело з війною, а тепер, скиглить?
коляна каклєти, на вас немає!
показати весь коментар
14.07.2024 12:42 Відповісти
Колись Луценко,рафінований кон"юктурщик і зрадник в бутність міністром МВС нарікав що йому заваджає прокуратура,чогось там не дає і щось там затримує.Путі Господні неісповедімі і от Луценко стає Генеральним Прокурором.І тут йому вже починають заваджати суди,знову щось затримують і щось не дають.По законам жанру Луценко вже мав стати Головою Верховного Суду,в нас ідіоти від популізму мають шансів найбільше,але тут влада сі змінила і Луценко знов пішов в опозицію,став займатись любимою справою - непримиримо і принципово захищати правду.Але його учні і послідовники лишились в органах і досі.Ось тут кажуть що жодна справа не закрита і що то є величезний плюс.Тобто ніхто не посаджений в тюрму.І числені луценки цілими зграями будуть кормитися біля тих незакритих справ...
показати весь коментар
14.07.2024 12:52 Відповісти
Бовдуре, так Луценко привів у Прокуратуру хабарників та ледацюг ? Чи вони там залишились від янчика ? Та я не про те. Прийшли "слуги" і все виправили ? Чи збільшили томи розслідувань, щоб роботу показати Лідору ? Тільки по Червинському ціла бібліотека вже з'явилась ! То не треба з хворої голови на здорову ! Численні зєлєнско-дЄрмаки все відкладають. Мабуть на вічне "прІзІдєнство" ?
показати весь коментар
28.07.2024 12:20 Відповісти
 
 