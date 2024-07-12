Жодна резонансна справа корупційного тиску на бізнес не закрита, – Маніфест 42

Жодна резонансна справа корупційного тиску на бізнес, яка перебуває на контролі громадського руху "Маніфест 42", не закрита. Силовики продовжують використовувати кримінальні провадження для вимагання хабарів.

Про це повідомили власники та топ-менеджери українських підприємств на круглому столі, організованому ГО "Маніфест 42".

Власник компанії Concord Capital Ігор Мазепа повідомив що жоден чиновник чи працівник правоохоронних органів, який взяв участь у скандальних обшуках і затриманнях у січні 2024 року, не поніс відповідальності. Справа досі не закрита, майно та документи, вилучені під час "маски-шоу", не повернені.

"Коли тебе затримують без рішення слідчого судді, коли проводять обшук без рішення суду, коли під час обшуку забирають все що трапляється на очі, зокрема й документи інших компаній, і потім нічого не повертають, я можу констатувати, що все це виглядає дуже погано", – відзначив Мазепа.

Власник компанії EDS Ukraine Олександр Запишний повідомив, що причиною масованих обшуків та вилучення коштів з боку СБУ наприкінці червня 2024 року стала інформація про те, що одна з компаній-партнерів до широкомасштабного вторгнення 2022 року мала бізнес у Росії .

"До нас прийшли по справі щодо ніби-то співпраці з Росією іншої компанії, але чомусь забрали документи щодо нашого контракту з "Укрзалізницею". І звичайно вилучили кошти. Я будував цей бізнес 15 років, зараз в мене більше немає бажання інвестувати", – відзначив Запишний.

Власник компанії "Медінова" Віктор Московченко повідомив, що вилучені під час обшуків готівкові кошти компанії зникли з сейфу прокуратури Голосіївського району Києва. Звинувачений у викраденні більше 4 мільйонів гривень прокурор випущений на свободу судом під особисте зобовʼязання без будь-якої застави.

"У березні 2024 року мене й співпробітників викликали для предʼявлення підозри і дали тиждень, щоб все "порішать". Ми відмовились. Підозри у справі досі немає", – розповів Московченко.

Також про відсутність будь-якого прогресу в напрямку закриття резонансних справ на круглому столі повідомили компанії "Пожмашина", Arricano Real Estate PLC та X-парк. Про корупційний тиск з боку працівників Нацполіції заявила київська мереже кафе "Тихе місце".

Громадський рух "Маніфест 42" створений для захистиу 42 статті Конституції, яка гарантує право на підприємницьку діяльність.

