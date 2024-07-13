УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4480 відвідувачів онлайн
Новини Війна
769 1

Окупанти запускають КАБи на Харківщину

КАБ на Харківщині

Зранку 13 липня 2024 року війська РФ запускають КАБи на Харківщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Пуски КАБ тактичною авіацією на Харківщині!", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що 11 липня чотири людини постраждали внаслідок удару КАБом по Боровій.

Автор: 

Харківщина (6054) КАБ (436)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
13.07.2024 10:26 Відповісти
 
 