Окупанти запускають КАБи на Харківщину
Зранку 13 липня 2024 року війська РФ запускають КАБи на Харківщину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Пуски КАБ тактичною авіацією на Харківщині!", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації на цю хвилину не відомо.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що 11 липня чотири людини постраждали внаслідок удару КАБом по Боровій.
