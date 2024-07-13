УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4343 відвідувача онлайн
Новини
13 492 41

"Укренерго" скоригувало графік: діятимуть відключення трьох черг одночасно

електроенергія,електрика,світло,леп

У суботу, 13 липня, через аномальну спеку відключення трьох черг одночасно діятимуть із 14:00.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в НЕК "Укренерго".

"Сьогодні, 13 липня, обленерго будуть застосовувати три черги відключень з 14:00 до кінця доби. Наразі застосовуються обмеження обсягом двох черг одночасно", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що причина посилення обмежень - аномальна спека та вищий від прогнозного рівень споживання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ситуація зі світлом покращиться після 20 липня, у вересні відключень може не бути взагалі, – голова "Укренерго" Кудрицький

Автор: 

Укренерго (2745) відключення світла (1113) знеструмлення (65)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Експерімент "Укрдно" із виживання українців продовжується. Наступний етап - всі черги разом із 0 годин до 24 години
показати весь коментар
13.07.2024 13:05 Відповісти
+12
плохому танцору яйца мешают

то жара то дождик всё мешает кроме карманов чиновников в энергетики чтоб вы и ваши ******** жили на пенсию наших пенсионеров
показати весь коментар
13.07.2024 13:13 Відповісти
+12
показати весь коментар
13.07.2024 13:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Експерімент "Укрдно" із виживання українців продовжується. Наступний етап - всі черги разом із 0 годин до 24 години
показати весь коментар
13.07.2024 13:05 Відповісти
За кордоном просять зброю, гроші...але ні разу не чув, щоб просили електроенергію...
показати весь коментар
13.07.2024 13:13 Відповісти
добре хоч асфальт не просять. поки що
показати весь коментар
13.07.2024 13:16 Відповісти
Як можна просити те, шо туди ж продається? Ну хіба що, по заниженому тарифу
показати весь коментар
13.07.2024 13:16 Відповісти
Не продає Українна електроенергію за кордон вже давно, а, навпаки, закуповує.
показати весь коментар
13.07.2024 14:04 Відповісти
Розкажи це Ахмєту... Буде ржать...
показати весь коментар
13.07.2024 16:38 Відповісти
Ви занадто багато фантазуєте, не маючи жодного факту.
Більша частина Експорту Ахметова йшла з Бурштинської ТЕС. Зараз Бурштинська ТЕС зруйнована.
показати весь коментар
13.07.2024 16:56 Відповісти
Давно потрібно було перемістити ППО з місць дислокації для захисту "центра прінятія рєшеній"-- дупи боневтіка до нових місць для захисту стратегічних для країни об,єктів.
показати весь коментар
13.07.2024 14:22 Відповісти
Якщо б ми не були під'єднані до єдиної енергосистеми ЄС, то ми з вами б зараз на багатті яєшню смажили. Нажаль, пропускної здатності ЛЕП не вистачає, щоб покривати всі потреби і в країнах ЄС немає таких обсягів зайвої енергії, це не огірки, її не законсервуєш
показати весь коментар
13.07.2024 15:06 Відповісти
..так дурноголові бистро забули блекаути кінця 2022 року... Все як у рибок гупій...
показати весь коментар
13.07.2024 17:11 Відповісти
при Порошенко електрика була би !!!!

ду-май-те...
показати весь коментар
13.07.2024 14:18 Відповісти
100%, і картопля родила б 4 рази на рік
показати весь коментар
13.07.2024 15:05 Відповісти
плохому танцору яйца мешают

то жара то дождик всё мешает кроме карманов чиновников в энергетики чтоб вы и ваши ******** жили на пенсию наших пенсионеров
показати весь коментар
13.07.2024 13:13 Відповісти
У Zеленої влади є надія що просидівши з рік повністю без електроенергії денаціоналізовані українці, точніше, їх залишок після штурмів посадок та калашів проти КАБів, легше прийме капітуляцію.
показати весь коментар
13.07.2024 13:13 Відповісти
ЗЕлені падлюки, коли самі обісрались, то не зганяйте свою недолугість на народові. Люде усе розуміють і бачать. Вам буде тільки гірше потім.
показати весь коментар
13.07.2024 13:15 Відповісти
показати весь коментар
13.07.2024 13:21 Відповісти
Підождіть ,зараз контракти орківські закінчаться і з газом може початисяхня як з електрикою
показати весь коментар
13.07.2024 17:36 Відповісти
показати весь коментар
13.07.2024 13:21 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
13.07.2024 14:52 Відповісти
Так - вікно можливостеи зменшується
показати весь коментар
13.07.2024 13:22 Відповісти
А дустом ЗЕлені підари ще не пробували українців обробляти.

Але ж можна ще відключати воду, газ, каналізацію...

Ще стільки гарних ідей є.
показати весь коментар
13.07.2024 13:26 Відповісти
Вода уже , немає у багатоповерхівках , або ледь тече дзюрочкою ((
показати весь коментар
13.07.2024 14:00 Відповісти
Зазначається, що причина посилення обмежень для українського споживача - аномальна спека ,та вищий від прогнозного рівень споживання. в країнах ЄС ,(аплодисменти мудрого наріду"
показати весь коментар
13.07.2024 13:41 Відповісти
Вчора взагалі була тільки три години електроенергія, а так вимикають кожен день то 2+2 ,1+3. Про які з 14:00 взагалі мова? Чому на вихідних взагалі не вимикали ? Уже так забрехалися , що просто пздець.
показати весь коментар
13.07.2024 13:59 Відповісти
... та більш не включайте,мудаки.
показати весь коментар
13.07.2024 14:04 Відповісти
і нікому не спадає на думку звинуватити росіян в цьому? Дивні люди. Бий своїх, щоб чужі боялись.
показати весь коментар
13.07.2024 14:37 Відповісти
Так,звичайно..росіяни винні...Але коли напруги не вистачає,в мережі 190-180 вольт,або й того менше.У мене напруга,коли є,стабільно 230-240 вольт.Значить,енергії вистачає.
Та й покази лічильника майже не змінилися.
показати весь коментар
13.07.2024 14:55 Відповісти
Не пишіть маячню. 190 Вольт це коли не достатньо перерізу лінії - з-за великого опору велике падіння напруги на окремій ділянці
показати весь коментар
13.07.2024 15:13 Відповісти
Не намагайтеся вдати розумного,якщо тупий.Тобто,коли стоїть ТП 40кВа,а споживачів
70 кВа,то винен недостатній переріз?
І ви це роказуєте мені,інженеру-електрику 1980 р.в.?
показати весь коментар
13.07.2024 15:36 Відповісти
Ну тоді ви самі все повинні розуміти. Звісно, якщо перевантажити трансформатор/генератор - напруга просяде, так. Але ж ви повинні розуміти, що енергетики не будуть доводити ситуацію до того, коли будуть спрацьовувати аварійні захисти
показати весь коментар
13.07.2024 15:45 Відповісти
Та я трохи в шоці з коментарів. Тобто на думку громади - знищення майже всієї маневрової генерації не мало ніяк вплинути на стан енергосистеми. Напевно вони як Тесла, вважають, що електрика з повітря береться. Камєнти - вогонь!
показати весь коментар
13.07.2024 15:15 Відповісти
Та і я вшоці від нашого укренерго.Тобто вчора вони думали,що температура різко впаде на 15 градусів і поставили один графік,а температура не впала і вони змушені застосовувати аварійні відключення?
Ми намагалися бути хорошими,але погода заважає?
А я знаю поряд двоє величеньких сіл,де світло не вимикають зовсім.Бо старе обладнання і немає можливості дистанційно вимкнути.А поїхати ліньки,та й бензину треба.
показати весь коментар
13.07.2024 15:43 Відповісти
Ну по обладнанню зрозуміло..
показати весь коментар
13.07.2024 15:47 Відповісти
Це всі в шоці, що тебе взувають по повній програміа ти тараториш знову наративи. Вивали око і подивись а потім пиши.
показати весь коментар
13.07.2024 18:28 Відповісти
Наративи - що знищено купу електростанцій?
показати весь коментар
13.07.2024 18:50 Відповісти
Ну звідки такі тупі беруться, та чи не видно що тебе дурять, ну не можна вірити на слово.
показати весь коментар
13.07.2024 18:25 Відповісти
Ахмєт в якій чєрзі ???
показати весь коментар
13.07.2024 16:41 Відповісти
Хто не слухав zeленого дурня та його менеджерів зараз має своє світло
показати весь коментар
13.07.2024 17:37 Відповісти
Ви вже наскільки всіх задрали, що скоро підуть вас громить.
показати весь коментар
13.07.2024 18:22 Відповісти
 
 