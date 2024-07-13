"Укренерго" скоригувало графік: діятимуть відключення трьох черг одночасно
У суботу, 13 липня, через аномальну спеку відключення трьох черг одночасно діятимуть із 14:00.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в НЕК "Укренерго".
"Сьогодні, 13 липня, обленерго будуть застосовувати три черги відключень з 14:00 до кінця доби. Наразі застосовуються обмеження обсягом двох черг одночасно", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що причина посилення обмежень - аномальна спека та вищий від прогнозного рівень споживання.
Більша частина Експорту Ахметова йшла з Бурштинської ТЕС. Зараз Бурштинська ТЕС зруйнована.
ду-май-те...
то жара то дождик всё мешает кроме карманов чиновников в энергетики чтоб вы и ваши ******** жили на пенсию наших пенсионеров
Але ж можна ще відключати воду, газ, каналізацію...
Ще стільки гарних ідей є.
Та й покази лічильника майже не змінилися.
70 кВа,то винен недостатній переріз?
І ви це роказуєте мені,інженеру-електрику 1980 р.в.?
Ми намагалися бути хорошими,але погода заважає?
А я знаю поряд двоє величеньких сіл,де світло не вимикають зовсім.Бо старе обладнання і немає можливості дистанційно вимкнути.А поїхати ліньки,та й бензину треба.