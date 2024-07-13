"Укренерго" скоригувало графік: діятимуть відключення трьох черг одночасно

У суботу, 13 липня, через аномальну спеку відключення трьох черг одночасно діятимуть із 14:00.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в НЕК "Укренерго".

"Сьогодні, 13 липня, обленерго будуть застосовувати три черги відключень з 14:00 до кінця доби. Наразі застосовуються обмеження обсягом двох черг одночасно", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що причина посилення обмежень - аномальна спека та вищий від прогнозного рівень споживання.

