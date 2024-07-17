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Новини
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Червінського можуть повторно затримати на порозі СІЗО. Тяганина з документами може свідчити про підготовку нової підозри, - адвокат

Роман Червінський

Сьогодні, 17 липня, ексрозвідник Роман Червінський має вийти із СІЗО після сплати за нього застави Фондом Порошенка. Втім, його адвокат побоюється, що полковника Червінського знову затримають під приводом вигаданої підозри. 

Про це повідомив у фейсбуці адвокат Романа Червінського Костянтин Глоба, інформує Цензор.НЕТ.

"З урахуванням вчорашнього саботажу зі сторони суду та СІЗО у процесі оформлення документів щодо звільнення Романа,- очікуємо сьогодні повторного затримання Романа на порозі СІЗО, або навіть без надання можливості перетнути поріг СІЗО. Іншим чином, окрім як підготовкою нової підозри про захоплення Червінським, наприклад планети Марс, пояснити вчорашню тяганину з документами,- неможливо!", - зазначає адвокат.

На його думку, вчора робилося все для того, щоб виграти час і підготувати нові підстави для затримання Романа.

"Буду відверто здивований, якщо помиляюсь…", - резюмує Глоба.

Як повідомлялося, 16 липня 2024 року Фонд Порошенка вніс 9 млн грн застави за Червінського. 15 липня суд призначив полковнику Роману Червінському заставу у 9 мільйонів гривень.

Справа Романа Червінського

ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Читайте: Справа Червінського: Судовий розгляд буде закритим

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

Читайте: Справа Червінського: Представник потерпілих повідомив про розірвання із ними договору

справа Червінського

Автор: 

застава (686) СІЗО (730) підозра (798) Червінський Роман (150)


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Топ коментарі
+49
Зелена країна мрій.Патріоти сидять в тюрмах,а зрадники і мародери керують країною.
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17.07.2024 08:40 Відповісти
+33
Вот би так працювали по баканову і його шоблі сбушній та ніт не можна вальодкіні друз
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17.07.2024 08:36 Відповісти
+26
зепадаль рішила що тепер можливо все
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17.07.2024 08:47 Відповісти
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Вот би так працювали по баканову і його шоблі сбушній та ніт не можна вальодкіні друз
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17.07.2024 08:36 Відповісти
Зелена країна мрій.Патріоти сидять в тюрмах,а зрадники і мародери керують країною.
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17.07.2024 08:40 Відповісти
Зелю і єрмака під суд! Червінському-СВОБОДУ!
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17.07.2024 09:25 Відповісти
А так вже всі зраділи! "Ніколи не кажіть гоп поки не перестрибнете" - українська народна мудрість.
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17.07.2024 08:45 Відповісти
Всі раділи? І Зеленський радів?
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17.07.2024 08:50 Відповісти
зепадаль рішила що тепер можливо все
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17.07.2024 08:47 Відповісти
Вона це вирішила ще 5 років тому ...
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17.07.2024 09:09 Відповісти
ЗЕпадаль нічого не вирішує - він всього на всього вірно "служить" агенту ФСБ єрмаку-козирю а от той вирішує все!
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17.07.2024 09:26 Відповісти
Так и есть, им можно всё. Кто в этой стране может помешать им творить беспредел?
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17.07.2024 09:56 Відповісти
Зеля ворог України.
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17.07.2024 08:48 Відповісти
Боневтік бєспрєдєльнічає і не думає про наслідки. А з чого б це, цікаво?
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17.07.2024 08:53 Відповісти
Абвгдейки, судді, митники а також усі чиновники це паразити, а у нас ще й злочинні угруповання!
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17.07.2024 08:54 Відповісти
Червинского могут повторно задержать на пороге СИЗО. Волокита с документами может свидетельствовать о подготовке нового подозрения Источник:
============
ФСБшная и мусорская тема. Может хоть так дойдет, какое чудовище привели к власти зебобики? Беда в том, что мусарня, прокуратура, суды, СБУ, ДБР, НАБУ под контролем этой гниды. И они уже служат клоуну за зарплату и возможновть безнаказано воровать.
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17.07.2024 08:58 Відповісти
Їрмак діє чітко по методичках батька - вибудував "вєртікаль власті" ,як ввх.
За що пролито стільки крові, віддано стільки життів?

Щоб отримати проксі-московію !
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17.07.2024 09:05 Відповісти
То може вже пора і проти зеленої влади відкривати підозри по захопленню та узурпації влади, плюс саботаж та робота на ворога! Хай би ''демсили'' написали таку заяву у відповідні органи. Досить із внутрішнім ворогом гратися в толерантність!
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17.07.2024 09:00 Відповісти
А може прийшов час ДІЯТИ?
Військова хунта може нас врятувати
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17.07.2024 09:06 Відповісти
Цей час вже минув давно, зелене вже просрочене, аж завонялось, але українці і далі просто спостерігають як зепадаль знущаються надУкраїною і її героями.
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17.07.2024 09:11 Відповісти
Какая хунта? Военные такие же терпилы как и весь народ.
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17.07.2024 10:01 Відповісти
До виборів у США ,🤡 треба переміріє ,і тоді він втримається при владі ...і в Україні буде північна Корея
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17.07.2024 09:05 Відповісти
Всі імена суддів, прокурорів, інших гонителів записані для воздаянія?
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17.07.2024 09:15 Відповісти
зелене свавілля...
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17.07.2024 09:35 Відповісти
От зелёных тридварастов можно ЛЮБУЮ пакость ожидать.
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17.07.2024 09:40 Відповісти
Шановні! Шльондри С СБУ при виході могут завалити Червинського через день два та списати на кацапів
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17.07.2024 10:00 Відповісти
Зе/дермака - на нари!!!
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17.07.2024 10:21 Відповісти
Зеленський віддав міністерству юстиції прямий наказ заблокувати звільнення Червінського.

Командування ЗСУ нарешті згодилось з нами (і об'єктивною реальністю) і повідомило "засоби масової інформації", що українських військ в Кринках Херсонської області немає.

Режим Зеленського влаштував справжній енерготерор проти українського народу довівши середньостатистичні відключення до рівня 16 годин на добу. При тому ніякого реального дефіциту електроенергії немає. Технологічні обмеження базового навантаження енергозатратних об'єктів в часи "пік" легко могли б вирішити проблему. Але Зеленському важлива не економіка, а хаос в суспільстві, обрив інформаційних зв'язків, що дозволить йому виправдати подальшу капітуляцію перед РФ.
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17.07.2024 10:26 Відповісти
ЗеМразі
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17.07.2024 10:29 Відповісти
Роман Червінській вже народний герой. При житті.
Треба починати збір підписів на перейменування якоїсь вулиці або проспекту або площі на ім'я Романа Червінського.
То продемонструє існування іншої реальності діючій владі, розмір недовіри до неї і її політичний дефолт.
Ну а Романа то надзвичайно підтримає.
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17.07.2024 10:52 Відповісти
 
 