14 млн грн збитків під час ремонту дороги на Київщині: повідомлено про підозру директору "Київавтодору"

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру у службовій недбалості колишньому заступнику керівника Служби автомобільних доріг у Київській області – чинному генеральному директору КК "Київавтодор".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Що встановило слідство?

Згідно із матеріалами слідства, в 2019 році між Службою автомобільних доріг у Київській області та приватним товариством укладено угоду на здійснення поточного середнього ремонту автомобільної дороги Р - 19 Фастів - Митниця - Обухів - Ржищів.

"У подальшому, перебуваючи на посаді заступника начальника з розвитку доріг Служби автомобільних доріг в Київській області підозрюваний не перевірив достовірність даних, внесених до актів приймання виконаних будівельних робіт та підписав їх", - йдеться у повідомленні.

Згідно висновків експертів, вартість будівельних робіт, які не могли бути прийняті, оскільки потребують перероблення, складає 42 млн гривень, з яких саме підозрюваний прийняв роботи на суму понад 14 млн гривень.

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Слідство триває.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.