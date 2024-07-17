14 млн грн збитків під час ремонту дороги на Київщині: повідомлено про підозру директору "Київавтодору"
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру у службовій недбалості колишньому заступнику керівника Служби автомобільних доріг у Київській області – чинному генеральному директору КК "Київавтодор".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.
Що встановило слідство?
Згідно із матеріалами слідства, в 2019 році між Службою автомобільних доріг у Київській області та приватним товариством укладено угоду на здійснення поточного середнього ремонту автомобільної дороги Р - 19 Фастів - Митниця - Обухів - Ржищів.
"У подальшому, перебуваючи на посаді заступника начальника з розвитку доріг Служби автомобільних доріг в Київській області підозрюваний не перевірив достовірність даних, внесених до актів приймання виконаних будівельних робіт та підписав їх", - йдеться у повідомленні.
Згідно висновків експертів, вартість будівельних робіт, які не могли бути прийняті, оскільки потребують перероблення, складає 42 млн гривень, з яких саме підозрюваний прийняв роботи на суму понад 14 млн гривень.
Слідство триває.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
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Якось дивно...
Зебілята імені 73% вавививерження, а у вашаго препізедента- це недбалість чи злочинні наміри?