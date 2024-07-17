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14 млн грн збитків під час ремонту дороги на Київщині: повідомлено про підозру директору "Київавтодору"

збитковий ремонт дороги

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру у службовій недбалості колишньому заступнику керівника Служби автомобільних доріг у Київській області – чинному генеральному директору КК "Київавтодор".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Що встановило слідство?

Згідно із матеріалами слідства, в 2019 році між Службою автомобільних доріг у Київській області та приватним товариством укладено угоду на здійснення поточного середнього ремонту автомобільної дороги Р - 19 Фастів - Митниця - Обухів - Ржищів.

"У подальшому, перебуваючи на посаді заступника начальника з розвитку доріг Служби автомобільних доріг в Київській області підозрюваний не перевірив достовірність даних, внесених до актів приймання виконаних будівельних робіт та підписав їх", - йдеться у повідомленні.

Згідно висновків експертів, вартість будівельних робіт, які не могли бути прийняті, оскільки потребують перероблення, складає 42 млн гривень, з яких саме підозрюваний прийняв роботи на суму понад 14 млн гривень.

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Слідство триває.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Автор: 

дороги (3079) Київська область (4131) ремонт (2332) Київавтодор (279) підозра (798)


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Чергова порція локшини!! Бурхлива та невгамовна боротьба корупціонерів з корупцією триває!!))
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17.07.2024 11:06 Відповісти
у голови автодора ділема - "по якій дорозі ганяти на своєму новенькому Порше 911, якій по документам і є дорогою?"
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17.07.2024 11:27 Відповісти
А ось цікаво мені : чи будують або ремонтують дороги москалі на окупованих територіях ?
Ні ? Тільки фортифікації ?
Якось дивно...
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17.07.2024 11:38 Відповісти
повідомлено про підозру у службовій недбалості. Джерело:

Зебілята імені 73% вавививерження, а у вашаго препізедента- це недбалість чи злочинні наміри?
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17.07.2024 12:16 Відповісти
 
 