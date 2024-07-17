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Кремль створює цензуровану "Вікіпедію" для росіян, щоб підмінити історію, - The Economist

Росія переписує Вікіпедію, щоб підмінити історію

Російська влада переписує історію, створюючи аналог "Вікіпедії".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Economist.

"Вікіпедія" раніше стикалася із проблемами з боку режиму Путіна. Російські цензори погрожували їй майже із самого початку агресії проти України у 204 році. Проте наприкінці 2023 року стало зрозуміло, що у Москви є план заміни "Вікіпедії".

RuWiki - проєкт, який є прямою копією "Вікіпедії". Проте у російській версії найбільш чутливі моменти історії або переписали, або пропустили. Ідеологи Кремля сподіваються, що мільйони громадян РФ сприймуть ці нові версії як правду. 

Рерайтери RuWiki прокладають собі шлях через чутливі зони путінської ідеології: права ЛГБТ, оральний секс, радянську історію та війну в Україні.

Звірства російських окупантів у Бучі під Києвом у 2022 році переосмислюють як "українську та західну дезінформаційну кампанію". 

Також читайте: У Росії вигадали як створити власну "Вікіпедію": "треба все скопіпастити"

Херсон, зруйнований російськими бомбами, згадується без жодного слова про війну. Розстріл майже 22 тисячі польських офіцерів у Катині в 1940 році переписаний так, щоб поставити під сумнів архівні документи, які доводять, що це зробили радянські спецслужби.

Всі посилання на російського опозиціонера Олексія Навального, якого вбили у в’язниці в лютому 2024 року, змінено, щоб описати його як простого "блогера".

Журналісти встановили, що більшість нових редагувань вноситься в будні робочі години, що свідчить про те, що редагування здійснюють команди оплачуваних авторів, на відміну від волонтерської моделі "Вікіпедії".

Попри тривалі розбіжності, російська влада досі не внесла "Вікіпедію" до чорного списку, як і десятки інших ЗМІ. Поки що вони існують пліч-о-пліч. Але значні інвестиції в RuWiki свідчать про те, що дні "Вікіпедії" злічені.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Помічник Путіна запропонував вкрасти 99% статей "Вікіпедії" для створення російського аналогу

Автор: 

росія (66417) цензура (364) Вікіпедія (23)


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Топ коментарі
+10
Вики.сру
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17.07.2024 12:48 Відповісти
+8
Та їх взагалі від інтернета треба відрубити і все.
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17.07.2024 12:51 Відповісти
+8
Нічого нового. Вони завжди так робили й роблять.
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17.07.2024 12:55 Відповісти
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17.07.2024 12:48 Відповісти
А нічого дивного! Таке віками Москва практикувала! Мені в шкільні роки до рук потрапила "Історія УРСР" Видана в сталінські часи Академічне видання Так там цікаво розділи сформовані Роздіо що стосується Великого князівства Київського закінчується монголо-татарською навалою Наступний розділ - уже "Хмельниччина" Майже три століття історії українських земель - "ПРОВАЛЛЯ"! "ПУСТКА" І лише у 16 столітті як із-під землі вискакує Богдан Хмельницький з п"ятимільйонним українським народом і з усіх сил ломиться на воз"єднання з Московією!
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17.07.2024 12:59 Відповісти
думаю, що реальна історія світу така - людство, розвиваючись, досягає такого рівня, коли деяка кількість осіб не може встигати за розвитком інших - втрачають інтерес до саморозвитку, тупішають, починають водити паради, погрожувати сусідам, постійно пригадують минулі часи, коли вони були молоді, яке буле смачне морозиво тощо... в цей момент людство остаточно розділяється на прогресивне і "росіян"... ще через деякий час людство будує космічні кораблі і літить в Космос освоювати інші планети...
через деякий час "росіяни" що лишилися - остаточно нищать планету і всі гинуть...
ще через деякий час планета відроджується - зʼявляються люди, починається новий етап розвитку людства від "росіян" до людини-розумної
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17.07.2024 13:10 Відповісти
Я в 70-е учился,та же *****.
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17.07.2024 13:24 Відповісти
Це не від йосі почалося. Історію почали переписувати з перших царів Романових. До того Іванові Грозному було паралельно, ким його вважали - нащадком Русі чи Орди . Він і так був і рюриковічем і правнуком того самого Мамая. Але вже Романови захотіли показати, що орда заліська то частка Русі. Серйозно за це взявся перший імператор, але історію ВКЛ він не чіпав.Але при імператриці Катерині Великій Дірці питання вирішили кардинально - ніякого ВКЛ, ніяких двох нащадків Русі - тільки Московське князівство і якась там Литва, населена литовцями і тимчасово вискочивша і все жорстко окупувавша. І "славні витязі мацьковські", які вперто на протязі віків збирали Русь назад. Для України навіть видумали цілу епоху від 1240 до 1648 років. І назву навіть мала в тій "історії" - Сутінки.
Що цікаво, навіть в 20ті роки 20го століття, коли було яке - неяке відновлення української думки, історія ВКЛ і "сутінків" була під великим табу.
І ще один цікавий факт. Розгром катькіної брехливої історії почався досить курйозно. В 1996 кацапський письменник шовініст Бушков випустив книгу "Росія, которой нє било", в якій раком поставив всю кацапську історію, наваливши повні гори фігні. Але книга стала дуже популярною. Тому каци вирішили що потрібна книга, яка б лайно Бушкова поставила на місце. Доручили написати її професійному історику Буровському. А він в "Росія, которой нє било 2" і бушкова розмазав і ВКЛ витягнув із сумерек. І закинув у маси). Вийшов скандал ще більший, ніж від Бушкова
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17.07.2024 16:54 Відповісти
вру.сру
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17.07.2024 13:06 Відповісти
Та їх взагалі від інтернета треба відрубити і все.
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17.07.2024 12:51 Відповісти
То вони там у г***і втопляться.
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17.07.2024 12:56 Відповісти
Киів був засновании на 500р раніше за москву - ось така історія
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17.07.2024 12:51 Відповісти
Київ існував ще в часи до Хазарського каганату - як столиця полянського князя Кия А це ще 4-5 ст
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17.07.2024 13:03 Відповісти
"Владімір Вєлікій - корєнной москвіч".
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17.07.2024 12:54 Відповісти
Нічого нового. Вони завжди так робили й роблять.
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17.07.2024 12:55 Відповісти
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17.07.2024 13:03 Відповісти
Вони і цю Віпікедію відкоригували під себе
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17.07.2024 13:04 Відповісти
Головне, щоб дурнуватий Захід не забув, в разі, якщо кацапня знову голодуватиме, надати їм "стегенця_байдена-трампа".

Щоб цю світову чуму знову врятувати від зникнення. Бо, видається, на Заході нудне життя, коли кацапи когось не вбивають...
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17.07.2024 13:14 Відповісти
мабуть напишуть що росія не пропустила жодного голу на ЕВРО-24
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17.07.2024 13:19 Відповісти
Она у них уже лет 10 если что
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17.07.2024 13:35 Відповісти
Значить русня до неї вже звикла і довіряє. Тепер залишається лише потроху підміняти факти та обмежувати доступ до справжньої інформації.
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17.07.2024 13:58 Відповісти
через чутливі зони путінської ідеології: права ЛГБТ, оральний секс, Джерело:
У ніх сєкса нєт?
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17.07.2024 14:15 Відповісти
А ЧИ МОЖНА ДОВIРЯТИ ВIКIПЕДIЇ (РОСІЙСЬКІЙ) ??? НI ,ЗОВСІМ, ТАК ЯК ЦЯ ВIКIПЕДIЯ СВОЇ ГЛИБОКI НАУЧНI ДОСЛIДЖЕННЯ НЕ ПРОВОДИТЬ. А ПРОСТО I ПРИ ТОМУ ДУЖЕ ЧАСТО ПУБЛIУКУЕ СТАТТI ЯКІ ЇЇ ЗАДОВОЛЬНЯЮТЬ РIЗНИХ АВТОРIВ: ДОСЛIДНИКIВ, IСТОРИКIВ, ВЧЕНИХ... У ЯКИХ БУВАЮТЬ КАРДИНАЛЬНО ДIМIТРАЛЬНО ПОГЛЯДИ НА РIЗНI ВЕРСIЇ ТА ПОДIЇ ЩО ВIДБУВАЛИСЯ ТА ВIДБУВАЮТЬСЯ.
-
Яскравий приклад написали козломорді наполовину угро-фіни наполовину татари ці моторошні личакові москалі -кацапи, що вони нібито навіть слов'яни русичі (руські= вялікороси). Або що тимчасово окупована проклятими кремлівськими фашистами опричниками ... уйла Україна ніби то частина фашистської ********* паРаші. А Вікіпедія (російська) не перевіряючи таке дике кацапське марення необдумано публікує на своїх сторінках по суті жахливий фальсифікат. Так чи можна повністю довіряти такій" Вікіпедії" ? Ні, зовсім!
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17.07.2024 14:48 Відповісти
будь Вікі довіряти не можна.

це не енциклопедія, а збіговисько думок.
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17.07.2024 15:15 Відповісти
Не тільки Вікі...



Бачиш будь-що написане расейською - в топку!

Чуєш рашистський язик в інтернеті - гортай далі не слухай брехню.

Читаєм тільки українською і европейськими мовами

Дивимся своїх.

Після всіх звірств росіян, тільки каліки не перейшли на рідну мову
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18.07.2024 02:09 Відповісти
 
 