Кремль створює цензуровану "Вікіпедію" для росіян, щоб підмінити історію, - The Economist
Російська влада переписує історію, створюючи аналог "Вікіпедії".
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Economist.
"Вікіпедія" раніше стикалася із проблемами з боку режиму Путіна. Російські цензори погрожували їй майже із самого початку агресії проти України у 204 році. Проте наприкінці 2023 року стало зрозуміло, що у Москви є план заміни "Вікіпедії".
RuWiki - проєкт, який є прямою копією "Вікіпедії". Проте у російській версії найбільш чутливі моменти історії або переписали, або пропустили. Ідеологи Кремля сподіваються, що мільйони громадян РФ сприймуть ці нові версії як правду.
Рерайтери RuWiki прокладають собі шлях через чутливі зони путінської ідеології: права ЛГБТ, оральний секс, радянську історію та війну в Україні.
Звірства російських окупантів у Бучі під Києвом у 2022 році переосмислюють як "українську та західну дезінформаційну кампанію".
Херсон, зруйнований російськими бомбами, згадується без жодного слова про війну. Розстріл майже 22 тисячі польських офіцерів у Катині в 1940 році переписаний так, щоб поставити під сумнів архівні документи, які доводять, що це зробили радянські спецслужби.
Всі посилання на російського опозиціонера Олексія Навального, якого вбили у в’язниці в лютому 2024 року, змінено, щоб описати його як простого "блогера".
Журналісти встановили, що більшість нових редагувань вноситься в будні робочі години, що свідчить про те, що редагування здійснюють команди оплачуваних авторів, на відміну від волонтерської моделі "Вікіпедії".
Попри тривалі розбіжності, російська влада досі не внесла "Вікіпедію" до чорного списку, як і десятки інших ЗМІ. Поки що вони існують пліч-о-пліч. Але значні інвестиції в RuWiki свідчать про те, що дні "Вікіпедії" злічені.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
через деякий час "росіяни" що лишилися - остаточно нищать планету і всі гинуть...
ще через деякий час планета відроджується - зʼявляються люди, починається новий етап розвитку людства від "росіян" до людини-розумної
Що цікаво, навіть в 20ті роки 20го століття, коли було яке - неяке відновлення української думки, історія ВКЛ і "сутінків" була під великим табу.
І ще один цікавий факт. Розгром катькіної брехливої історії почався досить курйозно. В 1996 кацапський письменник шовініст Бушков випустив книгу "Росія, которой нє било", в якій раком поставив всю кацапську історію, наваливши повні гори фігні. Але книга стала дуже популярною. Тому каци вирішили що потрібна книга, яка б лайно Бушкова поставила на місце. Доручили написати її професійному історику Буровському. А він в "Росія, которой нє било 2" і бушкова розмазав і ВКЛ витягнув із сумерек. І закинув у маси). Вийшов скандал ще більший, ніж від Бушкова
Щоб цю світову чуму знову врятувати від зникнення. Бо, видається, на Заході нудне життя, коли кацапи когось не вбивають...
У ніх сєкса нєт?
-
Яскравий приклад написали козломорді наполовину угро-фіни наполовину татари ці моторошні личакові москалі -кацапи, що вони нібито навіть слов'яни русичі (руські= вялікороси). Або що тимчасово окупована проклятими кремлівськими фашистами опричниками ... уйла Україна ніби то частина фашистської ********* паРаші. А Вікіпедія (російська) не перевіряючи таке дике кацапське марення необдумано публікує на своїх сторінках по суті жахливий фальсифікат. Так чи можна повністю довіряти такій" Вікіпедії" ? Ні, зовсім!
це не енциклопедія, а збіговисько думок.
Бачиш будь-що написане расейською - в топку!
Чуєш рашистський язик в інтернеті - гортай далі не слухай брехню.
Читаєм тільки українською і европейськими мовами
Дивимся своїх.
Після всіх звірств росіян, тільки каліки не перейшли на рідну мову