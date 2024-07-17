Російська влада переписує історію, створюючи аналог "Вікіпедії".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Economist.

"Вікіпедія" раніше стикалася із проблемами з боку режиму Путіна. Російські цензори погрожували їй майже із самого початку агресії проти України у 204 році. Проте наприкінці 2023 року стало зрозуміло, що у Москви є план заміни "Вікіпедії".

RuWiki - проєкт, який є прямою копією "Вікіпедії". Проте у російській версії найбільш чутливі моменти історії або переписали, або пропустили. Ідеологи Кремля сподіваються, що мільйони громадян РФ сприймуть ці нові версії як правду.

Рерайтери RuWiki прокладають собі шлях через чутливі зони путінської ідеології: права ЛГБТ, оральний секс, радянську історію та війну в Україні.

Звірства російських окупантів у Бучі під Києвом у 2022 році переосмислюють як "українську та західну дезінформаційну кампанію".

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Херсон, зруйнований російськими бомбами, згадується без жодного слова про війну. Розстріл майже 22 тисячі польських офіцерів у Катині в 1940 році переписаний так, щоб поставити під сумнів архівні документи, які доводять, що це зробили радянські спецслужби.

Всі посилання на російського опозиціонера Олексія Навального, якого вбили у в’язниці в лютому 2024 року, змінено, щоб описати його як простого "блогера".

Журналісти встановили, що більшість нових редагувань вноситься в будні робочі години, що свідчить про те, що редагування здійснюють команди оплачуваних авторів, на відміну від волонтерської моделі "Вікіпедії".

Попри тривалі розбіжності, російська влада досі не внесла "Вікіпедію" до чорного списку, як і десятки інших ЗМІ. Поки що вони існують пліч-о-пліч. Але значні інвестиції в RuWiki свідчать про те, що дні "Вікіпедії" злічені.

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