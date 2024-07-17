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F-16 надійдуть до України найближчим часом, - міністр оборони Нідерландів Брекельманс

f-16

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що винищувачі F-16 надійдуть в Україну найближчим часом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я можу сказати, що F-16 надійдуть найближчим часом, і що ми наполегливо працюємо, щоб це сталося якнайшвидше. Але я не ділитимуся жодними подробицями. Причина не в тому, що я не хочу інформувати громадськість, бо я хотів би інформувати всіх, наскільки це можливо. Але ми знаємо, що F-16 також є мішенню для Росії, і якщо ми поділимося деталями, точною датою та часом, то це буде дуже цінна інформація для російського режиму. І ми не хочемо робити їх більш поінформованими, ніж вони є", - сказав Брекельманс.

Він також зазначив, що українські пілоти дуже швидко навчаються та роблять дивовижну роботу.

"Також я не буду називати їхню точну кількість, тому що це також цінна інформація для Росії. Я можу сказати, що те що зараз роблять українські пілоти, це справді дивовижно. Зазвичай нідерландським пілотам потрібно багато років, іноді навіть більше п’яти років, щоб вивчити F-16, щоб вивчити систему, яка є досить складною. Українські пілоти зараз роблять це за рік-півтора. Тож це дійсно щось визначне", - сказав міністр.

Також дивіться: Рішення про передачу F-16 - стратегічне. Кількість, поки що, нестратегічна, - Зеленський. ВIДЕО

За його словами, всі процеси передачі озброєнь мають відбуватися безпечним і надійним способом.

Брекельманс також зазначив, що F-16 важливі для оборони та захисту.

"Я думаю, що на першому етапі протиповітряна оборона буде найважливішим способом використання F-16. І, можливо, згодом їх можна буде використовувати і для інших маневрів. Але пріоритет – протиповітряна оборона", - зазначив міністр оборони Нідерландів.

Автор: 

Нідерланди (1600) F16 F-16 (691)


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Топ коментарі
+20
десь я це вже чув рiк або пiвтора тому
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17.07.2024 19:44 Відповісти
+20
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17.07.2024 19:50 Відповісти
+8
Украина остановила поставки в Венгрию российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Об этом рассказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на полях встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в ООН. По словам Сийярто, блокировка "Дружбы" вызвана ужесточением санкций Украины против России. Министр также заявил, что поставщик российской нефти в Венгрию - компания "Лукойл" - и венгерская энергетическая компания MOL сейчас стараются найти совместное юридически приемлемое решение, чтобы возобновить поставки. Украинское правительство ужесточило санкции против "Лукойла" в прошлом месяце, заявив, что не будет страной транзита для его продукции.
https://www.facebook.com/videosvoboda
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17.07.2024 19:55 Відповісти
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та ти вже поділився..
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17.07.2024 19:38 Відповісти
десь я це вже чув рiк або пiвтора тому
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17.07.2024 19:44 Відповісти
Козломордые напряглись.
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17.07.2024 19:44 Відповісти
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17.07.2024 19:50 Відповісти
Украина остановила поставки в Венгрию российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Об этом рассказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на полях встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в ООН. По словам Сийярто, блокировка "Дружбы" вызвана ужесточением санкций Украины против России. Министр также заявил, что поставщик российской нефти в Венгрию - компания "Лукойл" - и венгерская энергетическая компания MOL сейчас стараются найти совместное юридически приемлемое решение, чтобы возобновить поставки. Украинское правительство ужесточило санкции против "Лукойла" в прошлом месяце, заявив, что не будет страной транзита для его продукции.
https://www.facebook.com/videosvoboda
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17.07.2024 19:55 Відповісти
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17.07.2024 21:31 Відповісти
2-3 тижні
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17.07.2024 20:23 Відповісти
В ближайшем тысячелетии? Или в следующем?
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17.07.2024 20:38 Відповісти
Може і їсти ви будете "найближчим часом"?
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17.07.2024 20:49 Відповісти
Мовчки передавайте, воно покаже коли вони запрацюють
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17.07.2024 20:52 Відповісти
От навіщо він це сказав? Це ж 100% взагалі не дадуть.
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17.07.2024 21:14 Відповісти
Не дивно,що раша заговорила
про переговори.Відчуває,що
пахне смаженим.
Тривалу війну ні одна економіка
не потягне.Зрозуміло,що ще
є трішки запасів,але не на довго.
Якби в раші було достатньо зброї,
вона б почала війну набагато раніше.
Техніку ворога спалюємо ще на
марші,ну м'ясо ще є,каби,ракети...
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17.07.2024 21:14 Відповісти
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17.07.2024 21:14 Відповісти
Через пару месяцев - "Литаки надийдут найближчим часом"😁
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17.07.2024 21:40 Відповісти
Піду поки покурю...
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17.07.2024 22:00 Відповісти
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17.07.2024 23:57 Відповісти
Все ок просто їх на волах везуть
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17.07.2024 22:09 Відповісти
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17.07.2024 22:10 Відповісти
А я сьогодні бачив F-16 в небі України.
Два рази пролетів над нами, десь біля шостої вечора.
На 99% стверджую, що це саме був F-16, бо було одне сопло на цьому літаку.
(У наших Мігів та СУ по два сопла)
Область не називаю.
Єдине що скажу, що це Захід України.
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17.07.2024 22:42 Відповісти
саме те місце, де вони найбільш потрібні))
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17.07.2024 23:45 Відповісти
Бажане за дійсне???
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18.07.2024 06:15 Відповісти
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17.07.2024 23:01 Відповісти
Было бы сказано для прессы.
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18.07.2024 01:19 Відповісти
 
 