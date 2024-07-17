F-16 надійдуть до України найближчим часом, - міністр оборони Нідерландів Брекельманс
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що винищувачі F-16 надійдуть в Україну найближчим часом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я можу сказати, що F-16 надійдуть найближчим часом, і що ми наполегливо працюємо, щоб це сталося якнайшвидше. Але я не ділитимуся жодними подробицями. Причина не в тому, що я не хочу інформувати громадськість, бо я хотів би інформувати всіх, наскільки це можливо. Але ми знаємо, що F-16 також є мішенню для Росії, і якщо ми поділимося деталями, точною датою та часом, то це буде дуже цінна інформація для російського режиму. І ми не хочемо робити їх більш поінформованими, ніж вони є", - сказав Брекельманс.
Він також зазначив, що українські пілоти дуже швидко навчаються та роблять дивовижну роботу.
"Також я не буду називати їхню точну кількість, тому що це також цінна інформація для Росії. Я можу сказати, що те що зараз роблять українські пілоти, це справді дивовижно. Зазвичай нідерландським пілотам потрібно багато років, іноді навіть більше п’яти років, щоб вивчити F-16, щоб вивчити систему, яка є досить складною. Українські пілоти зараз роблять це за рік-півтора. Тож це дійсно щось визначне", - сказав міністр.
За його словами, всі процеси передачі озброєнь мають відбуватися безпечним і надійним способом.
Брекельманс також зазначив, що F-16 важливі для оборони та захисту.
"Я думаю, що на першому етапі протиповітряна оборона буде найважливішим способом використання F-16. І, можливо, згодом їх можна буде використовувати і для інших маневрів. Але пріоритет – протиповітряна оборона", - зазначив міністр оборони Нідерландів.
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про переговори.Відчуває,що
пахне смаженим.
Тривалу війну ні одна економіка
не потягне.Зрозуміло,що ще
є трішки запасів,але не на довго.
Якби в раші було достатньо зброї,
вона б почала війну набагато раніше.
Техніку ворога спалюємо ще на
марші,ну м'ясо ще є,каби,ракети...
Два рази пролетів над нами, десь біля шостої вечора.
На 99% стверджую, що це саме був F-16, бо було одне сопло на цьому літаку.
(У наших Мігів та СУ по два сопла)
Область не називаю.
Єдине що скажу, що це Захід України.