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Новини
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США готуються розгорнути нові пристрої глушіння російських і китайських супутників

Засоби глушіння сигналу супутника

Космічні сили США збираються розгорнути нову наземну систему глушіння сигналу, яка має позбавити китайські та російські супутники можливості передавати інформацію про американські війська під час конфлікту.

Про це йдеться в публікації Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Перші наземні засоби глушіння дистанційних модульних терміналів (Remote Modular Terminal) планують встановити цього року після кількох успішних випробувань. До 31 грудня перші 11 з 24 засобів розмістять у місцях, які не розкриватимуть із міркувань безпеки.

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У Космічних силах США підкреслюють, що термінали є "невеликими, транспортабельними і недорогими перешкодами супутникового зв'язку, які можуть бути розгорнуті в суворих умовах для захисту" американських сил.

Нові термінали доповняють більш розгалужену систему глушіння під назвою Counter Communications System і систему середнього розміру під назвою Meadowlands, які Космічні сили США вже розгорнули й використовують.

Автор: 

Китай (4499) росія (64846) супутник (292) США (22395)


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А шо ми знаємо ...? А до чого ми готуємося ...? А чи встигнемо поміняти місце проживання ...?
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20.07.2024 20:33 Відповісти
Особенно те козломорденские вещательные, пи*дят из каждого мусорника в Европе.
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20.07.2024 21:50 Відповісти
Нам би ЕМІ **********, для випалювання РЕБ цілими районами....
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21.07.2024 06:46 Відповісти
 
 