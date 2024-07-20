США готуються розгорнути нові пристрої глушіння російських і китайських супутників
Космічні сили США збираються розгорнути нову наземну систему глушіння сигналу, яка має позбавити китайські та російські супутники можливості передавати інформацію про американські війська під час конфлікту.
Про це йдеться в публікації Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Перші наземні засоби глушіння дистанційних модульних терміналів (Remote Modular Terminal) планують встановити цього року після кількох успішних випробувань. До 31 грудня перші 11 з 24 засобів розмістять у місцях, які не розкриватимуть із міркувань безпеки.
У Космічних силах США підкреслюють, що термінали є "невеликими, транспортабельними і недорогими перешкодами супутникового зв'язку, які можуть бути розгорнуті в суворих умовах для захисту" американських сил.
Нові термінали доповняють більш розгалужену систему глушіння під назвою Counter Communications System і систему середнього розміру під назвою Meadowlands, які Космічні сили США вже розгорнули й використовують.
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