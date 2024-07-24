Під час виконання службового завдання загинув український воїн, один із найкращих операторів ПТРК "Стугна" Георгій Короп. ФОТО

21 липня 2024 року трагічно загинув під час виконання службових завдань видатний український воїн, один із кращих операторів ПТРК "Стугна" Георгій Короп, позивний Адвокат.

Про це повідомив у фейсбуку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"На його особистому рахунку вже у червні 2022 року було до 40 одиниць російської бронетехніки, саме він знищив у березні 22-го російську вогнеметну систему ТОС-1А "Сонцепьок", яка виставляється на парадах трофеїв на Хрещатику", - пише журналіст.

"Ми познайомились з ним вночі 27 квітня 2022 року, у напівоточеному селі Вірнопілля, на опорному пункті добровольчого загону "Карпатська Січ", і за десять хвилин він взяв мене на бойове завдання по виявленню та знищенню російських танків, які з висоти контролювали підходи до села. Росіяни використовували танкову оптику для спостереження, щоб помітити та вразити їх у нас була тільки одна ризикована позиція - розбита будівля ферми у двох кілометрах від російських танків, яка була для росіян як на долоні. Але це була краща позиція, і Георгій ризикнув її зайняти. Він вів спостереження пʼять годин, і виявив прямо перед нами два російські танки, які були добре замасковані. Їх стволи дивились прямо на нас, бо наша ферма була єдиною будівлею з цього краю висоти. Якби вони щось помітили - шансів вийти звідти вдень не було. Але "Адвокат" миттєво виставив пускову установку і знищив обидва танки. Він зачистив усі висоти навколо Вірнопілля від російської бронетехніки Кантемирівської дивізії. Комбат "Карпатської Січі" Олег Куцин його дуже любив - я одного разу відзняв, як Куцин зі скандалом забрав ракети у іншого розрахунку, який боявся виходити з підвалу, і віддав ракети Адвокату. Я знімав, як Георгій бив ворога під Білогорівкою. У червні 22-го його машина потрапила у засідку, він отримав важкі поранення руки, тривалий час лікувався, потім повернувся на фронт", - зазначає Бутусов.

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Також зазначається, що Короп був юристом за професією, захоплювався парашутним спортом. Пішов на війну у 2014-му, відслужив контракт у піхоті. За кілька місяців до вторгення у 22-му він як доброволець опанував "Стугну" у КБ "Луч" у групі, яку створили О. Коростельов, С.Пашинський, Т.Чорновол, і 24 лютого взяв ракетну установку з арабського замовлення, яку таємно вивезли з заводу за добу до російського ракетного удару. На початку війни ні Короп, ні його установка ніде не були оформлені, щоб бити ворога йому не треба було документів.

"Воював він натхненно. Директор "Луча" Коростельов його дуже любив та радився з ним щодо аспектів модернізації "Стугни". Короп з розрахунком увійшов до протитанкової бойової групи командира з позивним "Дайвер", і з цим досвідченим командиром він діяв максимально ефективно.

"Адвоката" відрізняла ініціатива - "Дайвер" детально ставив завдання, план та характер дій, а на місці Короп ніколи не сидів та не чекав, коли це противник до нього приїде. Він завжди шукав противника попри ризик, виходив на нуль та використовував постійно камеру "Стугни" як систему оптичної розвідки, прискіпливо спостерігав та вивчав місцевість. Він ретельно прораховував висоти, кути спостереження та пострілу, маршрут підходу та виходу, фактори маскування, і не мав страху після того, як ухвалював рішення. Більшість влучних пострілів Георгій фіксував на відео. Але сам він був дуже скромною людиною і не хотів популярності. Інтервʼю він мені дав через рік моїх вмовлянь", - додає Бутусов.

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Георгій дуже любив свою дружину, свого сина та доньку. Дружину його звати Сільва - і його ракетна установка теж носила назву "Сільва".

Якщо маєте бажання і можливість підтримати родину Героя:

Сільва Короп-Хорольська

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