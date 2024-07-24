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Новини Мобілізація
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Для бронювання від мобілізації проходити ВЛК не потрібно, - Мінцифри

влк

Для подання документів на бронювання від мобілізації військовозобов'язаним не потрібно проходити військово-лікарську комісію.

Про це заявила заступниця директора Департаменту з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Валерія Ткач, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"У нас йде перевірка наявності людини в системі "Оберіг" й перебування в трудових відносинах цієї особи з підприємством, яке визначене як критично важливе. Це критерії для того, щоб забронювати людину в електронній формі", — розповіла Ткач.

За її словами, заброньованим працівникам також не потрібно проходити ВЛК до закінчення дії бронювання. Ці норми законодавства вже вступили в силу.

Читайте також: Від мобілізації можна забронювати близько 1,2 млн осіб, - Мінекономіки

Автор: 

бронювання (336) мобілізація (3032) Мінцифри (1181) військово-лікарська комісія (205)


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Топ коментарі
+6
треба просто 4 рази не зьявитися по повістці...
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24.07.2024 17:58
+6
А не можна це прописати зразу в тиз ср@них законах і почепити на стінах тцк щоб поки в черзі то прочитав і все ясно . А то в кожному тцк свої понятія. Сцуки
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24.07.2024 19:00
+3
як завжди *******
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24.07.2024 18:18
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треба просто 4 рази не зьявитися по повістці...
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24.07.2024 17:58 Відповісти
Треба робити контрактну армію на гроші заходу і олігархів.
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24.07.2024 18:09 Відповісти
+++
Схера их бабло жалеть?
Предлагаю начинать с оплаты 5 штук баксов в месяц. Не идут? Поднимаем ещё на пятерочку, и так пока в желающих записаться отбоя не будет.
А шо, рынок сам порешает
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24.07.2024 18:32 Відповісти
Так сейчас на нуле почти 5 штук баксов и платят
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24.07.2024 18:44 Відповісти
нащо оце от *******, максимум 2к.
для того щоб отримати 5к потрібно на нулі півтора місяці в норі жити.
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24.07.2024 19:45 Відповісти
20-25к ЗП. 100к за нахождение на нуле - уже 3к баксов. И 70к за 30 дней выполнения боевых задач
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24.07.2024 20:59 Відповісти
Это на бумажке. Реальность совсем другая
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24.07.2024 21:17 Відповісти
А сразу этот дебилизм убрать нельзя было,малый притащил с комиссии ковид позапрошлой осенью только недавно я отошел от последствий.
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24.07.2024 18:14 Відповісти
Ой ти піз...бол.
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24.07.2024 18:24 Відповісти
Ага йоко-гери навыворот,три дня под капельницей пролежал в прединфарктном.
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24.07.2024 20:41 Відповісти
як завжди *******
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24.07.2024 18:18 Відповісти
А не можна це прописати зразу в тиз ср@них законах і почепити на стінах тцк щоб поки в черзі то прочитав і все ясно . А то в кожному тцк свої понятія. Сцуки
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24.07.2024 19:00 Відповісти
 
 