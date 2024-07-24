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Для бронювання від мобілізації проходити ВЛК не потрібно, - Мінцифри
Для подання документів на бронювання від мобілізації військовозобов'язаним не потрібно проходити військово-лікарську комісію.
Про це заявила заступниця директора Департаменту з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Валерія Ткач, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
"У нас йде перевірка наявності людини в системі "Оберіг" й перебування в трудових відносинах цієї особи з підприємством, яке визначене як критично важливе. Це критерії для того, щоб забронювати людину в електронній формі", — розповіла Ткач.
За її словами, заброньованим працівникам також не потрібно проходити ВЛК до закінчення дії бронювання. Ці норми законодавства вже вступили в силу.
Топ коментарі
+6 discovery
показати весь коментар24.07.2024 17:58
+6 Анатолій Бойко #504832
показати весь коментар24.07.2024 19:00
+3 Bogdan #591399
показати весь коментар24.07.2024 18:18
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Схера их бабло жалеть?
Предлагаю начинать с оплаты 5 штук баксов в месяц. Не идут? Поднимаем ещё на пятерочку, и так пока в желающих записаться отбоя не будет.
А шо, рынок сам порешает
для того щоб отримати 5к потрібно на нулі півтора місяці в норі жити.