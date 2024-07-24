Для бронювання від мобілізації проходити ВЛК не потрібно, - Мінцифри

Для подання документів на бронювання від мобілізації військовозобов'язаним не потрібно проходити військово-лікарську комісію.

Про це заявила заступниця директора Департаменту з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Валерія Ткач, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"У нас йде перевірка наявності людини в системі "Оберіг" й перебування в трудових відносинах цієї особи з підприємством, яке визначене як критично важливе. Це критерії для того, щоб забронювати людину в електронній формі", — розповіла Ткач.

За її словами, заброньованим працівникам також не потрібно проходити ВЛК до закінчення дії бронювання. Ці норми законодавства вже вступили в силу.

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