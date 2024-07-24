Київські правоохоронці витратили 5,1 тис. грн на придбання порнографічного контенту у моделі OnlyFans, щоб довести її вину
У Києві правоохоронці купили у моделі OnlyFans фото та відео порнографічного характеру, щоб довести її вину.
Подробиці судового розгляду були опубліковані в Єдиному державному реєстрі судових рішень, інформує Цензор.НЕТ.
У матеріалах справи зазначено, що дівчина зареєструвалася на платформі OnlyFans, де за гроші публікувала відвертий контент – порнографічні фотографії та ролики зі своєю участю.
Правоохоронці зробили оперативну закупівлю 8 фото та 11 відео за участю дівчини та перевели їй на рахунок 5110 гривень.
Рішенням суду дівчину визнали винною у виготовленні та збуті зображень порнографічного характеру та призначили їй покарання у вигляді штрафу у розмірі 2 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 35 700 гривень. Також з неї стягнуть на користь держави процесуальні витрати на проведення експертиз у сумі 9845 гривень.
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Починаєш пропрацьвувати як підмазати- не працює. Все в бюджет. А чому? А тому що від мегаконтрабандистів кормиться і ОПа і всі правоохоронці в індивідуальному порядку. А бюджет же якось наповнювати потрібно? От і видумують " нові податки" для мелюзги, але її багато, вона за Слюсарєва заплатить в бюджет.
На фронт!! Или хотя бы улицы патрулировать
Міністр хоч би накз видав- розвісити кругом у міліції плакати-" Недро.и на роботі!"
Ось і роблять "контрольні закупівлі" - складають протоколи, засунувши прутня в контрольно закуплену шмоньку.
А з індивідуалок вибивати хабарчики чи "контрольні закупівлі" на онліфанс робити (але виключно в тих дівчат, які не в "системі" - ви здивуєтесь, але в Україні і діяльність дівчат на онліфанс, "живе-порно онлайн" тощо систематизоване та кришується тим же МВС) - ніяке начальство не доколупається, кількість в графі "розкриваємость" не нульова, премії ідуть, зірочки на погонах рясніють.
Мразоти. Кормляться зі шмоньок. Гірші за сутенерів.
Ви за цих мразот, які кормляться зі шмоньок, не бійтеся - в них в житті все ОК.
Какое вам собачье дело до чужих фотографий?