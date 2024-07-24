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Київські правоохоронці витратили 5,1 тис. грн на придбання порнографічного контенту у моделі OnlyFans, щоб довести її вину

onlyfans

У Києві правоохоронці купили у моделі OnlyFans фото та відео порнографічного характеру, щоб довести її вину.

Подробиці судового розгляду були опубліковані в Єдиному державному реєстрі судових рішень, інформує Цензор.НЕТ.

У матеріалах справи зазначено, що дівчина зареєструвалася на платформі OnlyFans, де за гроші публікувала відвертий контент – порнографічні фотографії та ролики зі своєю участю.

Правоохоронці зробили оперативну закупівлю 8 фото та 11 відео за участю дівчини та перевели їй на рахунок 5110 гривень.

Рішенням суду дівчину визнали винною у виготовленні та збуті зображень порнографічного характеру та призначили їй покарання у вигляді штрафу у розмірі 2 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 35 700 гривень. Також з неї стягнуть на користь держави процесуальні витрати на проведення експертиз у сумі 9845 гривень.

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Автор: 

порнографія (110) суд (11660)


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Топ коментарі
+52
Героя України цим відважним працівникам. Ми тепер всі в безпеці.
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24.07.2024 20:40
+36
Знайомтесь, це слуга урода Негулевський

Той самий, що навів ракети на польовий госпіталь, а потім його спіймали за розмовою з Тищенком, де він казав, що хоче сп*зд*ти 200 млн$ в мінекології і втекти до В'єтнаму

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24.07.2024 20:41
+33
Злочин століття розкрито! Клоуни...
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24.07.2024 20:41
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Те ж саме і на митниці. Десяток років завозили номенткатуру без акцизу, нікому нічого не платили, , із якогось моменту все перевертається. Виграєш суд із однією митницею, інша починає займатися єрундою.
Починаєш пропрацьвувати як підмазати- не працює. Все в бюджет. А чому? А тому що від мегаконтрабандистів кормиться і ОПа і всі правоохоронці в індивідуальному порядку. А бюджет же якось наповнювати потрібно? От і видумують " нові податки" для мелюзги, але її багато, вона за Слюсарєва заплатить в бюджет.
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25.07.2024 00:26 Відповісти
але то нікому не потрібна мишина метушня
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25.07.2024 06:50 Відповісти
Я розумію! Але не "мишей" треба "щемить" - а "мишиного короля" ! Який цю "метушню" організовує! Прищемлять "короля" - і "мишам" доручать якусь корисну справу!
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25.07.2024 07:06 Відповісти
Йдийоты....
На фронт!! Или хотя бы улицы патрулировать
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24.07.2024 22:56 Відповісти
І коли вже міліціонери надроча..я?
Міністр хоч би накз видав- розвісити кругом у міліції плакати-" Недро.и на роботі!"
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24.07.2024 23:04 Відповісти
цікаво, мусорня просто вирішила нашим коштом усім відділком подрочити ?
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24.07.2024 23:08 Відповісти
"розкріваємость" їм треба підвищувати. А онлайн-казино чи ботоферми давити - начальство не дозволяє, бо саме з того кормиться.

Ось і роблять "контрольні закупівлі" - складають протоколи, засунувши прутня в контрольно закуплену шмоньку.
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25.07.2024 16:26 Відповісти
Відео з Трухіним безкоштовно лежить в мережі... Трухін на волі... Висновок - ЗЕЛЕПІДАРИ...
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24.07.2024 23:33 Відповісти
А ми дивуємся,як так може бути,що в столицю можуть приїхати казахи,винайняти житло і місяць готувати вбивство журналіста,а потім спокійно проїхати на авто через всю країну і втекти через Молдову,я вже мовчу про вбивство Фаріон.Виявляється поліція в нас всім складом пісюнчик надрачує на OnlyFans за бюджетні кошти,ще й експертів підсадили на порнуху.
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25.07.2024 00:33 Відповісти
Буде на чому" Лисого "ганяти
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25.07.2024 05:55 Відповісти
Теперешні мєнти доводять, шо вони і є гідні ОнгліФанс, в частині «геї». Рукалице. Зате звітність хороша.
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25.07.2024 08:27 Відповісти
Сотню борделів в Києві чіпати - НЕ МОЖНА. Вони поважних людей кормлять.

А з індивідуалок вибивати хабарчики чи "контрольні закупівлі" на онліфанс робити (але виключно в тих дівчат, які не в "системі" - ви здивуєтесь, але в Україні і діяльність дівчат на онліфанс, "живе-порно онлайн" тощо систематизоване та кришується тим же МВС) - ніяке начальство не доколупається, кількість в графі "розкриваємость" не нульова, премії ідуть, зірочки на погонах рясніють.

Мразоти. Кормляться зі шмоньок. Гірші за сутенерів.
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25.07.2024 16:29 Відповісти
это победа
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25.07.2024 09:35 Відповісти
вже був жарт про роботу не покладаючи рук? а їм за це щей гроші платять
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25.07.2024 10:00 Відповісти
Зарплати платяться, премії дають, робочі місця облаштовані (з кондиціонером) надають, формений одяг надають, службовий автомобіль надають, медичне обслуговування безкоштовне в відомчій лікарні обов'язково, пенсійне забезпечення з 45 років (потрібно лише 20 років вислуги) - і вище за звичайних роботяг, бронювання від мобілізації залізобетонне...

Ви за цих мразот, які кормляться зі шмоньок, не бійтеся - в них в житті все ОК.
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25.07.2024 16:32 Відповісти
Какая мерзость....
Какое вам собачье дело до чужих фотографий?
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25.07.2024 10:01 Відповісти
Когда работа - в удовольствие!
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25.07.2024 13:24 Відповісти
І в чому винна та дівчина, дебіли?
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25.07.2024 15:38 Відповісти
Провина її в тому, що вона фізично перебуває в Україні і доступна до фізичного та судового впливу мразот з МВС. Як і всі ми.
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25.07.2024 16:33 Відповісти
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