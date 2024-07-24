Київські правоохоронці витратили 5,1 тис. грн на придбання порнографічного контенту у моделі OnlyFans, щоб довести її вину

У Києві правоохоронці купили у моделі OnlyFans фото та відео порнографічного характеру, щоб довести її вину.

Подробиці судового розгляду були опубліковані в Єдиному державному реєстрі судових рішень, інформує Цензор.НЕТ.

У матеріалах справи зазначено, що дівчина зареєструвалася на платформі OnlyFans, де за гроші публікувала відвертий контент – порнографічні фотографії та ролики зі своєю участю.

Правоохоронці зробили оперативну закупівлю 8 фото та 11 відео за участю дівчини та перевели їй на рахунок 5110 гривень.

Рішенням суду дівчину визнали винною у виготовленні та збуті зображень порнографічного характеру та призначили їй покарання у вигляді штрафу у розмірі 2 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 35 700 гривень. Також з неї стягнуть на користь держави процесуальні витрати на проведення експертиз у сумі 9845 гривень.

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