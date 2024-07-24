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Над Херсонщиною зафіксували "Шахеди", - Повітряні сили

шахеди

Ввечері 24 липня Повітряні Сили зафіксували російські "Шахеди" над Херсонською областю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ПС ЗСУ.

"Група БпЛА на Херсонщині рухається у напрямку Одеси", - йдеться в повідомленні.

Читайте: На Херсонщині ворог завдав ударів по 15 населених пунктах, 7 людей дістали поранення

Автор: 

безпілотник (4110) Повітряні сили (2605) повітряна тривога (906) Херсонська область (5711)


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