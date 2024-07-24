Над Херсонщиною зафіксували "Шахеди", - Повітряні сили
Ввечері 24 липня Повітряні Сили зафіксували російські "Шахеди" над Херсонською областю.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ПС ЗСУ.
"Група БпЛА на Херсонщині рухається у напрямку Одеси", - йдеться в повідомленні.
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