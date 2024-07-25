У Сумах пролунав вибух: ППО збила російський розвіддрон (оновлено)

Удень 25 липня у Сумах пролунав вибух. Повітряну тривогу не оголошували.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне Суми".

"Спостерігали на власні очі. Дякуємо нашим хлопцям за збиття розвідувального БПЛА", - повідомив пізніше начальник Сумської МВА Дрозденко.

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