У Сумах пролунав вибух: ППО збила російський розвіддрон (оновлено)
Удень 25 липня у Сумах пролунав вибух. Повітряну тривогу не оголошували.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне Суми".
"Спостерігали на власні очі. Дякуємо нашим хлопцям за збиття розвідувального БПЛА", - повідомив пізніше начальник Сумської МВА Дрозденко.
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Urs
показати весь коментар25.07.2024 12:18 Відповісти Мені подобається 0
Виталий #548501
показати весь коментар25.07.2024 12:27 Відповісти Мені подобається 0
Urs
показати весь коментар25.07.2024 12:45 Відповісти Мені подобається 0
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