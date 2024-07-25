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У Сумах пролунав вибух: ППО збила російський розвіддрон (оновлено)

У Сумах пролунав вибух 25 липня

Удень 25 липня у Сумах пролунав вибух. Повітряну тривогу не оголошували.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне Суми".

"Спостерігали на власні очі. Дякуємо нашим хлопцям за збиття розвідувального БПЛА", - повідомив пізніше начальник Сумської МВА Дрозденко.

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Автор: 

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над Сумами дешевше збивати "крила" з авіаіції загального призначення, а не дорогим ракетами "земля-повітря". Може тоді хоч декілька установок звільнилось би для застосування ближче до ЛБЗ.
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25.07.2024 12:18 Відповісти
Что бы эту авиацию сбили с территории РФ? Там достаточно будет С-300.
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25.07.2024 12:27 Відповісти
Згоден. Там з Халіно підтягнути ПУ С-300 у якусь там Любімовку - минутне діло, бо ми ж не можемо по Халіно ракетами хєрачить.
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25.07.2024 12:45 Відповісти
 
 