Особисті дані абітурієнтів з ТОТ шифрують у всіх інформаційних системах задля безпеки, - Лубінець

З міркувань безпеки особисту інформацію абітурієнтів з тимчасово окупованих територій України шифрують в усіх інформаційних системах, які обробляють вступні документи.

Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами омбудсмена, цьогоріч прізвища майбутніх вступників, які зареєстровані на українських ТОТ або ж переселилися з тимчасово окупованих регіонів після 24 лютого 2022 року, шифруються в усіх інформаційних системах, які використовуються для обробки документів.

Як зазначив Лубінець, шифрування надає додатковий рівень безпеки та допомагає "уникнути можливих ризиків". Він запевнив, що дешифрувати таку інформацію неможливо.

"Тож абітурієнти з ТОТ можуть бути спокійними в процесі вступу до закладів вищої освіти України", - заявив уповноважений з прав людини.

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