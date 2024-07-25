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Особисті дані абітурієнтів з ТОТ шифрують у всіх інформаційних системах задля безпеки, - Лубінець

Особисті дані абітурієнтів з ТОТ шифрують у всіх інформаційних системах задля безпеки, - Лубінець

З міркувань безпеки особисту інформацію абітурієнтів з тимчасово окупованих територій України шифрують в усіх інформаційних системах, які обробляють вступні документи.

Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами омбудсмена, цьогоріч прізвища майбутніх вступників, які зареєстровані на українських ТОТ або ж переселилися з тимчасово окупованих регіонів після 24 лютого 2022 року, шифруються в усіх інформаційних системах, які використовуються для обробки документів.

Як зазначив Лубінець, шифрування надає додатковий рівень безпеки та допомагає "уникнути можливих ризиків". Він запевнив, що дешифрувати таку інформацію неможливо.

"Тож абітурієнти з ТОТ можуть бути спокійними в процесі вступу до закладів вищої освіти України", - заявив уповноважений з прав людини.

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Автор: 

вступна кампанія (228) окупація (6671) Лубінець Дмитро (588)


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що не зелень -то українофоб, ригота або агент фсб.
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25.07.2024 17:02 Відповісти
Він запевнив, що дешифрувати таку інформацію неможливо

А ще ми пам'ятаємо: "відслідкувати дзвінки з мобільника - неможливо!"
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25.07.2024 17:03 Відповісти
Лубінець, розкажи нам краще про "бусифікацію". Ти ж заявляв, що це незаконно.
І що змінилося? Тобто, ти просто балабол, на якого ніхто не звертає уваги?
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25.07.2024 19:21 Відповісти
 
 