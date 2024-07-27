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Новини Війна
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Протягом дня росіяни обстріляли 10 громад на Сумщині: із РЗСВ влучили по Глухову - 1 дитина загинула, 13 осіб поранені

Удар РФ по Глухову

Протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 92 вибухи.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:.

  • Білопільська громада: ворог бив з мінометів (5 вибухів), артилерії (8 вибухів), РСЗВ (6 вибухів).
  • Краснопільська громада: з території рф здійснено обстріл з використанням 3 FPV дронів (3 вибухи).
  • Есманьська громада: 9 мін скинули росіяни на територію громади.
  • Юнаківська громада: зафіксовано обстріли з використанням FPV дронів (6 вибухів), обстріл з РСЗВ (4 вибухи).
  • Миропільська громада: з 1 ворожого гвинтокрила нанесено пуски 8 НАР (8 вибухів).
  • Глухівська громада: ворог вдарив з РСЗВ "Град" (12 вибухів). У результаті чого загинула 1 дитина (14 років); отримали поранення 13 цивільних осіб, з яких 7 дітей.
  • Шалигинська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади. Також був обстріл з використанням 1 FPV дрона (1 вибух).
  • Великописарівська громада: з території рф здійснено мінометний обстріл (13 вибухів), обстріл з АГС (4 вибухи).
  • Новослобідська громада: зафіксовано мінометний обстріл (13 вибухів), скидання з ворожого БпЛА 2 вибухових предметів (2 вибухи).
  • Середино-Будська громада: з ворожого БпЛА відбулося скидання вибухового предмета (1 вибух).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки удару військ РФ по Глухову: 14-річний хлопчик помер у лікарні, 12 поранених. ФОТОрепортаж

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обстріл (28365) Сумська область (3644) жертви (1791)


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28.07.2024 00:17 Відповісти
Кляті московити.
Вічна пам'ять загиблим
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28.07.2024 02:21 Відповісти
 
 