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Окупанти атакували дві громади Нікопольщини: є пошкодження

Росіяни обстріляли Нікополь з артилерії

Напередодні ввечері війська РФ продовжили атаки на Нікопольщину Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, два дрони-камікадзе скерували вороги на Мирівську громаду. Пошкодили парник. По Марганецькій вдарили з важкої артилерії.

"Випустили з пів десятка снарядів. Якої шкоди там завдав ворог, з'ясовують фахівці. Та головне - звідусіль без жертв і постраждалих", - наголошує очільник ОВА.

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"Після в районі ще були попередження про небезпеку. Повітряна тривога вночі лунала й для всієї Дніпропетровщини. Втім, минулося без обстрілів", - додає Лисак.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що упродовж 26 липня російські війська атакували дронами-камікадзе та артилерією Нікопольський район Дніпропетровської області. Госпіталізовано місцевого мешканця. Пошкоджено 12 приватних будинків

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28.07.2024 08:43 Відповісти
 
 