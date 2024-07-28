F-16 будуть в Україні за декілька тижнів. Вони посилять ППО, - WP

Західні винищувачі F-16 повинні прибути до України вже за декілька тижнів. Очікується, що перші F-16 слугуватимуть для посилення української ППО.

Про це йдеться у матеріалі The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначають українські та західні неназвані посадовці, літаки F-16 навряд чи негайно вплинуть на ситуацію на полі бою. Це пояснюється тим, що літаків прибуде небагато, а російських засобів ППО, здатних їх збити, занадто багато.

Тому перші F-16, найімовірніше, застосовуватимуть для посилення ППО України. Зокрема, літаки збиватимуть ракети, безпілотники і ворожу авіацію, а не завдаватимуть ударів по наземних силах РФ та іншим військовим об'єктам поблизу фронту.

Видання пише, що спочатку літаки навряд чи підлітатимуть надто близько до лінії фронту. А це означає, що наразі залишається незрозумілим, чи зможуть отримані F-16 стримувати ворожі літаки, які злітають з російського повітряного простору.

Офіційні особи відмовилися говорити, скільки саме літаків Україна отримає цього року, але це буде не більше однієї ескадрильї, тобто, близько 20 літаків. Крім цього, очікується, що лише шість пілотів завершать навчання цього літа, оскільки програма має обмежену кількість місць.

WP також пише, що захист літаків F-16 буде складним завданням, оскільки всі аеродроми України знаходяться в зоні досяжності російських ракет.

Читайте також: F-16 посилять ППО України, але їм доведеться триматися за 40 км від лінії фронту, щоб не бути збитими, - Сирський

Неназваний представник українського оборонного відомства заявив, що для Києва "неможливо" побудувати криті бетонні ангари для повного захисту літаків у воєнний час. Натомість Україна використовує методи маскування і навіть паркує моделі літаків на аеродромах як приманки.

Нагадаємо, що нещодавно посол України в США Оксана Маркарова заявила, що цьогоріч Україна застосує F-16. Також вона зазначила, що українська дипломатія у США працює над збільшенням кількості тренувань пілотів на винищувачах F-16 та підготовкою персоналу з підтримки літаків.

Читайте також: У Румунії навчальний центр F-16 підготував першу групу пілотів