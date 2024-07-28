УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6824 відвідувача онлайн
Новини Війна
10 885 112

F-16 будуть в Україні за декілька тижнів. Вони посилять ППО, - WP

F-16 будуть в Україні за декілька тижнів. Вони посилять ППО, - WP

Західні винищувачі F-16 повинні прибути до України вже за декілька тижнів. Очікується, що перші F-16 слугуватимуть для посилення української ППО.

Про це йдеться у матеріалі The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначають українські та західні неназвані посадовці, літаки F-16 навряд чи негайно вплинуть на ситуацію на полі бою. Це пояснюється тим, що  літаків прибуде небагато, а російських засобів ППО, здатних їх збити, занадто багато.

Тому перші F-16, найімовірніше, застосовуватимуть для посилення ППО України. Зокрема, літаки збиватимуть ракети, безпілотники і ворожу авіацію, а не завдаватимуть ударів по наземних силах РФ та іншим військовим об'єктам поблизу фронту.

Видання пише, що спочатку літаки навряд чи підлітатимуть надто близько до лінії фронту. А це означає, що наразі залишається незрозумілим, чи зможуть отримані F-16 стримувати ворожі літаки, які злітають з російського повітряного простору.

Офіційні особи відмовилися говорити, скільки саме літаків Україна отримає цього року, але це буде не більше однієї ескадрильї, тобто, близько 20 літаків. Крім цього, очікується, що лише шість пілотів завершать навчання цього літа, оскільки програма має обмежену кількість місць.

WP також пише, що захист літаків F-16 буде складним завданням, оскільки всі аеродроми України знаходяться в зоні досяжності російських ракет.

Читайте також: F-16 посилять ППО України, але їм доведеться триматися за 40 км від лінії фронту, щоб не бути збитими, - Сирський

Неназваний представник українського оборонного відомства заявив, що для Києва "неможливо" побудувати криті бетонні ангари для повного захисту літаків у воєнний час. Натомість Україна використовує методи маскування і навіть паркує моделі літаків на аеродромах як приманки.

Нагадаємо, що нещодавно посол України в США Оксана Маркарова заявила, що цьогоріч Україна застосує F-16. Також вона зазначила, що українська дипломатія у США працює над збільшенням кількості тренувань пілотів на винищувачах F-16 та підготовкою персоналу з підтримки літаків.

Читайте також: У Румунії навчальний центр F-16 підготував першу групу пілотів

Автор: 

ППО (3140) літак (2898) F16 F-16 (667)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+34
F-16 вже "в дорозі" (с). Зачекайте ще трохи...

показати весь коментар
28.07.2024 17:49
+22
показати весь коментар
28.07.2024 17:50
+20
Раньше были "сказки Андерсена", теперь "байки Байдена"....
Первые были хорошие детские сказки, от вторых рыгать хочется....
показати весь коментар
28.07.2024 17:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
очередной "завтрак" подвезли.
показати весь коментар
28.07.2024 21:00 Відповісти
Тим часом йшов другий рік коли "F-16 будуть в Україні за декілька тижнів" ...
показати весь коментар
28.07.2024 22:07 Відповісти
****** в рот, де ж там той Маркіян? Коли вже він прийде?
показати весь коментар
28.07.2024 23:05 Відповісти
вже навіть не смішно...
показати весь коментар
28.07.2024 23:09 Відповісти
Разбудите когда будет официальное обьявление что уже тут как тут.
Эти дежаву уже надоели, нет смысла читать
показати весь коментар
29.07.2024 01:52 Відповісти
Администрация Бидона является чрезвычайно ''большим'' сторонником Украины. Консультируется с рашкой, сколько можно здесь «поддержать».
показати весь коментар
29.07.2024 02:34 Відповісти
Тижнів, місяців, років..🤬
показати весь коментар
29.07.2024 09:50 Відповісти
Декілька тижнів, це значит через двє-трі нєделі, я правильно зрозумів? 😆
(ну тобто як війна закінчиться так і зразу, хто жарт про двє-трі нєделі не зрозумів 😉)
показати весь коментар
29.07.2024 11:22 Відповісти
Зараз Маркіян все пояснить
показати весь коментар
29.07.2024 12:02 Відповісти
https://www.washingtonpost.com/world/2024/07/28/f-16s-ukraine-planes-war-russia/ Офіційні особи відмовилися сказати , скільки саме літаків Київ отримає цього року, але це буде не більше однієї ескадрильї - близько 20 літаків - і планується, що https://www.washingtonpost.com/world/2023/08/11/f-16-fighters-ukraine-training-delays/?itid=lk_inline_manual_9 лише шість пілотів завершать підготовку до цього літа, оскільки програма обмежена кількістю місць і був затьмарений затримками.

Тобто, підготовлено всього 6 пілотів - це готували США та ЕС

А де поділись 100млн на підготовку пілотів з 1 жовтня 2022 року?

Точно - заблокували в Сенаті на прохання адміністрації...
Тамже заблокували й подовження лендлізу на 2024 рік
Тамже допомогу на 61млрд, розглядали до середини лютого 2024...

Тепер пакет 61млрд доступний для адміністрації
Проте допомога знову надається, так як в кінці 2023 року - коли начебто вже не було грошей.
А в червні 2024 - взагалі відклали допомогу на 2 тижні, після дзвінка з росії.

Тепер, про цю затримку https://www.nytimes.com/2024/07/26/us/politics/austin-russia-ukraine-defense-plot.html з'являются подробиці

Коротко:
Україна готувала якусь спецоперацію
росія про це довідалась, та подзвонила до США,
та запитала чи надавала адміністрація дозвіл на цю операцію
"всі три посадовці сказали, це сприйняли досить серйозно, що американці зв'язалися з українцями і сказали, по суті, якщо ви думаєте про щось подібне, не робіть цього."

Тобто, виконавча влада (Байден + Харріс) забороняють проводити спецоперації
а також не виконують вимогу закона - розробити план перемоги України
показати весь коментар
29.07.2024 18:30 Відповісти
Весело
показати весь коментар
29.07.2024 19:05 Відповісти
Ніхто не хоче надавати у розпорядження свої літаки нелегітимним зрадникам, які захопили владу у демократичній країні і працюють в інтересах ворога на всіх фронтах
показати весь коментар
30.07.2024 14:03 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 