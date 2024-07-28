УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6795 відвідувачів онлайн
Новини
1 469 14

Міноборони працює над створенням системи психологічної підтримки для військовослужбовців

Міноборони працює над створенням системи психологічної підтримки для військовослужбовців

Міністерство оборони України працює над створенням системи психологічної підтримки та допомоги для захисників.

Про це розповіла очільниця Департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони України Оксана Сухорукова під час 1-го щорічного міжнародного Конгресу з військової медицини та ментального здоров’я, йдеться на сайті Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, кількість військовослужбовців з діагнозом "невралгічні захворювання, пов'язані зі стресом", поступово зростає. Наразі 29% цих захворювань становить посттравматичний стресовий розлад (ПТРС). За прогнозами, ця цифра буде зростати.

Сухорукова наголосила на важливості надання психологічної підтримки та допомоги військовим на всіх етапах служби. Вона окреслила чотири основні етапи психологічної допомоги:

  • Самодопомога або допомога за принципом "рівний-рівному";
  • Кризові інтервенції;
  • Психологічні пункти розвитку на безпечній відстані від лінії фронту;
  • Довготривала психологічна допомога.

За словами посадовиці, особливу увагу приділено підтримці військовослужбовців, які повертаються з полону та їхнім рідним.

Читайте також: Понад 75% поранених військовослужбовців після реабілітації повертаються в стрій, - Міноборони

Автор: 

Міноборони (7300) підтримка (591) ЗСУ (7492)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Не треба поспішати, найшашличніший до листопаду готує "справедливий" мирний план, потім Різдво, травневі шашлики і усе як рукою зніме...
показати весь коментар
28.07.2024 21:00
+3
А якщо генерали припинять поводитися по-барськи та по-жуковськи, як в сцарській Імператорській армії, то психологічна підтримка бійцям й не знадобиться. Не дякуйте.
показати весь коментар
28.07.2024 21:16
+3
А гроші на осінню зарплату вже знайшли?
показати весь коментар
28.07.2024 21:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не треба поспішати, найшашличніший до листопаду готує "справедливий" мирний план, потім Різдво, травневі шашлики і усе як рукою зніме...
показати весь коментар
28.07.2024 21:00 Відповісти
Так и так уже поддержка есть - 800 грн после ранения, разве это мало?
показати весь коментар
28.07.2024 21:00 Відповісти
А якщо генерали припинять поводитися по-барськи та по-жуковськи, як в сцарській Імператорській армії, то психологічна підтримка бійцям й не знадобиться. Не дякуйте.
показати весь коментар
28.07.2024 21:16 Відповісти
В свое время была такая рубрика "самый короткий анекдот. Этот из той же серии - МО працює...
показати весь коментар
28.07.2024 21:18 Відповісти
Психрлогічна підтримка, це після поранень перевести у ТЦК і там гнобити далі
показати весь коментар
28.07.2024 21:19 Відповісти
ще залишились довбіки які віраять що в ТЦКа посилають на каторгу "поранених"...
показати весь коментар
28.07.2024 21:34 Відповісти
Піди онови дані, та особисто попитай хлопців
показати весь коментар
28.07.2024 22:06 Відповісти
Заступник з МПЗ виріщить усі питання. Отака система.
показати весь коментар
28.07.2024 21:25 Відповісти
Міноборони вже вирішило питання оборонних споруд , системи ППО постачання ***********,безпілотники і будівництво ракет,розроблених за Петра,а також заводи по випуску *********** і патронів в безперервому циклі ,та ще по дрібницях,тепер лишилося витягнути з кишень українського народу пару лярдів і теж не зробити нічого,крім розтягнути їх на особисту психологічну пітримку ......
показати весь коментар
28.07.2024 21:29 Відповісти
А гроші на осінню зарплату вже знайшли?
показати весь коментар
28.07.2024 21:40 Відповісти
Мовою "психологічної підтримки" буде "рускій матєрний"?
показати весь коментар
28.07.2024 21:41 Відповісти
А Кризисные интервенции?
Клин клином?
В смысле это еще не ..здец, а давайте снимем с его боевые.
показати весь коментар
28.07.2024 22:07 Відповісти
Приклад бездіяльності, упродовж 11 років в Мінобороні на посадах та отриманні грошей, отих, з КМУ ВРУ РНБОУ АПУ/ОПУ, та купи у них, держСекретарів з мудрилами-лампасниками, які переймалися, лише за себеб ПОСАДИ і службове положення, а не піклувалися за Захисників України!!!
Вони і по сьогодні, там ошиваються, біла приблуд95!!! Радники-порадники, консультанти, помічники…
показати весь коментар
28.07.2024 21:56 Відповісти
Эта система должна была быть созданна еще два года назад.
показати весь коментар
29.07.2024 06:27 Відповісти
 
 