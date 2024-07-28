Міноборони працює над створенням системи психологічної підтримки для військовослужбовців

Міністерство оборони України працює над створенням системи психологічної підтримки та допомоги для захисників.

Про це розповіла очільниця Департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони України Оксана Сухорукова під час 1-го щорічного міжнародного Конгресу з військової медицини та ментального здоров’я, йдеться на сайті Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, кількість військовослужбовців з діагнозом "невралгічні захворювання, пов'язані зі стресом", поступово зростає. Наразі 29% цих захворювань становить посттравматичний стресовий розлад (ПТРС). За прогнозами, ця цифра буде зростати.

Сухорукова наголосила на важливості надання психологічної підтримки та допомоги військовим на всіх етапах служби. Вона окреслила чотири основні етапи психологічної допомоги:

Самодопомога або допомога за принципом "рівний-рівному";

Кризові інтервенції;

Психологічні пункти розвитку на безпечній відстані від лінії фронту;

Довготривала психологічна допомога.

За словами посадовиці, особливу увагу приділено підтримці військовослужбовців, які повертаються з полону та їхнім рідним.

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