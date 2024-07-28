Главі МВС Франції Дарманену надіслали лист із вірусом чуми, - Le Figaro
Правоохоронці перехопили лист, адресований міністру внутрішніх справ Франції Жеральду Дарманену, в якому виявили збудник чуми.
Про це пише французька газета Le Figaro, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що коверт не потрапив до адресата. Підозрілий лист виявили у сортувальному центрі в місті Лонві. У ньому знайшли чорний порошок.
У листі також були присутні расистські образи.
Попередня експертиза виявила у листі вірус чуми. Тепер лист мають відправити на детальніше дослідження для того, щоб підтвердити або спростувати попередній результат.
Результати очікуються у понеділок, 29 липня.
Хто відправив міністру цей лист наразі невідомо. Адресанта шукає поліція.
ЗМІ зазначають, що у Франції останні випадки чуми датовані 1945 роком. Тоді захворювання виявили на Корсиці.
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Чума́ (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. plague, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. pestis; https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%97%D0%B7%D0%BC заст. морови́цяhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0#cite_note-3 [3] ) - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B7 зоонозна природно-осередкова https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F бактеріальна https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F інфекційна хвороба , (Вікіпедія)
https://www.yahoo.com/news/russia-takes-control-lozuvatske-settlement-220840877.html
(Хоча, це, як завжди, редактори протупили)
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Поцікавився, що такого "расистського" є у походженні французького міністра.
Не повірите, - він належить до середземноморського фенотипу європеоїдної раси, як і більшість народів Південної Європи та Північної Африки. Тобто, ніякого расизму там не може бути, хіба що міністра образив якийсь негр за те, що цей посадовець є білим.
Але націоналістичні висловлювання там могли мати місце. Адже Дарманен походить з вірменсько-алжирської сім'ї. Цікаво, що його предок Левон де Лузіньян 650 років тому був останнім королем Кілікійської Вірменії. На його життя випали такі пригоди, що про них можна було б писати авантюрні романи, і знімати лицарсько-пригодницькі фільми. Досить сказати, що іспанський король подарував колишньому вірменському королю Левону місто Мадрид. А помер він у Парижі. Захоплююча історія. Можете самі почитати коротко у Вікіпедії, - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BD_VI https://uk.wikipedia.org/wiki/Левон_VI