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Главі МВС Франції Дарманену надіслали лист із вірусом чуми, - Le Figaro

Главі МВС Франції Дарманену надіслали лист із вірусом чуми, - Le Figaro

Правоохоронці перехопили лист, адресований міністру внутрішніх справ Франції Жеральду Дарманену, в якому виявили збудник чуми.

Про це пише французька газета Le Figaro, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що коверт не потрапив до адресата. Підозрілий лист виявили у сортувальному центрі в місті Лонві. У ньому знайшли чорний порошок.

У листі також були присутні расистські образи.

Попередня експертиза виявила у листі вірус чуми. Тепер лист мають відправити на детальніше дослідження для того, щоб підтвердити або спростувати попередній результат.

Результати очікуються у понеділок, 29 липня.

Хто відправив міністру цей лист наразі невідомо. Адресанта шукає поліція.

ЗМІ зазначають, що у Франції останні випадки чуми датовані 1945 роком. Тоді захворювання виявили на Корсиці.

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Автор: 

Франція (3038) чума (46) лист (154)


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Топ коментарі
+36
С того листа стирчать кацапські роги, навіть без сумнівів.
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28.07.2024 21:54
+21
Москва. Кремль. Путин.
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28.07.2024 22:02
+16
Якщо не помилились, то це означає, що якась із добре охороняємих біологічних лабораторій передала смертельний штамм терористам? Тут варіанта півтора - або кацівська, або іранська (якщо в них є).
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28.07.2024 21:56
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С того листа стирчать кацапські роги, навіть без сумнівів.
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28.07.2024 21:54 Відповісти
Якщо не помилились, то це означає, що якась із добре охороняємих біологічних лабораторій передала смертельний штамм терористам? Тут варіанта півтора - або кацівська, або іранська (якщо в них є).
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28.07.2024 21:56 Відповісти
Іранська спеціалізується на скажених ішаках. Чума - то не її профіль. Так шо коло звужується.
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28.07.2024 22:00 Відповісти
Зворотня адреса на конверті була?
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28.07.2024 21:56 Відповісти
Москва. Кремль. Путин.
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28.07.2024 22:02 Відповісти
Дивно... На скільки я пам'ятаю, збудником чуми є не вірус а бактерія, яка називається чумна паличка. Латиною звучить як бацилюс пестіс (Bacillus pestis). Може переплутали з віспою?
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28.07.2024 22:00 Відповісти
Грамотєї
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28.07.2024 22:01 Відповісти
вірно. І в чому проблема? Зараження повітряно-крапельне
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28.07.2024 23:02 Відповісти
Чуму ж ніби блохи переносять...
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28.07.2024 23:17 Відповісти
і це так. І якщо б міністр мав ушкодження шкірних покровів і взяв це до рук або вдихнув вміст, захворювання йому було б забезпечено
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29.07.2024 00:26 Відповісти
А тот кто в зелье губы клал, тот и правда дуба дал. А для меня как рвотное, это зелье приворотное. Потому что здоровье у меня добротное, и закусил отраву плотно я.
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28.07.2024 22:00 Відповісти
Рашисти, і не таке можуть, начиталися толстоєвськага, от і полонія надішлють… Просто на базарі, такого не купиш!!….
Гадить обмилок прутін, через руки отих, - «угнєтьонния народи»….
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28.07.2024 22:00 Відповісти
Вірус чуми? Аффтар пєши ісчо!

Чума́ (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. plague, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. pestis; https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%97%D0%B7%D0%BC заст. морови́цяhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0#cite_note-3 [3] ) - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B7 зоонозна природно-осередкова https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F бактеріальна https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F інфекційна хвороба , (Вікіпедія)
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28.07.2024 22:03 Відповісти
чого до кореспондентів чіплятися, вони мало в чому розбираються, бо їх насилу навчать якось писати та читати,не завжди успішно,тільки і всього.
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28.07.2024 22:45 Відповісти
Насправді, допомога Франції невелика, і Франція повинна надати Україні першокласну зброю.
https://www.yahoo.com/news/russia-takes-control-lozuvatske-settlement-220840877.html
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28.07.2024 22:07 Відповісти
Нобелівську премію терористам! До цього дня чума була бактеріальною інфекцією!

(Хоча, це, як завжди, редактори протупили)
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28.07.2024 22:52 Відповісти
Чуму викликає не вірус.
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28.07.2024 23:01 Відповісти
почерк росії.
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28.07.2024 23:03 Відповісти
У листі також були присутні расистські образи. Джерело:
**********
Поцікавився, що такого "расистського" є у походженні французького міністра.
Не повірите, - він належить до середземноморського фенотипу європеоїдної раси, як і більшість народів Південної Європи та Північної Африки. Тобто, ніякого расизму там не може бути, хіба що міністра образив якийсь негр за те, що цей посадовець є білим.

Але націоналістичні висловлювання там могли мати місце. Адже Дарманен походить з вірменсько-алжирської сім'ї. Цікаво, що його предок Левон де Лузіньян 650 років тому був останнім королем Кілікійської Вірменії. На його життя випали такі пригоди, що про них можна було б писати авантюрні романи, і знімати лицарсько-пригодницькі фільми. Досить сказати, що іспанський король подарував колишньому вірменському королю Левону місто Мадрид. А помер він у Парижі. Захоплююча історія. Можете самі почитати коротко у Вікіпедії, - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BD_VI https://uk.wikipedia.org/wiki/Левон_VI
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28.07.2024 23:11 Відповісти
Свежую бактерию чумы в зоомагазине не купишь...
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29.07.2024 09:24 Відповісти
Зараза до зарази не пристане. В Галичині споконвіків усе заразне, гидке, потворне називали і називають "франца", "францаве". І чого б то?
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29.07.2024 13:48 Відповісти
 
 