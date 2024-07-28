Главі МВС Франції Дарманену надіслали лист із вірусом чуми, - Le Figaro

Правоохоронці перехопили лист, адресований міністру внутрішніх справ Франції Жеральду Дарманену, в якому виявили збудник чуми.

Про це пише французька газета Le Figaro, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що коверт не потрапив до адресата. Підозрілий лист виявили у сортувальному центрі в місті Лонві. У ньому знайшли чорний порошок.

У листі також були присутні расистські образи.

Попередня експертиза виявила у листі вірус чуми. Тепер лист мають відправити на детальніше дослідження для того, щоб підтвердити або спростувати попередній результат.

Результати очікуються у понеділок, 29 липня.

Хто відправив міністру цей лист наразі невідомо. Адресанта шукає поліція.

ЗМІ зазначають, що у Франції останні випадки чуми датовані 1945 роком. Тоді захворювання виявили на Корсиці.

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