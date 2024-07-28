У Павлограді на Дніпропетровщині пролунали вибухи
У місті Павлоград, що на Дніпропетровщині, було чути вибухи.
Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного", інформує Цензор.НЕТ.
О 22:46 у Дніпропетровській та Запорізькій областях оголосили повітряну тривогу. Згодом тривогу оголосили і в Полтавській області.
Повітряні Сили ЗСУ інформували про швидкісну ціль, яка рухалася на Дніпро.
О 23:06 у вищезгаданих областях оголосили про відбій повітряної тривоги.
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показати весь коментар28.07.2024 23:31 Відповісти Мені подобається 5
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