Через значно передчасний наступ окупантів на Харківську область інші підрозділи, які мали паралельно наступати на Донбасі, не були підготовленими належним чином.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.

Оскільки в Україні не вистачає людей, боєприпасів та окопів, Росія цієї весни розпочала свою найбільшу наступальну операцію з початку війни у 2022 році.

"Росіяни розпочали наступ на Харків приблизно за місяць до того, як це було заплановано", - сказав Майкл Кофман, старший науковий співробітник Фонду Карнегі.

Ідея раннього старту полягала в тому, щоб застати українців зненацька, але це також застало росіян зненацька. Четвертий армійський корпус, виділений для участі в операції на Донбасі, ще не закінчив навчання і до того, як там по-справжньому почалися штурми, було відставання приблизно в місяць.

Але за два місяці літа вона так і не змогла досягти своїх найамбітніших цілей: не відбулося ані грандіозного російського прориву, ані загального колапсу фронту.

Коли Харківська операція почала зриватися, російське верховне командування вивело війська з Донбасу, щоб відправити їх на північ.

"Можливо, це зволікання врятувало українців від краху", - пише видання.

Але битва за Донбас, якою б кровопролитною вона не була, може не стати вирішальним фактором у війні.

Важливим є не виснаження військових ресурсів на фронті, а виснаження та збитки, завдані здатності вести війну.

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