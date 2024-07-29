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Літній наступ армії РФ провалюється, окупанти поспішили, - The Telegraph

рф,армія,окупанти

Через значно передчасний наступ окупантів на Харківську область інші підрозділи, які мали паралельно наступати на Донбасі, не були підготовленими належним чином.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.

Оскільки в Україні не вистачає людей, боєприпасів та окопів, Росія цієї весни розпочала свою найбільшу наступальну операцію з початку війни у 2022 році.

"Росіяни розпочали наступ на Харків приблизно за місяць до того, як це було заплановано", - сказав Майкл Кофман, старший науковий співробітник Фонду Карнегі.

Ідея раннього старту полягала в тому, щоб застати українців зненацька, але це також застало росіян зненацька. Четвертий армійський корпус, виділений для участі в операції на Донбасі, ще не закінчив навчання і до того, як там по-справжньому почалися штурми, було відставання приблизно в місяць.

Але за два місяці літа вона так і не змогла досягти своїх найамбітніших цілей: не відбулося ані грандіозного російського прориву, ані загального колапсу фронту.

Коли Харківська операція почала зриватися, російське верховне командування вивело війська з Донбасу, щоб відправити їх на північ.

"Можливо, це зволікання врятувало українців від краху", - пише видання.

Але битва за Донбас, якою б кровопролитною вона не була, може не стати вирішальним фактором у війні.

Важливим є не виснаження військових ресурсів на фронті, а виснаження та збитки, завдані здатності вести війну.

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Автор: 

армія рф (17176) Харківщина (6054) наступ (223)


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Топ коментарі
+9
В Ізраілі по суті антитерористична операція, до війни подіям в Ізраілі щє як до Києва рачки.
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29.07.2024 08:10
+6
Як правило от такі от із за кордону дуже палко підтримують повної мобілізації в Україні десь так із 18 років та кордонів 91 року, при тому себе вони не включають в цей проце, так як вважають сторонніми наглядачами по типу гри стратегії, де вони віддалено без жодного ризику для себе управляють ресурсами.
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29.07.2024 08:32
+5
Сам же й відповів - Зелёные ублюдки.
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29.07.2024 08:02
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Мабуть, що провалюється, бо хотіли більше, але поки що потроху просуваються.
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29.07.2024 07:27 Відповісти
В Ізраілі по суті антитерористична операція, до війни подіям в Ізраілі щє як до Києва рачки.
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29.07.2024 08:10 Відповісти
от коли ізраїль з іраном буде воювати тоді і сравнім
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29.07.2024 09:02 Відповісти
Путлєр готовии воювати до 2028р
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29.07.2024 07:38 Відповісти
Як не заставляє? - гроші
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29.07.2024 07:42 Відповісти
гроші їх принаджують вбивати українських вояків

українських цивільних вони вбивають не за гроші - навіть в їхньому статуті недозволено вбивати цивільних - але статути їх ніколи не обмежували
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29.07.2024 07:52 Відповісти
Нічого дивного - вбивці
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29.07.2024 07:55 Відповісти
Кацапи йдуть на війну за гроші , а хто гине в результаті їхніх дій , військові чи цивільні - для них це не має значення .
Їм платять ( та ще й космічні як для пересічного кацапа гроші ) - вони йдуть вбивати , їм не платитимуть - вони не йтимуть вбивати . Все просто .
А вся оця ідеологічна муйня про якусь - історічєскує міссію расєї в освобождєнії міра от украінского нацизма і тд. , це не що інше як - лапша на вуха . Щоб виправдати себе в своїх очах , і те що - пішов вбивати за гроші .
Насправді кацапам глибоко начхати - є той нацизм в України чи його нема .
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29.07.2024 08:30 Відповісти
А також якщо повернуться втікачі з-за кордону
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29.07.2024 08:03 Відповісти
Як правило от такі от із за кордону дуже палко підтримують повної мобілізації в Україні десь так із 18 років та кордонів 91 року, при тому себе вони не включають в цей проце, так як вважають сторонніми наглядачами по типу гри стратегії, де вони віддалено без жодного ризику для себе управляють ресурсами.
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29.07.2024 08:32 Відповісти
Як правило от такі Випадкові Користувачі в Україні дуже палко підтримують надання озброєння, наповнення бюджету, гуманітарної допомоги за кордону, але при цьому дужче всіх волають, чому так мало, чому не все і зразу!? А ще, вони свято вірять, що хтось має приїхати за кордону і їх захистити, бо їм виявляється сикотно, не комфортно, це не їх справа ,та і вообще, ну його на!
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29.07.2024 09:17 Відповісти
Як правило от такі "борцуни економічного фронту" і "гуманітарщики" вважають що вони мають право щось вказувати тим, хто воює. Я думаю 9 з 10 воїнів ЗСУ згідні помінятися з вами, переїхати за кордон і донатити вам на ваші потреби, коли ви будете в окопах.
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29.07.2024 09:29 Відповісти
Не вірне правило, жодної допомоги не очікую і не отримав за весь час. Проте сам активно допомагаю. Стосовно озброєння - впливу від схожих користувачів і так не багато. А стосовно віри у те, що хтось має приїхати захищати - це вже було б дуже інфантильно, бо бусінки, які повтікали і сидять на допомозі швидше маму продадуть, ніж приїдуть. Суть мого повідомлення у тому, що якщо вже за кордоном - то всі твої волання про кордони 91го можна множити на 0.
П.С. Я теж можу виїхати, хоч сьогодні, на обідку стою і не ссикотно від слова взагалі
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29.07.2024 09:41 Відповісти
Так іх же ж путлєр збодрив - ви тут на рашці прожигаєте своє нікчемне життя зазря - подохните під кабаком в блювотині - а там загинете на полі бою і в раи - таи гроші сім"ям не завадять
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29.07.2024 08:04 Відповісти
кацапам ніхто і не пропонує вмирати, їх разводять на кшталт "в тилу посидиш на кордоні з рашкою і отримаєш 200 тис", а потім хоба - і в мʼясний штурм Прогресу.
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29.07.2024 08:06 Відповісти
Ніхто не бігає, воєнкомати забиті людьми. Проти авіації і ракет особливо не повоюєш
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29.07.2024 08:30 Відповісти
А чому саме до 2028? І що потім, здохне чи рашка скінчиться?
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29.07.2024 08:39 Відповісти
Підбив дебіт- кребіт рашки - таи мабуть себе врахував
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29.07.2024 08:45 Відповісти
Провалюється? Вони повільно, але невблаганно просуваються. А ми відступаємо.
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29.07.2024 07:39 Відповісти
Ціль цього наступу москалів була вийти хочаб на кордони Донецької і Луганської області. Десь ЗСУ відступили, а десь русня досі в мʼясних штурмах не може повторно окупувати звільнені в результаті "проваленого" трьохмісячного контрнаступу території
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29.07.2024 07:52 Відповісти
а їх що, хтось про щось "благає",??? ти слова підбирай дурень, і їх так як говориш - черепаше просування, обходиться *****! (, тисячами дохлих орків!, (,
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29.07.2024 07:53 Відповісти
це чатжпт так перевів москалоті лячне-прелячне слово "нєумалімо" 😁
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29.07.2024 08:16 Відповісти
Отож . Пердять з усіх сил , але ледве просуваються . Тому й ниють в соцмережах їхні воєнкори і блогери , і навіть пропагандони на телебаченні , про те що - наступлєнії фактіческі правалєно . Патамушо штурмовать какіє то дєрєвні по месяцу-полтора , для второй амріі міря ето - провал . І так надолго єйо не хватіт .
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29.07.2024 08:43 Відповісти
Ну не всі їхні воєнкори ниють, наприклад GreyZone молодчиком тримається, не квакає навітт))
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29.07.2024 08:57 Відповісти
Це так , GreyZone зараз навіть весело . Він слухає кобздона .
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29.07.2024 09:04 Відповісти
Вже...
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29.07.2024 10:02 Відповісти
ВОНИ ПЕРЕХОПИЛИ ТАЄМНІ ЗВІТИ АДМІНІСТРАЦІЇ ХАРКОВА ПРО ХІД РОЗБУДОВИ УКРІПЛЕНЬ.
І ПОВІРИЛИ...
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29.07.2024 07:47 Відповісти
Звіти адміністрації Харкова це все ІПСО, починаючи ще з незабутнього Гепи (Кернеса).
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29.07.2024 08:36 Відповісти
Зелёные ублюдки даже НЕ смогли подготовить окопы . Это вобще КАК такое может быть ?
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29.07.2024 07:47 Відповісти
Сам же й відповів - Зелёные ублюдки.
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29.07.2024 08:02 Відповісти
після невдалого бліц-крігу,"Кієв за трі дня"
війна тепер відбувається на виснаження ресурсів,як військових,технічних ,фінансових та людських.
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29.07.2024 08:15 Відповісти
Текст писала людина, що геть не в темі: які ще "два місяці літа" якщо наступ на Харків розпочався ще 10 травня? На 30 відсотків плюс-мінус, какая разніца
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29.07.2024 09:05 Відповісти
Наступ на Харків вже провалився, а це мова про літній - дуга Часів Яр-Торецьк-Покровськ, який щє перемалується.
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29.07.2024 10:12 Відповісти
А мені здалося шо там йдеться про Вовчанськ, Харківську область також. Ну ок.
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29.07.2024 10:39 Відповісти
"велика наступальна операція" це наприклад Курська Дуга де В ОДНОМУ місці було задіяно одночасно тисячі танків та мільйони солдат
Автори "полиграфича" гірше диванних експертів
замовлення ліліпутіна для просування тезіса "мі єсче не начіналі с 2022"
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29.07.2024 12:54 Відповісти
 
 