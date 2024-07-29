Літній наступ армії РФ провалюється, окупанти поспішили, - The Telegraph
Через значно передчасний наступ окупантів на Харківську область інші підрозділи, які мали паралельно наступати на Донбасі, не були підготовленими належним чином.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.
Оскільки в Україні не вистачає людей, боєприпасів та окопів, Росія цієї весни розпочала свою найбільшу наступальну операцію з початку війни у 2022 році.
"Росіяни розпочали наступ на Харків приблизно за місяць до того, як це було заплановано", - сказав Майкл Кофман, старший науковий співробітник Фонду Карнегі.
Ідея раннього старту полягала в тому, щоб застати українців зненацька, але це також застало росіян зненацька. Четвертий армійський корпус, виділений для участі в операції на Донбасі, ще не закінчив навчання і до того, як там по-справжньому почалися штурми, було відставання приблизно в місяць.
Але за два місяці літа вона так і не змогла досягти своїх найамбітніших цілей: не відбулося ані грандіозного російського прориву, ані загального колапсу фронту.
Коли Харківська операція почала зриватися, російське верховне командування вивело війська з Донбасу, щоб відправити їх на північ.
"Можливо, це зволікання врятувало українців від краху", - пише видання.
Але битва за Донбас, якою б кровопролитною вона не була, може не стати вирішальним фактором у війні.
Важливим є не виснаження військових ресурсів на фронті, а виснаження та збитки, завдані здатності вести війну.
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українських цивільних вони вбивають не за гроші - навіть в їхньому статуті недозволено вбивати цивільних - але статути їх ніколи не обмежували
Їм платять ( та ще й космічні як для пересічного кацапа гроші ) - вони йдуть вбивати , їм не платитимуть - вони не йтимуть вбивати . Все просто .
А вся оця ідеологічна муйня про якусь - історічєскує міссію расєї в освобождєнії міра от украінского нацизма і тд. , це не що інше як - лапша на вуха . Щоб виправдати себе в своїх очах , і те що - пішов вбивати за гроші .
Насправді кацапам глибоко начхати - є той нацизм в України чи його нема .
П.С. Я теж можу виїхати, хоч сьогодні, на обідку стою і не ссикотно від слова взагалі
І ПОВІРИЛИ...
війна тепер відбувається на виснаження ресурсів,як військових,технічних ,фінансових та людських.
Автори "полиграфича" гірше диванних експертів
замовлення ліліпутіна для просування тезіса "мі єсче не начіналі с 2022"