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Новини
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Сьогодні у Києві та низці регіонів світло почнуть відключати з 18:00, - ДТЕК

Графіки погодинних відключень світла можуть повернутися

Сьогодні, 29 липня, у Києві та низці регіонів світло почнуть відключати з 18:00.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

"+2 години зі світлом. Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська, Донецька область: графіки відключень почнуть діяти з 18:00, а не з 16:00 і триватимуть до 23:00", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра світло відключатимуть з 16:00 до 23:00. В інші години – без обмежень, – "Укренерго"

Автор: 

ДТЕК (1981) відключення світла (1085)


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...галущенко уже покращив ситуацію.
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29.07.2024 10:13 Відповісти
Це поки десь на АЕС ізострічка, що проходить за ціною космічної станції, не відклеїться.
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29.07.2024 10:31 Відповісти
Все стало ясно после увольнения Залужного . Это можно было предвидеть.
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29.07.2024 10:51 Відповісти
 
 