Сьогодні у Києві та низці регіонів світло почнуть відключати з 18:00, - ДТЕК

Сьогодні, 29 липня, у Києві та низці регіонів світло почнуть відключати з 18:00.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

"+2 години зі світлом. Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська, Донецька область: графіки відключень почнуть діяти з 18:00, а не з 16:00 і триватимуть до 23:00", - йдеться у повідомленні.

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