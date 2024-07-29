Сьогодні у Києві та низці регіонів світло почнуть відключати з 18:00, - ДТЕК
Сьогодні, 29 липня, у Києві та низці регіонів світло почнуть відключати з 18:00.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
"+2 години зі світлом. Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська, Донецька область: графіки відключень почнуть діяти з 18:00, а не з 16:00 і триватимуть до 23:00", - йдеться у повідомленні.
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Владтмир Пометун
показати весь коментар29.07.2024 10:13 Відповісти Мені подобається 1
Герхард
показати весь коментар29.07.2024 10:31 Відповісти Мені подобається 1
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Владимир Сухов #378743
показати весь коментар29.07.2024 10:51 Відповісти Мені подобається 1
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