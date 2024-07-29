Потенційна корейська війна може коштувати світу вдвічі дорожче за вторгнення РФ в Україну, - Bloomberg

Повномасштабний конфлікт на Корейському півострові може спричинити загибель мільйонів людей і коштувати світовій економіці 4 трильйони доларів США за перший рік, або 3,9% ВВП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Bloomberg.

Це більш ніж удвічі більше, ніж збитки від нападу Росії на Україну.

Видання зазначає, що на Сеул та прилеглі території припадає 81% виробництва чипів Південної Кореї та 34% загального обсягу виробництва. Ці товари доставляються через південні порти, зокрема Пусан - четвертий за завантаженістю у світі - клієнтам у Китаї, Японії, Європі та США.

Якщо південнокорейський експорт електроніки буде припинено, це спричинить шок для світової економіки, оскільки Південна Корея виробляє 4% усіх електронних компонентів, які використовуються на заводах у всьому світі, і близько 40% усіх мікросхем пам’яті.

У 2022 році такі сектори, як електроніка та автомобілебудування, які використовують напівпровідники як важливу сировину, становили 30% ВВП у Тайвані, 11% у Китаї та 8% у Японії.

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