УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6791 відвідувач онлайн
Новини Війна
7 233 42

Потенційна корейська війна може коштувати світу вдвічі дорожче за вторгнення РФ в Україну, - Bloomberg

Війна КНДР та Південної Кореї: Які можуть бути наслідки?

Повномасштабний конфлікт на Корейському півострові може спричинити загибель мільйонів людей і коштувати світовій економіці 4 трильйони доларів США за перший рік, або 3,9% ВВП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Bloomberg.

Це більш ніж удвічі більше, ніж збитки від нападу Росії на Україну.

Видання зазначає, що на Сеул та прилеглі території припадає 81% виробництва чипів Південної Кореї та 34% загального обсягу виробництва. Ці товари доставляються через південні порти, зокрема Пусан - четвертий за завантаженістю у світі - клієнтам у Китаї, Японії, Європі та США.

Якщо південнокорейський експорт електроніки буде припинено, це спричинить шок для світової економіки, оскільки Південна Корея виробляє 4% усіх електронних компонентів, які використовуються на заводах у всьому світі, і близько 40% усіх мікросхем пам’яті.

У 2022 році такі сектори, як електроніка та автомобілебудування, які використовують напівпровідники як важливу сировину, становили 30% ВВП у Тайвані, 11% у Китаї та 8% у Японії.

Також читайте: Південнокорейська компанія поставляла обладнання заводам із виробництва ядерної зброї в Росії

Автор: 

КНДР (1210) Південна Корея (451)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
а ви бачили як виглядають завойовані території зараз? там крім збору металолому вони більш ні на що не придатні.
показати весь коментар
29.07.2024 11:25
+5
Камала прийде - порядок наведе. Хоча, за Бідона лише стурбовувались на спостерігали.
показати весь коментар
29.07.2024 11:19
+5
Еще бы добить всяких кисинджеров, которые у Китайской Республики отняли место в ООН(!!) законное место!! И передали коммунистам т.н. "кнр"!!! А законную Китайскую власть кинули - сказали: перегистрируйте документы в ООН так два назвпния "Китайская республика..." Нам не понятно, давайте анулируйтесь и всё заново!! А это "заново" всё застопорилось больше полувека - в Совбезе ООН сидит та самая мразь/узурпатор "кнр" и финиш - вето
Кидок века!! А Китайская Республика теперь без статуса государства и вроде как "взбунтовавшийся остров " не при делах!!
И киседжеру дохл**ку не икнетса там???
показати весь коментар
29.07.2024 12:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Камала прийде - порядок наведе. Хоча, за Бідона лише стурбовувались на спостерігали.
показати весь коментар
29.07.2024 11:19 Відповісти
ось що означає мати власне ЯО !!!

якесь буйло десять разів подумає чи лізти і... НЕ полізе

.
показати весь коментар
29.07.2024 13:04 Відповісти
... хз .
показати весь коментар
29.07.2024 11:21 Відповісти
Навіщо китайцям купляти у когось ці чіпи якщо можна завоювати корею і продавати їх всьому світу. Тим більше америка здулась
показати весь коментар
29.07.2024 11:23 Відповісти
а ви бачили як виглядають завойовані території зараз? там крім збору металолому вони більш ні на що не придатні.
показати весь коментар
29.07.2024 11:25 Відповісти
ну просто джек-пот для глобалістів, що прагнуть зменшити населення планети
показати весь коментар
29.07.2024 11:23 Відповісти
глобалісти існують тільки в твоїй xворобливій кацапській уяві
показати весь коментар
29.07.2024 11:31 Відповісти
Тобто Шваба голову всесвітнього економічного форуму в Давосі ви вважаєте хворобливою уявою)) Який виступає за створення глобального уряду
показати весь коментар
29.07.2024 12:10 Відповісти
Ок давайте йдемо простіше зараз із роботизацією та впровадженні штучного інтелекту років за 10-15 скоротиться 40% робочих місць ...

чим б ви зайняли людей? і що робити із можливими безробітними... я вже не кажу про катострофічні зміни клімату які зараз відбуваються через перенаселення планети...

Просто ваш варіант що ви пропонуєте з тим всім робити?
показати весь коментар
29.07.2024 12:15 Відповісти
я все чудово розумію, що такими темпами зростання населення, вже до 2050х років звичайна питна вода стане недоступною розкішшю для більшості людей. і це неминуче призведе до глобальних війн і конфліктів за ресурси. тому чого тягнути до 50х, якшо все можна зрообити прямо зараз, ще й залишити частину недовидобутих ресурсів в землі на майбутнє?

але в мене немає хорошого рішення до цього і я себе не вважаю господом б-гом шоб нав'язувати своє хворобливе рішення всім, як це намагається зробити той же шваб.
показати весь коментар
29.07.2024 12:30 Відповісти
Рішення було але люди його ніколи не приймуть, експеримент навіть в тоталітарному Китаї з однією дитиною провалився ...

Тобто рішення ви не маєте і також розумієте що подальше збільшення населення приведе до екологічної катастрофи...
показати весь коментар
29.07.2024 12:52 Відповісти
так, хорошого рішення я не маю. але втопити світ в кривавій війні - теж рішення так собі. до того ж, такі рішення завжди йдуть не по-плану.
показати весь коментар
29.07.2024 13:26 Відповісти
******** так провалився))) Китай вже не найнаселеніша країна планети, більше того, там вже зафіксовано зменшення населення. Матчастину вчіть!)))
показати весь коментар
29.07.2024 14:27 Відповісти
Програма 1 дитина провалилась, тому що всерівно народжували але не реєстрували....

Тут інші способи почали скорочувати, культ самотності і т.д. якби ви поїхали в Китай вас б просто обліпили китаянки, тому що з місцевими там все складніше... те саме зараз відбувається в Японії..
показати весь коментар
29.07.2024 16:47 Відповісти
По отчетам журналистов все на оборот - там проблема с китаянками, а с китайцами все нормально. Это связано с тем, что в период "одного ребенка" все старались заделать мальчика, поэтому девочек сейчас не хватает. А еще стоит учитывать процессы "старения населения". В развитых регионах и особо недоразвитых регионах там все как у нас.
ПС. Статистику не знаю, может быть это инсинуации.
показати весь коментар
30.07.2024 12:36 Відповісти
Я спілкувався з китайцями і китаянками ... тому це п...ш що ви говорите.. та і знайомі там зараз працюють представниками західних компаній і те саме говорять...

Китайці чоловіки або зависли в інтернеті або хочуть ху... хнає чого і квартиру і щоб інженером була і щоб гроші нормальні заробляла і це все на самому початку випитують...
показати весь коментар
30.07.2024 13:08 Відповісти
Я двічі був в Китаї. На жаль, не обліпили))) Але, факт: у Китаї зафіксовано скорочення населення.
показати весь коментар
30.07.2024 17:11 Відповісти
Не всё так линейно!!
Если предполагать, что реальная власть в руках капиталистов а не шизиков типа гитлера/хусейна/дугина/пол пота/сралина/маоБздуна_зэ то вот что выходит: высвободившийся людской капитал посадят на пособия или переобучат на новую армию айтишников/инженеров/кладовщиков - ведь роботов нада чинить, програмировать, смазывать, управлять.
Убавлять населения чистому капитализму НЕ выгодно - больше нигров на пособии людей , больше потребителей.
Как то так.
Но есть ньюансы конешно.
показати весь коментар
29.07.2024 12:53 Відповісти
А потребитель - это выручка, гешефт, баблос, зароботок
Потребитель - икона и основа всего, без него нет капитализма. Разве что откат в феодализм или рабство или пещеры с иамонтами )))))
показати весь коментар
29.07.2024 12:56 Відповісти
Дело в том что бабы беремениют крайне не равномерно. Япония, Ю. Корея, Европа кол новых потребителей практически не растет.
Растут потребители в Африке, бедных странах Ю.В. Азии и Ю. Америки.
Смартфон Асус, Самсунг, Эпл - 1 штука баксов, авто 60 штук.
Нет потребителей, но и увеличивается кол-во голодранцев
показати весь коментар
29.07.2024 13:20 Відповісти
так голодранці особливо і не становлять проблему для екології та ресурсного голоду. становлять проблему заможні та забезпечені люди, які і споживають значну частину світових ресурсів.
показати весь коментар
29.07.2024 13:27 Відповісти
Можно я отвечу?
Тут нужно понимать один нюанс - 40% рабочих мест в РЕАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ. Очевидно, что вся эта толпа переедет в нереальную экономику сверу услуг или производство интеллектуальных продуктов.
При этом нужно учитывать, что в особо развитых странах в реальной экономике задействовано максимум 5% населения. Для сравнения в Украине - 40% (до 2014 года). В общем, не так уж и много, так что катастрофа отменяется))
показати весь коментар
30.07.2024 12:29 Відповісти
Що значить "коштувати"?! А скільки коштує життя кожної людини? Якісь зовсім уже .бнуті, прости Господи.
показати весь коментар
29.07.2024 11:29 Відповісти
А хіба пупс може рипнутись?
показати весь коментар
29.07.2024 11:30 Відповісти
не думаю

йому й так добре, корейці щиро ******* пупса, як Іісуса Христа Назарейського

показати весь коментар
29.07.2024 13:10 Відповісти
Фигня. Азиаты очень осторожны. Отличаются умом и сообразительностью.
показати весь коментар
29.07.2024 11:34 Відповісти
Якщо у США на президентське крісло сяде людина на кшталт Рейгана, то всі і Корея, і Китай, і тим більш кацапія будуть сидіти у дупі. Мовчки жрати своє лайно. З такими країнами вже нічого панькатись. Треба місце вказати їм. А потужність ОННЫХ як черевик Хрущова на трибуні в ООН. Особливо кацапський черевик - зовсім роз'їхався і пальці ***** видні.
показати весь коментар
29.07.2024 11:34 Відповісти
Еще бы добить всяких кисинджеров, которые у Китайской Республики отняли место в ООН(!!) законное место!! И передали коммунистам т.н. "кнр"!!! А законную Китайскую власть кинули - сказали: перегистрируйте документы в ООН так два назвпния "Китайская республика..." Нам не понятно, давайте анулируйтесь и всё заново!! А это "заново" всё застопорилось больше полувека - в Совбезе ООН сидит та самая мразь/узурпатор "кнр" и финиш - вето
Кидок века!! А Китайская Республика теперь без статуса государства и вроде как "взбунтовавшийся остров " не при делах!!
И киседжеру дохл**ку не икнетса там???
показати весь коментар
29.07.2024 12:46 Відповісти
так, світ ще довго буде відхаркувати кров'ю висери цього "одного з найвидатніших інтелектуалів"
показати весь коментар
29.07.2024 13:29 Відповісти
Погоджуюсь, але стаття була про майбутню війну.
показати весь коментар
29.07.2024 21:01 Відповісти
Они не "думают сердцем" и всякими другими местами непригодными для думания.
показати весь коментар
29.07.2024 11:35 Відповісти
недарма ж усі антиукраїнські президенти захищали "українського виробника" - собаки на "своїй скирді сіна", осатаніло блокуючи міжнародні інвестиції..
завдяки їм, пАтужним госпідарям, Україна "нічого не варта", Зєля та її дермак - також працюють у тому ж напрямку, попутно набиваючи кишені намародереним...
показати весь коментар
29.07.2024 12:03 Відповісти
Не забывайте что "кнр" наш лютый враг!! И кстати товары с "кнр" в 90х добили пост-совковую промышленность в Украине! В рашке часть "промышленности" устояло изза богатых ресурсов, ( золотой дождь из Нефтедолларов) и наши ездили на заработки, попутно облучаясь совковой пропагандой "заводы стоят из за вашей независимости, надо вернуть всё в_зад"!!!
показати весь коментар
29.07.2024 12:40 Відповісти
Нельзя определенно сказать, что это не правда, поэтому скажем... тенденциозно.
показати весь коментар
30.07.2024 13:03 Відповісти
Ин тепер добре влаштувався,доїть рашку для чого йому якась війна,що приведе до самознищення.
показати весь коментар
29.07.2024 12:26 Відповісти
Тайвань ( Китай в экзиле) и Республика Корея... Как видите обе демократические республики под угрозой атаки коммунистов из "кпк" ( в том числе через прокси - "кндр" , т.е. временно оккупированную комутантами территорию Кореи.
И Японии тоже угрожает!
Комми проклятые-мегапроклятые нацелились поставить на колени мировую экономику!! Кто из розовых пони (толэрантного Зарада) еще не видит Третью Мировую войну???? А она идет с ,2008 года!!!
показати весь коментар
29.07.2024 12:36 Відповісти
слабкість диктатур, що вони тримаються на вершинах своїх пірамід. вдарити по вершині і диктатури немає, а є велика купа обдуренних людей
показати весь коментар
29.07.2024 13:06 Відповісти
А хто учасниками буде?
показати весь коментар
29.07.2024 15:57 Відповісти
Донні Рване Вухо, ясна річ, миротворцем Блумбергом записаний.
показати весь коментар
29.07.2024 15:58 Відповісти
до чого цей вкид?
показати весь коментар
29.07.2024 23:53 Відповісти
 
 