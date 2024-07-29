Потенційна корейська війна може коштувати світу вдвічі дорожче за вторгнення РФ в Україну, - Bloomberg
Повномасштабний конфлікт на Корейському півострові може спричинити загибель мільйонів людей і коштувати світовій економіці 4 трильйони доларів США за перший рік, або 3,9% ВВП.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Bloomberg.
Це більш ніж удвічі більше, ніж збитки від нападу Росії на Україну.
Видання зазначає, що на Сеул та прилеглі території припадає 81% виробництва чипів Південної Кореї та 34% загального обсягу виробництва. Ці товари доставляються через південні порти, зокрема Пусан - четвертий за завантаженістю у світі - клієнтам у Китаї, Японії, Європі та США.
Якщо південнокорейський експорт електроніки буде припинено, це спричинить шок для світової економіки, оскільки Південна Корея виробляє 4% усіх електронних компонентів, які використовуються на заводах у всьому світі, і близько 40% усіх мікросхем пам’яті.
У 2022 році такі сектори, як електроніка та автомобілебудування, які використовують напівпровідники як важливу сировину, становили 30% ВВП у Тайвані, 11% у Китаї та 8% у Японії.
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якесь буйло десять разів подумає чи лізти і... НЕ полізе
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чим б ви зайняли людей? і що робити із можливими безробітними... я вже не кажу про катострофічні зміни клімату які зараз відбуваються через перенаселення планети...
Просто ваш варіант що ви пропонуєте з тим всім робити?
але в мене немає хорошого рішення до цього і я себе не вважаю господом б-гом шоб нав'язувати своє хворобливе рішення всім, як це намагається зробити той же шваб.
Тобто рішення ви не маєте і також розумієте що подальше збільшення населення приведе до екологічної катастрофи...
Тут інші способи почали скорочувати, культ самотності і т.д. якби ви поїхали в Китай вас б просто обліпили китаянки, тому що з місцевими там все складніше... те саме зараз відбувається в Японії..
ПС. Статистику не знаю, может быть это инсинуации.
Китайці чоловіки або зависли в інтернеті або хочуть ху... хнає чого і квартиру і щоб інженером була і щоб гроші нормальні заробляла і це все на самому початку випитують...
Если предполагать, что реальная власть в руках капиталистов а не шизиков типа гитлера/хусейна/дугина/пол пота/сралина/маоБздуна_зэ то вот что выходит: высвободившийся людской капитал посадят на пособия или переобучат на новую армию айтишников/инженеров/кладовщиков - ведь роботов нада чинить, програмировать, смазывать, управлять.
Убавлять населения чистому капитализму НЕ выгодно - больше
нигров на пособиилюдей , больше потребителей.
Как то так.
Но есть ньюансы конешно.
Потребитель - икона и основа всего, без него нет капитализма. Разве что откат в феодализм или рабство или пещеры с иамонтами )))))
Растут потребители в Африке, бедных странах Ю.В. Азии и Ю. Америки.
Смартфон Асус, Самсунг, Эпл - 1 штука баксов, авто 60 штук.
Нет потребителей, но и увеличивается кол-во голодранцев
Тут нужно понимать один нюанс - 40% рабочих мест в РЕАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ. Очевидно, что вся эта толпа переедет в
нереальную экономикусверу услуг или производство интеллектуальных продуктов.
При этом нужно учитывать, что в особо развитых странах в реальной экономике задействовано максимум 5% населения. Для сравнения в Украине - 40% (до 2014 года). В общем, не так уж и много, так что катастрофа отменяется))
йому й так добре, корейці щиро ******* пупса, як Іісуса Христа Назарейського
Кидок века!! А Китайская Республика теперь без статуса государства и вроде как "взбунтовавшийся остров " не при делах!!
И киседжеру дохл**ку не икнетса там???
завдяки їм, пАтужним госпідарям, Україна "нічого не варта", Зєля та її дермак - також працюють у тому ж напрямку, попутно набиваючи кишені намародереним...
И Японии тоже угрожает!
Комми проклятые-мегапроклятые нацелились поставить на колени мировую экономику!! Кто из розовых пони (толэрантного Зарада) еще не видит Третью Мировую войну???? А она идет с ,2008 года!!!