Російські окупанти активно зводять фортифікаційні споруди поблизу Маріуполя, - Андрющенко
Росіяни активно копають окопи, бліндажі та розгалужену систему ходів між ними поблизу Маріуполя.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі 24 Каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Фортифікаційні споруди зводяться поблизу неподалік селища Гранітне, яке наразі є логістичним хабом окупантів.
"Чому там? По-перше, селище Гранітне. По-друге, це перехрестя. Це і напрям на Волноваху, звідти на Вугледар. Також якщо не виїжджати на трасу, а рухатися прямо, можна потрапити до лінії фронту на межі Донецької та Запорізької області", – зазначив Андрющенко.
За його словами, на цій ділянці росіяни потроху пробують концентрувати резерви для 2 можливих сценаріїв: щоб з півдня наступати у бік Вугледара, тобто готуються до імовірної Вугледарської операції, або для оборони у разі наступу Сил оборони України.
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За то наши объявили, что нет денег в фонде с которого на фортификации деньги брали.
Ушлепки...
28 июля военный ВСУ Андрей Серган возмутился ситуации в Покровске (Покровского района Донецкой области). Он и его боевые товарищи считают, что город могут готовить к сдаче россиянам. Военные обратили внимание на то, что пока в 20 км стоят вражеские войска, в самом городе высаживают цветочные клумбы. Серган указал, что тот же трактор может копать окопы, а деньги, потраченные на клумбы, могли пойти на дроны. "Мы видели то же самое в Бахмуте и Авдеевке", - подчеркнул военный, напомнив на видео, опубликованном в Telegram-канале "Украина 365", что сейчас эти города под контролем противника.
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