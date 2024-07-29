Російські окупанти активно зводять фортифікаційні споруди поблизу Маріуполя, - Андрющенко

Росіяни активно копають окопи, бліндажі та розгалужену систему ходів між ними поблизу Маріуполя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі 24 Каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Фортифікаційні споруди зводяться поблизу неподалік селища Гранітне, яке наразі є логістичним хабом окупантів.

"Чому там? По-перше, селище Гранітне. По-друге, це перехрестя. Це і напрям на Волноваху, звідти на Вугледар. Також якщо не виїжджати на трасу, а рухатися прямо, можна потрапити до лінії фронту на межі Донецької та Запорізької області", – зазначив Андрющенко.

За його словами, на цій ділянці росіяни потроху пробують концентрувати резерви для 2 можливих сценаріїв: щоб з півдня наступати у бік Вугледара, тобто готуються до імовірної Вугледарської операції, або для оборони у разі наступу Сил оборони України.

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