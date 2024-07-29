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Новини
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Російські окупанти активно зводять фортифікаційні споруди поблизу Маріуполя, - Андрющенко

окупанти,фортифікації

Росіяни активно копають окопи, бліндажі та розгалужену систему ходів між ними поблизу Маріуполя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі 24 Каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Фортифікаційні споруди зводяться поблизу неподалік селища Гранітне, яке наразі є логістичним хабом окупантів.

"Чому там? По-перше, селище Гранітне. По-друге, це перехрестя. Це і напрям на Волноваху, звідти на Вугледар. Також якщо не виїжджати на трасу, а рухатися прямо, можна потрапити до лінії фронту на межі Донецької та Запорізької області", – зазначив  Андрющенко.

За його словами, на цій ділянці росіяни потроху пробують концентрувати резерви для 2 можливих сценаріїв: щоб з півдня наступати у бік Вугледара, тобто готуються до імовірної Вугледарської операції, або для оборони у разі наступу Сил оборони України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Маріуполі окупанти встановили пам’ятник військовому РФ, який вбивав цивільне населення. ФОТО

Автор: 

Маріуполь (3220) Андрющенко Петро (692) фортифікації (144)


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Топ коментарі
+5
Тобто,не дивлячись на віддаленість фронту,таки укріплюються.Є чому повчитися(((
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29.07.2024 13:09
+3
Очко не железное)
За то наши объявили, что нет денег в фонде с которого на фортификации деньги брали.
Ушлепки...
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29.07.2024 13:05
+2
это означает только лишь то, что оборонять такие укрепления можно меньшими силами и лишних послать в атаку.
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29.07.2024 13:19
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Очко не железное)
За то наши объявили, что нет денег в фонде с которого на фортификации деньги брали.
Ушлепки...
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29.07.2024 13:05 Відповісти
Треба тільки ще трохи почекати.
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29.07.2024 13:20 Відповісти
это означает лишь то, что укрепленные позиции можно оборонять меньшими силами, а лишних посылать в атаки.
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29.07.2024 13:21 Відповісти
Тобто,не дивлячись на віддаленість фронту,таки укріплюються.Є чому повчитися(((
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29.07.2024 13:09 Відповісти
это означает только лишь то, что оборонять такие укрепления можно меньшими силами и лишних послать в атаку.
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29.07.2024 13:19 Відповісти
Украинские защитники сообщили тревожные новости из Покровска: они считают, что власти разворовывают бюджет и готовят город к сдаче.

28 июля военный ВСУ Андрей Серган возмутился ситуации в Покровске (Покровского района Донецкой области). Он и его боевые товарищи считают, что город могут готовить к сдаче россиянам. Военные обратили внимание на то, что пока в 20 км стоят вражеские войска, в самом городе высаживают цветочные клумбы. Серган указал, что тот же трактор может копать окопы, а деньги, потраченные на клумбы, могли пойти на дроны. "Мы видели то же самое в Бахмуте и Авдеевке", - подчеркнул военный, напомнив на видео, опубликованном в Telegram-канале "Украина 365", что сейчас эти города под контролем противника.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/299029_1722196236
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29.07.2024 13:50 Відповісти
Нелох здав Марік розмінуванням та відведенням військ, а сам тепер з бункера людей на виправлення свого злочину на смерть посилає
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29.07.2024 14:08 Відповісти
Якщо саме такі фортифікації як під Харьковим, то можна дуже не перейматися.
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29.07.2024 20:11 Відповісти
 
 