Китай і надалі стоятиме на боці миру та діалогу для врегулювання "української кризи", - речник МЗС Лінь Цзянь

Міністр закордонних справ КНР Ван Ї провів зустрічі із главами зовнішньополітичних відомств України, США та Росії, за підсумками яких у Китаї повідомили, що "завжди дотримуються неупередженої і справедливої позиції" стосовно "української кризи"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь.

"Стосовно "української кризи" Китай завжди дотримується неупередженої і справедливої позиції", - сказав Лінь.

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Він зазначив, що Пекін завжди прагнув якнайшвидшого завершення "українського конфлікту", прагнучи знайти для цього політичні методи, оскільки припинення вогню та відновлення миру вигідне всім сторонам.

"Китай і надалі стоятиме на боці миру та діалогу, підтримуватиме міжнародну спільноту в досягненні ще більшого консенсусу, спільними зусиллями здійснюватиме пошук практичного та реалістичного рішення для врегулювання "кризи", - зазначив Лінь.

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