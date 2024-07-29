Китай і надалі стоятиме на боці миру та діалогу для врегулювання "української кризи", - речник МЗС Лінь Цзянь
Міністр закордонних справ КНР Ван Ї провів зустрічі із главами зовнішньополітичних відомств України, США та Росії, за підсумками яких у Китаї повідомили, що "завжди дотримуються неупередженої і справедливої позиції" стосовно "української кризи"
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь.
"Стосовно "української кризи" Китай завжди дотримується неупередженої і справедливої позиції", - сказав Лінь.
Він зазначив, що Пекін завжди прагнув якнайшвидшого завершення "українського конфлікту", прагнучи знайти для цього політичні методи, оскільки припинення вогню та відновлення миру вигідне всім сторонам.
"Китай і надалі стоятиме на боці миру та діалогу, підтримуватиме міжнародну спільноту в досягненні ще більшого консенсусу, спільними зусиллями здійснюватиме пошук практичного та реалістичного рішення для врегулювання "кризи", - зазначив Лінь.
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Танк в Україні дир-дир-дир
Сі за мир, за мир, за мир...
"мистецтво дипломатії" доведено брехливими китайцями до абсолюта
китайське мило
Те ж стосується і позиції кєтаю щодо майже всіх питань (її нема, вони просто обирають профіт). Ну і як можна пояснити позицію, якої нема, бо профіт є, а позиція - неначасі?
Бо ящо підмінювати поняття, то і цілі будеш ставити хибні!
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це те, що китайсько-рашиський мір пропонує всьому світу