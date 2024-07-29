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Новини Війна
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Китай і надалі стоятиме на боці миру та діалогу для врегулювання "української кризи", - речник МЗС Лінь Цзянь

китай

Міністр закордонних справ КНР Ван Ї провів зустрічі із главами зовнішньополітичних відомств України, США та Росії, за підсумками яких у Китаї повідомили, що "завжди дотримуються неупередженої і справедливої позиції" стосовно "української кризи"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь.

"Стосовно "української кризи" Китай завжди дотримується неупередженої і справедливої позиції", - сказав Лінь.

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Він зазначив, що Пекін завжди прагнув якнайшвидшого завершення "українського конфлікту", прагнучи знайти для цього політичні методи, оскільки припинення вогню та відновлення миру вигідне всім сторонам.

"Китай і надалі стоятиме на боці миру та діалогу, підтримуватиме міжнародну спільноту в досягненні ще більшого консенсусу, спільними зусиллями здійснюватиме пошук практичного та реалістичного рішення для врегулювання "кризи", - зазначив Лінь.

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Автор: 

Китай (4501) Ван Ї (76)


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Топ коментарі
+12
Щирість намірі китайців почнеться тоді, коли вони почнуть давати правільні визначення - не «Украінська криза», а «російсько - Украінська війна»!
Бо ящо підмінювати поняття, то і цілі будеш ставити хибні!
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29.07.2024 14:19
+11
Китайские товарищи! Поясните, пожалуйста, в чем суть справедливой позиции Китая в отношении Украины?
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29.07.2024 14:15
+8
И вообще, если кризис украинский то с какого куйа Украина должна садиться за переговоры с ******? А в третьих, кто сказал что Украине выгодно прекращение огня? Если бы не огонь то рашисты уже были бы во Львове а Китай в Европе, как поделился своими желаниями ************ Орбан
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29.07.2024 14:27
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А мікрочіпи кацапам поставляют....
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29.07.2024 14:07 Відповісти
еге ж

Танк в Україні дир-дир-дир
Сі за мир, за мир, за мир...

"мистецтво дипломатії" доведено брехливими китайцями до абсолюта
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29.07.2024 14:19 Відповісти
Китайские товарищи! Поясните, пожалуйста, в чем суть справедливой позиции Китая в отношении Украины?
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29.07.2024 14:15 Відповісти
у тому, що вона сама справедлива із всіх справедливих...

китайське мило
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29.07.2024 14:21 Відповісти
Не шукайте чорну кішку у темній кімнаті без світла.. особливо якщо її там нема. - Кєтайське мудрість.
Те ж стосується і позиції кєтаю щодо майже всіх питань (її нема, вони просто обирають профіт). Ну і як можна пояснити позицію, якої нема, бо профіт є, а позиція - неначасі?
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29.07.2024 15:57 Відповісти
як у чому? ми припиняемо вогонь, вiддаемо ***** 4 незахваченi волостi, розброюемося, розпускаемо армiю. МИР!!!
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29.07.2024 16:11 Відповісти
Щирість намірі китайців почнеться тоді, коли вони почнуть давати правільні визначення - не «Украінська криза», а «російсько - Украінська війна»!
Бо ящо підмінювати поняття, то і цілі будеш ставити хибні!
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29.07.2024 14:19 Відповісти
У українців немає жодної кризи є лише ворог, який намагається знищити.
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29.07.2024 14:20 Відповісти
Кому це вони постiйно кажуть?
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29.07.2024 14:20 Відповісти
А що там з міжнародним правом? Не цюли? Гйобані китайози!(((
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29.07.2024 14:22 Відповісти
Кацапи теж так постiйно кажуть!
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29.07.2024 14:23 Відповісти
Идите накуй жолтомордые со своим кризисом.
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29.07.2024 14:24 Відповісти
увечері цю х...ю повторить-прогундосить істота, назвавши це "потужною заявою китайських комуністів загалом й великого таварісча сі"...
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29.07.2024 14:24 Відповісти
И вообще, если кризис украинский то с какого куйа Украина должна садиться за переговоры с ******? А в третьих, кто сказал что Украине выгодно прекращение огня? Если бы не огонь то рашисты уже были бы во Львове а Китай в Европе, как поделился своими желаниями ************ Орбан
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29.07.2024 14:27 Відповісти
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29.07.2024 14:39 Відповісти
моя садися, твая паехала
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29.07.2024 14:44 Відповісти
Що там з уйгурською кризою, коммі?

Не бажаєте нічого прокоментувати?
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29.07.2024 14:39 Відповісти
там все нормально - компютеризований Освенцим бучанського типу

це те, що китайсько-рашиський мір пропонує всьому світу
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29.07.2024 16:10 Відповісти
Китай - осередок зла який має бути знищений. Тайвань його потім відбудує
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29.07.2024 14:42 Відповісти
до речі, законна столиця Тайваню, себто Китайської респебліки, це - Пекін, а в Тайбеї вони так. у відрядженні
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29.07.2024 16:12 Відповісти
як можна вірити жовтим комунягам
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29.07.2024 14:57 Відповісти
Пішов накуй, комуняка сраний, інвестор рашистів!
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29.07.2024 15:31 Відповісти
Криза?! Комуняки совсем окуели🤬
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29.07.2024 16:53 Відповісти
 
 