Після обриву троса на канатній дорозі у Києві перевіряють "Колесо огляду" на Подолі, - прокуратура

У Києві після обриву троса на канатній дорозі розпочали перевірку атракціону "Колесо огляду".

Про це заявила речниця столичної прокуратури Ірина Винокурова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 272 КК України - порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою - перевіряється робота атракціону "Колесо огляду" в Подільському районі", - сказала вона.

За словами Винокурової, поліція запросила усі дозвільні документи на проведення атракціону.

Провадження є фактовим, оскільки без нього правоохоронні органи не можуть провести перевірку. Наразі про результати перевірки говорити ще зарано, додала речниця.

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Обрив троса на атракціоні в Києві

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Києві через обрив троса на атракціоні у Дніпро впав 20-річний хлопець.

22 липня стало відомо, що тіло хлопця дістали з Дніпра.

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