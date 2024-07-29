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Після обриву троса на канатній дорозі у Києві перевіряють "Колесо огляду" на Подолі, - прокуратура

У Києві перевіряють Колесо огляду на Подолі після трагедії на канатній дорозі

У Києві після обриву троса на канатній дорозі розпочали перевірку атракціону "Колесо огляду".

Про це заявила речниця столичної прокуратури Ірина Винокурова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 272 КК України - порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою - перевіряється робота атракціону "Колесо огляду" в Подільському районі", - сказала вона.

За словами Винокурової, поліція запросила усі дозвільні документи на проведення атракціону.

Провадження є фактовим, оскільки без нього правоохоронні органи не можуть провести перевірку. Наразі про результати перевірки говорити ще зарано, додала речниця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обрив троса на атракціоні в Києві: Винуватцям загрожує до 8 років тюрми, - прокуратура

Обрив троса на атракціоні в Києві

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Києві через обрив троса на атракціоні у Дніпро впав 20-річний хлопець.

22 липня стало відомо, що тіло хлопця дістали з Дніпра.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трагедія на атракціоні в Києві: Поліція проводить слідчі дії в Департаменті КМДА

Автор: 

атракціон (17) Київ (19405) прокуратура (3666)


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усю прокуратуру посадити на колесо огляду для перевiрки в дii.
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29.07.2024 17:10 Відповісти
прокурори специ в колесах??
Є повод дойку зробити
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29.07.2024 17:10 Відповісти
Мабуть вони залучають для цього спеців по хабарям з Держпраці.
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29.07.2024 17:50 Відповісти
Який дебіл додумався на контрактовій площі це спорудити?
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29.07.2024 17:13 Відповісти
а, чого?
дуже зручно. як раз, в ямі.
чи ви хочете, що українське бидло бачило печерські сирітські маєтки?
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29.07.2024 17:21 Відповісти
Некуй було віджимати атракціон у хлопців яки 'ого створили та на цьому розуміються.
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29.07.2024 17:48 Відповісти
Логіка, що п..дець... Який зв'язок взагалі? ((( Щоб відзвітувати і хоч якось виправдати своє існування? Розплодилось цих "перевірял" вже більше, ніж реальних працівників!
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29.07.2024 19:36 Відповісти
ну нормальна реакція. а шо давно не перевіряли, що жим-жим явний?
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29.07.2024 19:57 Відповісти
 
 