Окупанти минулої доби завдали ракетного удару по Запоріжжю, обстріляли 11 населених пунктів області
Впродовж доби окупанти 440 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 12 населених пунктів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
29 липня російська армія вдарила ракетою по Запоріжжю, а також завдала авіаційних ударів по Кам’янському та Лобковому. Крім того:
- 260 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Гуляйполе, Малу Токмачку, Левадне, Роботине, Новоданилівку, Малинівку та Новоандріївку;
- 9 обстрілів з РСЗВ накрили Малу Токмачку, Новоданилівку та Новоандріївку;
- 168 артобстрілів завдано по території Приморського, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Новоданилівки, Малинівки та Левадного.
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