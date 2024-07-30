Кремль звертається до американців і піар організацій в Росії, щоб поширювати дезінформацію про президентські вибори в США, - американська розвідка
Росіяни намагаються впливати на вибори у США та змусити американців поширювати російську дезінформацію, не ставлячи під сумнів її походження.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі агентства AP.
Як зазначають високопосадовці розвідки США, американці мають знати, що контент, який вони читають в Інтернеті, особливо у соціальних мережах, може бути іноземною пропагандою, навіть якщо здається, що він походить від співвітчизників-американців чи походить зі Сполучених Штатів.
Зазначається, що Росія продовжує становити найбільшу загрозу, коли мова йде про дезінформацію щодо виборів, хоча є ознаки того, що Іран розширює свої зусилля.
Групи, пов’язані з Кремлем, все частіше наймають маркетингові та комунікаційні компанії, розташовані в Росії, щоб ті виконали частину роботи зі створення цифрової пропаганди.
Дві такі фірми потрапили під нові санкції США, оголошені в березні. Американська влада стверджує, що дві російські компанії створили фальшиві вебсайти та профілі в соціальних мережах для поширення дезінформації Кремля.
Кінцевою метою росіян є змусити американців поширювати російську дезінформацію, не ставлячи під сумнів її походження. За словами чиновників, люди набагато частіше довіряють і поширюють інформацію, яка, на їхню думку, надходить із внутрішнього джерела. Підроблені вебсайти, створені для імітації американських новинних видань, і згенеровані штучним інтелектом профілі в соціальних мережах, – це лише два методи.
У деяких випадках американці, американські технологічні компанії та засоби масової інформації охоче повторюють повідомлення Кремля.
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Дві такі фірми потрапили під нові санкції США, оголошені в березні.
трамп сказав що він проти санкцій!!!