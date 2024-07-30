Щодо підвищення податків можемо дискутувати, але ситуація вже критична, - Марченко
Для уряду залишається актуальним забезпечення сектору безпеки та оборони.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр фінансів Сергій Марченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Чесно скажу - ситуація критична. Для нас залишається актуальним забезпечення сектору безпеки і оборони. Способи ми запропонували, можна дискутувати. Але ми би хотіли, щоб ця дискусія була дуже короткою і ефективною - домовилися про перегляд та імплементували. Часу для затягування дискусії у нас немає", - пояснив очільник Мінфіну.
Також Марченко розповів, чому уряд не вийшов раніше зі своїми пропозиціями.
"30 червня відбувалось засідання виконавчої ради МВФ. Якби уряд оприлюднив податкові ініціативи до засідання виконавчої ради фонду, то засідання б по Україні не було. І Україна не отримала б черговий транш кредиту в сумі 2,2 млрд доларів. Це не є секретом. Кроки уряду абсолютно прагматичні.
Можливо, в 2023 році згадані податкові ініціативи були би більш доречними, ніж посеред 2024-го. Але ми реагували на ситуацію, яка складалась. І у нас не було інших варіантів", - додав міністр.
Будь ласка, зачекайте...
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ПІДВИЩЕННЯМ ПОДАТКІВ СПОАВУ НЕ ВИРІШИТИ - ВОНИ НЕ НАЖЕРУТЬСЯ.
Свіжий анекдот про казіно. Найближчими тижнями Україна може отримати $3,9 млрд від США, - Шмигаль \\ Якщо хто не розуміє в чому - ключове слово може. (Новина взята із Цензору)) Тонкість - "Україна вдячна за $7,85 млрд прямої бюджетної підтримки, яка має надійти від США цього року. Перші $3,9 млрд очікуємо вже найближчими тижнями", - зазначив глава уряду. Взагалі то сьогодні 29/07/ Україна в особі "шмигаля" очікує Перші $3,9 млрд тільки зараз. Так очікує чи може?))
Уряд шмигаля "грається реформами" що в Україні, що із Заходом - але "казіно"-реальність завжди виграє...ситуація вже критична для "реформаторів" аля марченко та гетьманцев.
В плановом режиме у них получается только деньги воровать.
- Ничего
- А в турбо режиме сможете?
Державний борг збільшився за місяць ще на 53 мільярди гривень, - Мінфін
Станом на 30 червня державний та гарантований державою борг України становив 6 трильйонів 167,97 млрд грн, або $152,16 млрд.
Джерело: https://biz.censor.net/n3502158
-скільки ви заробляєте на місяць?
-це пусте запитання, в першу чергу я рахую скільки витрачаю...
Принцип стабільності податкового законодавства передбачає обов'язкове дотримання двох заборон:
1) заборона внесення змін до будь-яких елементів податків та зборів пізніше, ніж за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому діятимуть нові правила та ставки;
2) заборона зміни податків та зборів, їх ставок, а також податкових пільг протягом бюджетного року.
П.С.
Бюджетний період в Україні - з 01 січня по 31 грудня!
Тобто, любі зміни прийняті в цьому році повинні діяти з 2026 року !
Але випускникам трускавецької школи менеджменту такі норми не відомі...
Утилізація української держави йде за оманським планом. Наголосували "вирок" власній країні недоумки. Тепер курви через Тису за 15 штук баксів плавають ...
Це означає, що виконавча рада МВФ не погодилася б з такими "ініціативами"?
Тоді це називається шарлатаством.
А скільки ще шахраїв, яких просто відпустять!
А от США іншої думки:
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3890094-ak-zbilsiti-pributki-ukraini-pricker-kaze-so-ssa-radat-pocinati-ne-z-pidvisenna-podatkiv.html?fbclid=********************************************************************************************************-uPK6XpyNIA Сполучені Штати заохочують уряд України збільшувати прибутки в першу чергу шляхом реформування митниці і боротьби із сірими ринками.
Тоді як підвищення податків навпаки пожене в тінь та розширить сірі ринки.
І цим все сказане.
В США шоб шарікову дістатися влади, треба лесять життів прожити, в одному з яких він таки стане справжньою людиною, якщо стане.
"водоканал" замовляє на 500к адвокатських послуг!
Шах і мат, порохобіти!
Закон про запровадження високого податку і негайно на єлітну нерухомість, на єлітні авто, на єлітні коштовні прикраси і аксесуари, і негайне прийняття Закону про прирівнняння корупції і розкрадання бюджету до державної зради.
Також негайне прийняття Закону про запровадженя декларувння доходів і видатків для всіх хто під час війни розжився землями, будинками, єлітним житлом, великою кількістю нерухомості і єлітними авто !
Народ вже час годувати, а не доїти.
Чи їх треба просто відстрілювати ?
А при зеленському скасували вже податок на авто категорії люксу.
Скільки не підвищуй податків, якщо гроші виходять через діри, наповнення не буде. Більше наповнюєш - більше виходить, меньше наповнюєш - меньше виходить