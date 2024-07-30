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Новини
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Щодо підвищення податків можемо дискутувати, але ситуація вже критична, - Марченко

Марченко про підвищення податків

Для уряду залишається актуальним забезпечення сектору безпеки та оборони.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр фінансів Сергій Марченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Чесно скажу - ситуація критична. Для нас залишається актуальним забезпечення сектору безпеки і оборони. Способи ми запропонували, можна дискутувати. Але ми би хотіли, щоб ця дискусія була дуже короткою і ефективною - домовилися про перегляд та імплементували. Часу для затягування дискусії у нас немає", - пояснив очільник Мінфіну.

Також Марченко розповів, чому уряд не вийшов раніше зі своїми пропозиціями.

Читайте також: Голова Мінфіну про підвищення податків: Рішення ще немає, тривають розрахунки

"30 червня відбувалось засідання виконавчої ради МВФ. Якби уряд оприлюднив податкові ініціативи до засідання виконавчої ради фонду, то засідання б по Україні не було. І Україна не отримала б черговий транш кредиту в сумі 2,2 млрд доларів. Це не є секретом. Кроки уряду абсолютно прагматичні.

Можливо, в 2023 році згадані податкові ініціативи були би більш доречними, ніж посеред 2024-го. Але ми реагували на ситуацію, яка складалась. І у нас не було інших варіантів", - додав міністр.

Також читайте: Підвищення податків: Замість військового збору Рада може збільшити ставку ПДВ, – Стефанчук

Автор: 

податки (3807) Марченко Сергій (574)


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Топ коментарі
+29
А менше *******, і ******* - не пробували??
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30.07.2024 09:25
+26
Скільки вже казали-писали! Приберіть марахфон, зменшіть зарплатню ОПе дипутанам та їх помічникам, перестаньте красти....
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30.07.2024 09:26
+22
керували , керували і всрались !
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30.07.2024 09:19
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керували , керували і всрались !
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30.07.2024 09:19 Відповісти
«Цигане, що робитимеш, як царем станеш?» - «Нацарюю сто рублів і втечу». (с)
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30.07.2024 09:24 Відповісти
Тобто, кіздити з казни у час війни, безбожно, це не критично, а ось коли що кіздити стало поменше- це критично? ЗЕля іди НАКУЙ з єомашкою і компашкою.
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30.07.2024 09:28 Відповісти
Таке завжди трапляється, коли кухарка керує Державою. У нашому випадку це шобла кухарок на чолі з блазнем-крадієм.
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30.07.2024 10:31 Відповісти
КОРУПЦІЯ - ЧОРНА ДІРА УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ.
ПІДВИЩЕННЯМ ПОДАТКІВ СПОАВУ НЕ ВИРІШИТИ - ВОНИ НЕ НАЖЕРУТЬСЯ.
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30.07.2024 09:21 Відповісти
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30.07.2024 09:35 Відповісти
А менше *******, і ******* - не пробували??
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30.07.2024 09:25 Відповісти
Воно б допомогло навіть, якби єдиний тєлємарафон, кАНАЛ "Дом" і інші схожі ресурси, в тому числі і тєлєгрампомийки перестали б фінансуяати з держб'юджету.
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30.07.2024 10:39 Відповісти
Сполучені Штати заохочують уряд України збільшувати прибутки в першу чергу шляхом реформування митниці і боротьби із сірими ринками. Про це заявила спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу. Ось це ще цікаве під час візиту - Спецпредставниця зауважила, що уряду України вирішувати, звідки брати доходи, вона ж із послом США Бріджит Брінк пропонувала зосередитися не на підвищенні податків, а на реформі митниці та боротьбі із сірими ринками.

Свіжий анекдот про казіно. Найближчими тижнями Україна може отримати $3,9 млрд від США, - Шмигаль \\ Якщо хто не розуміє в чому - ключове слово може. (Новина взята із Цензору)) Тонкість - "Україна вдячна за $7,85 млрд прямої бюджетної підтримки, яка має надійти від США цього року. Перші $3,9 млрд очікуємо вже найближчими тижнями", - зазначив глава уряду. Взагалі то сьогодні 29/07/ Україна в особі "шмигаля" очікує Перші $3,9 млрд тільки зараз. Так очікує чи може?))

Уряд шмигаля "грається реформами" що в Україні, що із Заходом - але "казіно"-реальність завжди виграє...ситуація вже критична для "реформаторів" аля марченко та гетьманцев.
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30.07.2024 09:26 Відповісти
Сірі ринки, це якраз податки, податки і ще раз податки
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30.07.2024 10:53 Відповісти
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30.07.2024 09:26 Відповісти
Скільки вже казали-писали! Приберіть марахфон, зменшіть зарплатню ОПе дипутанам та їх помічникам, перестаньте красти....
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30.07.2024 09:26 Відповісти
А ви справді думаєте, що ця гниль прийшла щось робити для держави? Вони прийшли прібарахліца, і викинути той мотлох, який залишиться від України кацапам.
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30.07.2024 09:38 Відповісти
Я не настільки розумний, щоб подумати, що ця сволота щось робить для країни.
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30.07.2024 09:42 Відповісти
Любая ситуация, любой процесс, возглявляемый "зелеными", автоматически становится "критичным" ... и катастрофичным.
В плановом режиме у них получается только деньги воровать.
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30.07.2024 09:27 Відповісти
У турбо режимі
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30.07.2024 09:44 Відповісти
- Что вы умеете делать?
- Ничего
- А в турбо режиме сможете?
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30.07.2024 10:26 Відповісти
Еврейське шапіто котить країну у прірву !
Державний борг збільшився за місяць ще на 53 мільярди гривень, - Мінфін

Станом на 30 червня державний та гарантований державою борг України становив 6 трильйонів 167,97 млрд грн, або $152,16 млрд.

Джерело: https://biz.censor.net/n3502158
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30.07.2024 10:00 Відповісти
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30.07.2024 09:29 Відповісти
Питають мільярдера:
-скільки ви заробляєте на місяць?
-це пусте запитання, в першу чергу я рахую скільки витрачаю...
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30.07.2024 09:30 Відповісти
Для невігласа Марченка!

Принцип стабільності податкового законодавства передбачає обов'язкове дотримання двох заборон:
1) заборона внесення змін до будь-яких елементів податків та зборів пізніше, ніж за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому діятимуть нові правила та ставки;
2) заборона зміни податків та зборів, їх ставок, а також податкових пільг протягом бюджетного року.
П.С.
Бюджетний період в Україні - з 01 січня по 31 грудня!
Тобто, любі зміни прийняті в цьому році повинні діяти з 2026 року !
Але випускникам трускавецької школи менеджменту такі норми не відомі...
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30.07.2024 09:30 Відповісти
А де фінанси?
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30.07.2024 09:30 Відповісти
У офшорах.
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30.07.2024 10:42 Відповісти
Ше трохи і ця ЗЕлена погань від країни нічого не залишить...
Утилізація української держави йде за оманським планом. Наголосували "вирок" власній країні недоумки. Тепер курви через Тису за 15 штук баксів плавають ...
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30.07.2024 09:31 Відповісти
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30.07.2024 09:33 Відповісти
Ситуація критична, бо ви, зелена сволота, розікрали країну під час війни. І не несете жодного покарання.
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30.07.2024 09:36 Відповісти
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30.07.2024 09:38 Відповісти
Дискутуйте про корупцію, мародерство. Про заробітну платню (і в конвертах) можновладців, суддів, прокурорів...та їхні пенсії
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30.07.2024 09:40 Відповісти
Сокращайте расходы,сокращайте госслужбу,сотни тысяч дармоедов на бешенной зарплате сидит в офисах кайфует,всех бюджетников на минзарплату,разберитесь с казнокрадами и тендерщиками и перестаньте читать и выполнять инструкции хитрозадого помощника сивковича.
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30.07.2024 09:41 Відповісти
"30 червня відбувалось засідання виконавчої ради МВФ. Якби уряд оприлюднив ініціативи до засідання виконавчої ради фонду, то засідання б по Україні не було. І Україна не отримала б черговий транш кредиту в сумі 2,2 млрд доларів. Це не є секретом. Кроки уряду абсолютно прагматичні.

Це означає, що виконавча рада МВФ не погодилася б з такими "ініціативами"?
Тоді це називається шарлатаством.
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30.07.2024 09:44 Відповісти
Хуцпата шобла вирішила намахати МВФ. Ню ню
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30.07.2024 23:24 Відповісти
...тобто для покращення економічних показників України припинення зеленого мародерства навіть не обговорюється зрадницько-злодійкуватою владою дермака та його моськи..
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30.07.2024 09:47 Відповісти
Один тільки беня вкрав 9 мільярдів, але дармоїдна поліція повертати вкрадене не збирається.
А скільки ще шахраїв, яких просто відпустять!
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30.07.2024 10:08 Відповісти
Це означає що пора ввести податок на розкіш, а не закручувати гайки зубожілому народу а також скоротити, кількість дармоїдів-пожирачів податків у владі, які саме і довели державу до злиднів
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30.07.2024 09:52 Відповісти
А пенсии и зарплаты депутатам, суддям и плокулолам слабо прировнять к прожытковому минимуму?
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30.07.2024 09:54 Відповісти
Запраста. 100500 пражиткових мінімумав.
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30.07.2024 11:39 Відповісти
А красти менше не пробували , зелені потвори 😡??
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30.07.2024 09:54 Відповісти
Та вводьте вже падаток на повітря!
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30.07.2024 09:54 Відповісти
Ахах.... Круть, в стране война, бизнесы закрываются, другие испытывают нехватку сотрудников, но нужно повысить налоги))).
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30.07.2024 10:08 Відповісти
Скотиняки-дармоїди довели ситуацію до критичної!
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30.07.2024 10:11 Відповісти
Себе повышайте налоги суки а народ не трош.
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30.07.2024 10:12 Відповісти
піднімайте все к ******, головне не чипайте тільки контрабанду.
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30.07.2024 10:13 Відповісти
А в офшори заглядували?
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30.07.2024 10:17 Відповісти
"Щоб корова приносила більше прибутку - її треба менше кормити та більше доїти."
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30.07.2024 10:17 Відповісти
Марченко бачить прибутки тільки зі збільшення податків?
А от США іншої думки:
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3890094-ak-zbilsiti-pributki-ukraini-pricker-kaze-so-ssa-radat-pocinati-ne-z-pidvisenna-podatkiv.html?fbclid=********************************************************************************************************-uPK6XpyNIA Сполучені Штати заохочують уряд України збільшувати прибутки в першу чергу шляхом реформування митниці і боротьби із сірими ринками.
Тоді як підвищення податків навпаки пожене в тінь та розширить сірі ринки.
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30.07.2024 10:17 Відповісти
В США не в трускавцях і мілованових вчились і вчаться, а в Оксфорді, Кембріджі, Гарварді, Стенфорді.
І цим все сказане.
В США шоб шарікову дістатися влади, треба лесять життів прожити, в одному з яких він таки стане справжньою людиною, якщо стане.
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30.07.2024 10:26 Відповісти
Окупований Сєвєродонецьк,
"водоканал" замовляє на 500к адвокатських послуг!
Шах і мат, порохобіти!
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30.07.2024 10:18 Відповісти
Закон про заборону мати офшори з терміном негайного їх анулювання і повернення всіх вкрадених=виведених грошей з України в Україну і негайно!

Закон про запровадження високого податку і негайно на єлітну нерухомість, на єлітні авто, на єлітні коштовні прикраси і аксесуари, і негайне прийняття Закону про прирівнняння корупції і розкрадання бюджету до державної зради.

Також негайне прийняття Закону про запровадженя декларувння доходів і видатків для всіх хто під час війни розжився землями, будинками, єлітним житлом, великою кількістю нерухомості і єлітними авто !

Народ вже час годувати, а не доїти.
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30.07.2024 10:29 Відповісти
"Рада збільшила зарплати помічникам депутатів на 50%" - "але ситуація вже критична, - Марченко"
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30.07.2024 10:29 Відповісти
Ситуація критична, бо ще багато українців не повиїжджали, і ще якийсь бізнес працює не дивлячись на старання риго-ОПи?
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30.07.2024 10:32 Відповісти
Чому б не почати зі зменшення видатків - на держапарат, на суддів-пенсіонерів ?
Чи їх треба просто відстрілювати ?
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30.07.2024 10:49 Відповісти
При Порошенко був чудовий закон: все майно на яке не існувало пояснення звідки воно походить мусило конфіскувати ся. Чудово діяло проти бажання створення схем і поповнювало бюджет, Ан н ніт! Конституційний суд скасував.
А при зеленському скасували вже податок на авто категорії люксу.
Скільки не підвищуй податків, якщо гроші виходять через діри, наповнення не буде. Більше наповнюєш - більше виходить, меньше наповнюєш - меньше виходить
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30.07.2024 10:54 Відповісти
Є варіант зняти зарплати і виплати всім депутатам та їх помічникам, конфіскувати все майно корупціонерів та ворів і їх родичів які хоч якось пов'язані з взятками і краденими грошима, переглянути мільйонні зарплати різних менеджерів державних компаній типу Укренерго і тд і відразу ситуація стане не така критична, я вже не кажу про відміну всіх непотрібних зараз будівництв стадіонів, доріг і оновлень в приміщеннях тцк на міліарди. Чи такі варіанти це тільки для нормальних держав ?
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30.07.2024 12:01 Відповісти
Державний апарат скорочувати не пробували?
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30.07.2024 12:13 Відповісти
Та не треба економічного бронювання. Ви шо. І не треба розумної мобілізації. Треба всіх ключових відловити, і в армію. Бо "воюватимусть всі". А тепер ще податки добавимо і буде "ще краще". Шо вже не так смішно стає, коли нема чим зарплати військовим платити та патрони купувати?
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30.07.2024 13:10 Відповісти
Само призедентское СБУ и Гетьманцеве ДПС помогло и закрыло глаза на уход от налогов и вывод капитала в особо крупных размерах региАналам таким как Кушнир Киевгорстрой через фонды на рынке ценных бумаг через подконтрольный Кристалбанк. А вы студенты плотите налоги, и донатте на дроны, а они будут пилить. Штрафы для нас, а схемы с оптимизации налогов и откаты для Арахамии и Ермака. Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 года, и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым
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30.07.2024 14:05 Відповісти
вкрали все...
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30.07.2024 15:38 Відповісти
 
 