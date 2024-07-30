Щодо підвищення податків можемо дискутувати, але ситуація вже критична, - Марченко

Для уряду залишається актуальним забезпечення сектору безпеки та оборони.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр фінансів Сергій Марченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Чесно скажу - ситуація критична. Для нас залишається актуальним забезпечення сектору безпеки і оборони. Способи ми запропонували, можна дискутувати. Але ми би хотіли, щоб ця дискусія була дуже короткою і ефективною - домовилися про перегляд та імплементували. Часу для затягування дискусії у нас немає", - пояснив очільник Мінфіну.

Також Марченко розповів, чому уряд не вийшов раніше зі своїми пропозиціями.

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"30 червня відбувалось засідання виконавчої ради МВФ. Якби уряд оприлюднив податкові ініціативи до засідання виконавчої ради фонду, то засідання б по Україні не було. І Україна не отримала б черговий транш кредиту в сумі 2,2 млрд доларів. Це не є секретом. Кроки уряду абсолютно прагматичні.

Можливо, в 2023 році згадані податкові ініціативи були би більш доречними, ніж посеред 2024-го. Але ми реагували на ситуацію, яка складалась. І у нас не було інших варіантів", - додав міністр.

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