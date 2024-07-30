На Одещині перейменували низку вулиць
Найбільше вулиць перейменували в обласному центрі. В Одесі з'явилися Біржова площа, проспект Лесі Українки, бульвар Військово-Морських сил, а також вулиця Кіри Муратової та провулок Ройтбурда
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Думська" та інформаційну агенцію "Юг.Today", днями начальник Одеської ОВА Олег Кіпер затвердив список нових топонімів в Одеській області.
Відтепер обласний центр позбудеться імперських та радянських назв. Натомість вулиці будуть носити імена захисників України, воїнів, яким присвоєно звання Героя України, дисидентів та політв’язнів, діячів УНР, видатних українських діячів ХІХ-ХХ ст., істориків. Зокрема, вулиця Пушкінська поверне колишню назву і стане Італійською, а пам'ятник письменнику на Приморському бульварі - рекомендують перенести.
Вулиця Льва Толстого матиме ім'я відомої режисерки Кіри Муратової. Проспект Добровольського перейменують на Володимира Великого, а проспект Академіка Глушка - на Князя Ярослава Мудрого. Вулицю Паустовського назвали на честь 28-ї бригади імені лицарів Зимового Походу. Вулиця контрадмірала Луніна носитиме ім'я полеглого комбрига Лицарів Віталія Гуляєва, на честь якого раніше пропонували перейменувати проспект Гагаріна. Провулок Ляпунова в центрі міста біля одеського Худмузею назвуть ім'ям Олександра Ройтбурда, на честь якого просили перейменувати площу Льва Толстого.
В Ізмаїлі від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну досить активно проходив процес декомунізації та дерусифікації топонімів, але декілька вулиць все ж потрапили до нинішнього переліку. Вулиця Генерала Зав’ялова відтепер носитиме ім’я захисника України Олександра Світличного, вулицю Володимира Короленка перейменують на честь Дмитра Дорошенка, провулок Короленка – Миколи Галагана, провулок Короленка 1-й – Амвросія Ждахи, провулок Короленка 2-й – Олександри Екстер.
У Білгороді-Дністровському вулицю 28 червня перейменували в вулицю Товариства "Просвіта", Декабристів – Мартирія Галина, Валентина Катаєва – Володимира Торшина, провулок Валентина Катаєва – Івана Драча, Едуарда Багрицького – Євгена Чикаленка, вулиця та провулок Володимира Короленко – Ілька Гаврилюка, вулиця Паустовського – Олександра Шайбле, вулиця та провулок 30 років Перемоги – Василя Гетьманченка.
У Болграді площа 28 червня носитиме ім’я Данила Крижанівського, вулиця Першотравнева – Дмитра Гранчара.
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Як повідомила «Думській» голова робочої групи з перейменування Ярослава Рєзнікова, процес обговорення, з одного боку, був тривалим, з іншого, учасники могли спертися на значний масив пропозицій, тобто було з чого вибрати оптимальну назву.
Так, очікувано, вулиця Пушкінська зникає з карти міста і поверне історичну назву - Італійська. Як і Думська площа, яка знову стане Біржовою.
Вулиця Жуковського, попри плани назвати її ім'ям Лесі Українки, отримала ім'я мовознавця, поета, публіциста, багаторічного дисидента Святослава Караванського. Паралельна їй вулиця Буніна буде названа на честь його дружини Ніни Строкатої-Караванської - однієї із засновниць Української Гельсінкської групи. Що ж стосується Лесі Українки, то їй віддали проспект Гагаріна.
Площа Льва Толстого носитиме ім'я Менделе Сфоріма, хоча одесити раніше не підтримали цей варіант. Причому у єврейського письменника відібрали частину прізвища (Мойхер), а ось вулиця Толстого перейменована на честь Кіри Муратової.
Провулок Чайковського, в якому розташована одеська Опера, поверне історичну назву Театральний.
Вулиця Паустовського також зникне (абсолютно незрозуміло, чим не догодив цей письменник, чотири рази номінант на Нобелівську премію, який любив і прославляв наше місто). Замість неї з'явиться вулиця 28-ї мехбригади імені Лицарів Зимового походу. Вулицю контр-адмірала Луніна назвуть ім'ям героїчно загиблого комбрига Лицарів Віталія Гуляєва, на честь якого раніше пропонували перейменувати проспект Гагаріна.
Вулицю Ільфа і Петрова перейменували на честь сім'ї Глодан - тримісячної Кіри, яка загинула в ЖК «Тірас» від удару російської ракети, та її батька, який загинув у бою з окупантами.
При цьому на карті міста залишаються вулиці Рішельєвська, Дерибасівська, провулок Воронцова. Пам'ятник останньому теж, до речі, вирішили залишити на Соборній площі, а ось Пушкіна з Думської (тепер уже Біржової) рекомендували прибрати.
За словами Ярослави Резнікової, щодо Воронцова було багато гострих дискусій, зрештою героя війни 1812 року і бессарабського генерал-губернатора вирішили не чіпати.
«Незважаючи на те, що він цілком підпадає під букву закону і може бути перейменований, було враховано заслуги у відновленні чумацьких шляхів, фактичному створенні чорноморського пароплавства тощо», - підкреслила вона.
Коблевську перейменують на вулицю Павла Зеленого - міського голови Одеси в 1897-1905 роках. Він виступав за скасування царських циркулярів проти української мови та підтримував українську культуру.
Окремо зазначимо, що завдяки активній позиції «Європейської солідарності» в Одесі увічнили пам'ять двох представників кримськотатарського народу - вулиця Романа Кармена отримає ім'я Решата Аметова - Героя України, першого нашого громадянина, який загинув під час анексії Криму Росією. Нарешті величезним успіхом стала поява біля Художнього музею провулка імені Олександра Ройтбурда (колишній Ляпунова).
Сквер Паустовського отримає ім'я Номана Челебіджихана - відомого діяча визвольних подій початку ХХ століття, голови Кримської демократичної республіки, першого муфтія мусульман Криму, Литви, Польщі та Білорусі.
Також у пакеті перейменувань є низка топонімів на честь героїв, які віддали життя за Україну в різні роки: Іван Фунтовий (вул. Бабаджаняна), Борис Айзенберг (провулок Катаєва), Олександр Станков (вул. Лейтенанта Шмідта), Максим Чайка (вул. Строганова) та інші.
Автор - https://dumskaya.net/news/bez-pushkinskoy-dumskoy-i-paustovskogo-no-s-voro-185323/ua/ Аркадій Безуглий
Отакий от "колоритний гумор"...