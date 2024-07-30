На Одещині перейменували низку вулиць

Найбільше вулиць перейменували в обласному центрі. В Одесі з'явилися Біржова площа, проспект Лесі Українки, бульвар Військово-Морських сил, а також вулиця Кіри Муратової та провулок Ройтбурда

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Думська" та інформаційну агенцію "Юг.Today", днями начальник Одеської ОВА Олег Кіпер затвердив список нових топонімів в Одеській області.

Відтепер обласний центр позбудеться імперських та радянських назв. Натомість вулиці будуть носити імена захисників України, воїнів, яким присвоєно звання Героя України, дисидентів та політв’язнів, діячів УНР, видатних українських діячів ХІХ-ХХ ст., істориків. Зокрема, вулиця Пушкінська поверне колишню назву і стане Італійською, а пам'ятник письменнику на Приморському бульварі - рекомендують перенести.

Вулиця Льва Толстого матиме ім'я відомої режисерки Кіри Муратової. Проспект Добровольського перейменують на Володимира Великого, а проспект Академіка Глушка - на Князя Ярослава Мудрого. Вулицю Паустовського назвали на честь 28-ї бригади імені лицарів Зимового Походу. Вулиця контрадмірала Луніна носитиме ім'я полеглого комбрига Лицарів Віталія Гуляєва, на честь якого раніше пропонували перейменувати проспект Гагаріна. Провулок Ляпунова в центрі міста біля одеського Худмузею назвуть ім'ям Олександра Ройтбурда, на честь якого просили перейменувати площу Льва Толстого.

В Ізмаїлі від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну досить активно проходив процес декомунізації та дерусифікації топонімів, але декілька вулиць все ж потрапили до нинішнього переліку. Вулиця Генерала Зав’ялова відтепер носитиме ім’я захисника України Олександра Світличного, вулицю Володимира Короленка перейменують на честь Дмитра Дорошенка, провулок Короленка – Миколи Галагана, провулок Короленка 1-й – Амвросія Ждахи, провулок Короленка 2-й – Олександри Екстер.

У Білгороді-Дністровському вулицю 28 червня перейменували в вулицю Товариства "Просвіта", Декабристів – Мартирія Галина, Валентина Катаєва – Володимира Торшина, провулок Валентина Катаєва – Івана Драча, Едуарда Багрицького – Євгена Чикаленка, вулиця та провулок Володимира Короленко – Ілька Гаврилюка, вулиця Паустовського – Олександра Шайбле, вулиця та провулок 30 років Перемоги – Василя Гетьманченка.

У Болграді площа 28 червня носитиме ім’я Данила Крижанівського, вулиця Першотравнева – Дмитра Гранчара.

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