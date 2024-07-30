Наступні три місяці Україна може пройти з мінімальними обмеженнями світла, - радник прем’єра Бойко

Наступні три місяці обмеження електроенергії можуть бути мінімальними.

Про це в ефірі Київ24 заявив радник прем'єра Юрій Бойко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зараз увійшли в період, коли генерації електрики в системі побільшало, температура впала, відповідно знизилося споживання", - сказав він.

За словами Бойка, енергосистема України є погодозалежною, тому завдяки зменшенню спеки система перебуває у відносному балансі.

"Якщо не буде зовнішніх впливів, то ми в цьому відносному балансі. Це означає, що якщо обмеження в якісь дні будуть виникати, вони матимуть незначний характер. Повинні прожити так наступних мінімум три місяці", - додав радник глави уряду.

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