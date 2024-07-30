Наступні три місяці Україна може пройти з мінімальними обмеженнями світла, - радник прем’єра Бойко
Наступні три місяці обмеження електроенергії можуть бути мінімальними.
Про це в ефірі Київ24 заявив радник прем'єра Юрій Бойко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми зараз увійшли в період, коли генерації електрики в системі побільшало, температура впала, відповідно знизилося споживання", - сказав він.
За словами Бойка, енергосистема України є погодозалежною, тому завдяки зменшенню спеки система перебуває у відносному балансі.
"Якщо не буде зовнішніх впливів, то ми в цьому відносному балансі. Це означає, що якщо обмеження в якісь дні будуть виникати, вони матимуть незначний характер. Повинні прожити так наступних мінімум три місяці", - додав радник глави уряду.
Топ коментарі
+6 Виталий #548501
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+3 AbOriginal_UA
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+2 Юрій Туркеш
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а, потім зима!
і тут, зе!шобло погуляє віддуши!
НАМ ПОСЛАБЛЕННЯ ЗРОБИЛИ.
ХТО ТАМ НА РУБИЛЬНИКУ СЬОГОДНІ - Д Я Я К У Є М О О О !!!
Це який Бойко радить прем'єру !?
Той, що був в партії районів і в опзж ??
Офігеть...
Госомпания "Чорноморнафтогаз" (подчиненная Минэнерго) в течение 2011-2012 годов приобрела две буровые установки сингапурского производства по 400 млн. дол. каждая. Закупка происходила не напрямую у производителя - компании Keppel, а через посредников, поэтому уплаченная за оборудование сумма получилась вдвое больше реальной стоимости установок. Называть их "вышками Бойко" начали потому, что соглашением о приобретении установок занимался Юрий Бойко - тогдашний министр энергетики. Кстати, в разные годы он был нардепом от "Партии регионов" и политсилы "Оппозиционная платформа - За жизнь"
https://tsn.ua/ru/exclusive/chto-takoe-vyshki-boyko-gde-raspolozheny-kto-vladelec-i-chem-oni-vazhny-dlya-ukrainy-2407627.html
Питання у тому, що зимою точно буде повна п...зда.
Бо Міненерго не робило і не робить *****, окрім пиляння бабла з Енергоатомом на АЕС.
Тариф 1,44 грн на електроенергію діятиме до 2022 року - постанова Тариф на електроенергію у 1,44 грн/кВт-год діятиме з 1 жовтня до 30 квітня 2022 року для споживання обсягом до 250 кВт за місяць, для споживання понад цей обсяг тариф залишається 1,68 грн/кВт-год.
Кабмін затвердив підвищення з 1 червня 2023 року тарифу на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-год
На сьогодні тітан крадівництва рівнем прибутку задоволений і дозволяє збільшувати споживання. І відповідно-його дохід.
І червневі та липневі відключення можуть здатися дитячими забавками.