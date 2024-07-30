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Новини
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Наступні три місяці Україна може пройти з мінімальними обмеженнями світла, - радник прем’єра Бойко

Відключення світла можуть бути мінімальний протягом наступних 3 місяців

Наступні три місяці обмеження електроенергії можуть бути мінімальними.

Про це в ефірі Київ24 заявив радник прем'єра Юрій Бойко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зараз увійшли в період, коли генерації електрики в системі побільшало, температура впала, відповідно знизилося споживання", - сказав він.

За словами Бойка, енергосистема України є погодозалежною, тому завдяки зменшенню спеки система перебуває у відносному балансі.

"Якщо не буде зовнішніх впливів, то ми в цьому відносному балансі. Це означає, що якщо обмеження в якісь дні будуть виникати, вони матимуть незначний характер. Повинні прожити так наступних мінімум три місяці", - додав радник глави уряду.

Читайте: Світло взимку можуть відключати, як у липні, – голова НКРЕКП Тарасюк

Автор: 

Юрій Бойко Міненерго (12) відключення світла (1085)


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Топ коментарі
+6
Обычно после таких заявлений, в ближайшее время следует очередной ракетный удар...
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30.07.2024 10:11
+3
"Про це в ефірі Київ24 заявив радник прем'єра Юрій Бойко..."
Це який Бойко радить прем'єру !?
Той, що був в партії районів і в опзж ??
Офігеть...
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30.07.2024 10:07
+2
Цікава схема.Підняли майже вдвічі тариф на електроенергію,і одночасно вдвічі обмежили час її подання.Промаринувавши так без світла людей кілька місяців обіцяють наступні кілька місяців світло подавати без обмежень.І люди раді,і не згадують що ціни виросли.Тільки цей фокус можна зробити лише один раз.
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30.07.2024 10:49
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а, потім мирний план очка!
а, потім зима!
і тут, зе!шобло погуляє віддуши!
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30.07.2024 09:59 Відповісти
РАДІЄМО!
НАМ ПОСЛАБЛЕННЯ ЗРОБИЛИ.
ХТО ТАМ НА РУБИЛЬНИКУ СЬОГОДНІ - Д Я Я К У Є М О О О !!!
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30.07.2024 10:01 Відповісти
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30.07.2024 11:18 Відповісти
Я буду жаловатся в ООН , Я накупил себе солнечных панелей!
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30.07.2024 10:04 Відповісти
А ти що, не знав, що видобуток електрики з сонячних панелей з жовтня до квітня падає в рази? Тож радій, що накупив. Тобі і накупленого може не вистачити на те, на що вистачало влітку.
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30.07.2024 12:17 Відповісти
"Про це в ефірі Київ24 заявив радник прем'єра Юрій Бойко..."
Це який Бойко радить прем'єру !?
Той, що був в партії районів і в опзж ??
Офігеть...
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30.07.2024 10:07 Відповісти
Януковский
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30.07.2024 10:11 Відповісти
Нет, это другой
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30.07.2024 10:12 Відповісти
родственник ?
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30.07.2024 10:15 Відповісти
це той самий?

Госомпания "Чорноморнафтогаз" (подчиненная Минэнерго) в течение 2011-2012 годов приобрела две буровые установки сингапурского производства по 400 млн. дол. каждая. Закупка происходила не напрямую у производителя - компании Keppel, а через посредников, поэтому уплаченная за оборудование сумма получилась вдвое больше реальной стоимости установок. Называть их "вышками Бойко" начали потому, что соглашением о приобретении установок занимался Юрий Бойко - тогдашний министр энергетики. Кстати, в разные годы он был нардепом от "Партии регионов" и политсилы "Оппозиционная платформа - За жизнь"

https://tsn.ua/ru/exclusive/chto-takoe-vyshki-boyko-gde-raspolozheny-kto-vladelec-i-chem-oni-vazhny-dlya-ukrainy-2407627.html
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30.07.2024 10:15 Відповісти
Обычно после таких заявлений, в ближайшее время следует очередной ракетный удар...
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30.07.2024 10:11 Відповісти
уже нема шо рушить
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30.07.2024 10:14 Відповісти
бо у цих призебілених піда.асів, не тримання язика за зубами та хронічний свербіж щось ляпанути. Сцукі, щоб їм балон із піною в ту пащеку завалити.
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30.07.2024 10:17 Відповісти
Ключове слово-"може".А може і не пройти.Хоча...Радник прем'єра поклявся йому своїми вишками.
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30.07.2024 10:18 Відповісти
Бо трирівневий захист вчергове поклали за 10 млрд?
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30.07.2024 10:28 Відповісти
А може й не пройти...

Питання у тому, що зимою точно буде повна п...зда.
Бо Міненерго не робило і не робить *****, окрім пиляння бабла з Енергоатомом на АЕС.
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30.07.2024 10:32 Відповісти
Треба буржуйку свою почистити. А, може, й не треба.
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30.07.2024 10:48 Відповісти
Цікава схема.Підняли майже вдвічі тариф на електроенергію,і одночасно вдвічі обмежили час її подання.Промаринувавши так без світла людей кілька місяців обіцяють наступні кілька місяців світло подавати без обмежень.І люди раді,і не згадують що ціни виросли.Тільки цей фокус можна зробити лише один раз.
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30.07.2024 10:49 Відповісти
це вже другий раз. За час війни з 2022 при мораторії на підвищення окупаційна влада України другий раз підняла тарифи

Тариф 1,44 грн на електроенергію діятиме до 2022 року - постанова Тариф на електроенергію у 1,44 грн/кВт-год діятиме з 1 жовтня до 30 квітня 2022 року для споживання обсягом до 250 кВт за місяць, для споживання понад цей обсяг тариф залишається 1,68 грн/кВт-год.

Кабмін затвердив підвищення з 1 червня 2023 року тарифу на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-год
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30.07.2024 11:01 Відповісти
Нас дуже красиво дурять.
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30.07.2024 10:51 Відповісти
В чому? В тому що "понарошку" знищено купу теплової генерації і декілька блоків на гідроелектростанціях?!? Та ні - особисто катався повз Тріпільську - "понарошку" такі руйнування хєрограй навіть трясучи мудями у відкриту не зімітує...
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30.07.2024 12:20 Відповісти
Висновок: на листопад-грудень Ахмєтов планує чергове здорожчання електроенергії. Значить за місяць почнуть піар-компанію подібну до тої, що була у квітні-червні.
На сьогодні тітан крадівництва рівнем прибутку задоволений і дозволяє збільшувати споживання. І відповідно-його дохід.
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30.07.2024 10:59 Відповісти
Температура впаде нижче 15 градусів буквально на пару днів - і українці увімкнуть кондиціонери на обігрів. А головне - увімкнуть тепло-дуйки та масляні обігрівачі.

І червневі та липневі відключення можуть здатися дитячими забавками.
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30.07.2024 12:16 Відповісти
 
 