Лише 13% українських біженців, які нині перебувають у Швеції, планують повернутися в Україну
Дві третини працездатних українців уже знайшли роботу у Швеції, а майже половина можуть розмовляти шведською мовою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать нові дані Міжнародної Організації з міграції.
У звіті про наміри та потреби українських біженців у Швеції зазначається, що у квітні та травні 2024 року опитали 3451 людину з України та порівняли результати з отриманими у 2023 році.
Зокрема, 81% опитаних не мають наміру кудись переїжджати зі свого нинішнього місця проживання, що свідчить про стабільність та задоволеність умовами перебування. Серед працездатних біженців 88% беруть участь в ринку праці: або мають роботу, або шукають її. До слова, працевлаштовані з них 66%. Торік цей показник був 58%.
Що заважає українцям у працевлаштуванні у Швеції:
- мовний бар'єр (76%);
- відсутність підходящої роботи в районі проживання;
- відсутність необхідних кваліфікацій або їх визнання;
- дискримінація;
- відсутність транспорту до робочого місця;
- складно поєднувати догляд за близькими і роботу;
- стан здоров'я.
Шведською мовою можуть розмовляти 47% опитаних. Торік такий рівень знання мови був у 26%.
Більш ніж половині респондентів (55%) вистачає коштів на проживання. Основним джерелом грошей для 55% є робота (50% у 2023 році). Для 17% опитаних основне джерело доходу – підтримка з боку влади, 15% грошима допомагає сім'я або друзі. Близько 44% респондентів проживають в окремому житлі (орендують або придбали квартиру).
Чи планують українці повертатись додому?
Згідно з результатами дослідження, тільки 13% українських біженців прагнуть повернутися в Україну, коли це стане безпечно. У 2023 році такий намір мали 28% опитаних.
Тих, хто не визначився щодо повернення, у 2024 році – 24%, тоді як у 2023 році сумнівалися 31% респондентів. Водночас не хочуть чи не можуть повернутися до України 58% опитаних біженців. У 2023 році таку відповідь давали 37% респондентів.
Бажання залишитися у Швеції в довгостроковій перспективі змінилося у 2024 році в 68% опитаних (серед них 72% – чоловіки). Автори дослідження роблять висновки, що перспективи стабільної роботи, вищі зарплати та кращі соціальні переваги створюють стимул для українців будувати нове життя у Швеції, а не повертатися в Україну, навіть коли закінчиться війна.
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А так хоч якісь гроші пішли б додаткові на героїв з ВСУ!
І хто "тварі", ще питання, гери коротишки...