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Лише 13% українських біженців, які нині перебувають у Швеції, планують повернутися в Україну

біженці

Дві третини працездатних українців уже знайшли роботу у Швеції, а майже половина можуть розмовляти шведською мовою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать нові дані Міжнародної Організації з міграції.

У звіті про наміри та потреби українських біженців у Швеції зазначається, що у квітні та травні 2024 року опитали 3451 людину з України та порівняли результати з отриманими у 2023 році.

Зокрема, 81% опитаних не мають наміру кудись переїжджати зі свого нинішнього місця проживання, що свідчить про стабільність та задоволеність умовами перебування. Серед працездатних біженців 88% беруть участь в ринку праці: або мають роботу, або шукають її. До слова, працевлаштовані з них 66%. Торік цей показник був 58%.

Що заважає українцям у працевлаштуванні у Швеції:

  • мовний бар'єр (76%);
  • відсутність підходящої роботи в районі проживання;
  • відсутність необхідних кваліфікацій або їх визнання;
  • дискримінація;
  • відсутність транспорту до робочого місця;
  • складно поєднувати догляд за близькими і роботу;
  • стан здоров'я.

Шведською мовою можуть розмовляти 47% опитаних. Торік такий рівень знання мови був у 26%.

Більш ніж половині респондентів (55%) вистачає коштів на проживання. Основним джерелом грошей для 55% є робота (50% у 2023 році). Для 17% опитаних основне джерело доходу – підтримка з боку влади, 15% грошима допомагає сім'я або друзі. Близько 44% респондентів проживають в окремому житлі (орендують або придбали квартиру).

Чи планують українці повертатись додому?

Згідно з результатами дослідження, тільки 13% українських біженців прагнуть повернутися в Україну, коли це стане безпечно. У 2023 році такий намір мали 28% опитаних.

Тих, хто не визначився щодо повернення, у 2024 році – 24%, тоді як у 2023 році сумнівалися 31% респондентів. Водночас не хочуть чи не можуть повернутися до України 58% опитаних біженців. У 2023 році таку відповідь давали 37% респондентів.

Бажання залишитися у Швеції в довгостроковій перспективі змінилося у 2024 році в 68% опитаних (серед них 72% – чоловіки). Автори дослідження роблять висновки, що перспективи стабільної роботи, вищі зарплати та кращі соціальні переваги створюють стимул для українців будувати нове життя у Швеції, а не повертатися в Україну, навіть коли закінчиться війна.

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Автор: 

біженці (1857) Швеція (949)


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Топ коментарі
+26
Самі адекватні голоси на виборах були за кордоном. Зеля там не переміг))
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30.07.2024 11:23
+17
Так он, де закінчилася епоха бідності...

Цікаво скільки чухне з України людей, як тільки така можливість з'явиться у чоловіків.

Бо залишатися у ЗЕленому Шапітолії - це вже садо-мазо якесь.
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30.07.2024 11:23
+10
Нікого, хто може себе утримувати виганяти не будуть. І це з Німеччини. А в різних там Польщах, Чехіях і т.п. українці і так працюють, бо немає допомоги. І їх також ніхто не виганятиме. Так що і не сподівайтеся на те, що працелюбних людей поженуть назад в Україну. Тільки ледацюг та нероб.
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30.07.2024 12:17
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Особливо якщо ті "мами з дітьми" виїхали з умовного Франківська, Черновців чи Тернополя, які дуже "обстрілюють", а квартири дійсним біженцям з Донбассу здають , наприклад, до речі яких чомусь там у вам, коротишка, не так і багато. А чоловіки "працюють в основному" і начхати вам всім на Україну! З високої гори. Тільки не треба брєдятіни про те, що тут "жили впроголодь"!
А так хоч якісь гроші пішли б додаткові на героїв з ВСУ!
І хто "тварі", ще питання, гери коротишки...
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30.07.2024 16:51 Відповісти
А ти чужі гроші не рахуй. Треба більше грошей на ЗСУ? Треба було голосувати не дупою, а головою на виборах (і не тільки 2019го).
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30.07.2024 18:21 Відповісти
ЗСУ і так переважно фінансують партнери. А ти мабуть біля корита та переймаєшся скороченням "кормової бази"? Стригти вовну ні з кого буде?
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31.07.2024 15:24 Відповісти
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