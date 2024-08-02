Росіяни впродовж дня обстріляли 11 громад Сумщини, поранено двох людей
Впродовж дня п'ятниці, 2 серпня, російські загарбники 27 разів обстріляли прикордонні громади Сумщини. В області пролунало 122 вибухи. Внаслідок ворожих обстрілів двоє людей зазнали поранень.
Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:
- Новослобідська громада: ворог атакував FPV-дронами та скинув з БПЛА вибухівку. Дві людини зазнали поранень;
- Хотінська громада: загарбники обстрілювали з мінометів, здійснили пуски некерованих авіаційних ракет та атакували FPV-дронами;
- Миропільська громада: росіяни били з мінометів та РСЗВ;
- На територію Середино-Будської громади ворог скинув 12 мін;
- Шалигинська громада: ворог вдарив з артилерії;
- Білопільська громада: окупанти обстрілювали з мінометів, атакували FPV-дронами та скинули вибуховий пристрій з БПЛА;
- Краснопільська громада: зафіксовано атаку FPV-дронами та обстріл з мінометів;
- Есманьська громада: ворог завдав удару FPV-дронами;
- Ворожбянська громада: росіяни вдарили з артилерії;
- Юнаківська громада: рашисти завдали авіаудар КАБом та били з РСЗВ;
- На територію Великописарівської громади ворог скинув 6 мін.
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Сумчани! Ви - супер! Дали по пиці рашистам у 2022-му і, впевнений, дасте знову, якщо зовсім здуріють і полізуть знову. Респект вам і поважуха! Від щирого серця