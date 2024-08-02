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Росіяни впродовж дня обстріляли 11 громад Сумщини, поранено двох людей

Росіяни впродовж дня обстріляли 11 громад Сумщини, поранено двох людей

Впродовж дня п'ятниці, 2 серпня, російські загарбники 27 разів обстріляли прикордонні громади Сумщини. В області пролунало 122 вибухи. Внаслідок ворожих обстрілів двоє людей зазнали поранень.

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:

  • Новослобідська громада: ворог атакував FPV-дронами та скинув з БПЛА вибухівку. Дві людини зазнали поранень;
  • Хотінська громада: загарбники обстрілювали з мінометів, здійснили пуски некерованих авіаційних ракет та атакували FPV-дронами;
  • Миропільська громада: росіяни били з  мінометів та РСЗВ;
  • На територію Середино-Будської громади ворог скинув 12 мін;
  • Шалигинська громада: ворог вдарив з артилерії;
  • Білопільська громада: окупанти обстрілювали з мінометів, атакували FPV-дронами та скинули вибуховий пристрій з БПЛА;
  • Краснопільська громада: зафіксовано атаку FPV-дронами та обстріл з мінометів;
  • Есманьська громада: ворог завдав удару FPV-дронами;
  • Ворожбянська громада: росіяни вдарили з артилерії;
  • Юнаківська громада: рашисти завдали авіаудар КАБом та били з РСЗВ;
  • На територію Великописарівської громади ворог скинув 6 мін.

Читайте також: Окупанти вночі обстріляли три громади Сумської області, поранено людину

Автор: 

обстріл (28378) Сумська область (3644)


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Так на Сумщину ж зробили афігенні дороги! Новенький асфальт. От не знаю, як там з освітленням... Що, не допомагає? Дивно.

Сумчани! Ви - супер! Дали по пиці рашистам у 2022-му і, впевнений, дасте знову, якщо зовсім здуріють і полізуть знову. Респект вам і поважуха! Від щирого серця
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03.08.2024 00:24 Відповісти
 
 