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Обмін в’язнями: Україна побоюється, що це може бути тільки початком для таємних переговорів Заходу та Росії, - The Washington Post

Обмін

У Києві з тривогою дивляться на великий обмін заручниками між РФ та країнами Заходу, боячись, що це може бути лише вершиною айсберга таємних переговорів без відома України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post.

Видання зазначає, що цей обмін напряму не стосувався України, українські офіційні особи не брали прямої участі в ньому і публічно не коментували. Але масштаб, складність, секретність і важливість обміну не залишилися непоміченими.

У п’ятницю речник Кремля Дмитро Пєсков швидко розвіяв будь-які припущення про те, що угода про обмін ув’язненими може призвести до переговорів щодо припинення війни в Україні. Але, як зауважує WP, в Києві вже давно побоюються, що США можуть розпочати таємні переговори з Москвою про можливість такого миру.

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк в коментарі виданню висловив переконання, що Україна зараз "надто незалежна", щоб її обходити стороною під час будь-яких потенційних переговорів і нав’язувати умови припинення вогню.

Однак українці усвідомлюють, що їхня країна виживає завдяки зброї та грошам, позиченим і подарованим з-за кордону, наголошує WP. Якщо будь-яка з цих рятівних ліній буде відрізана, Україна опиниться у великій біді.

З цієї причини інформація про угоду щодо ув’язнених - результат місяців кропітких і складних дипломатичних переговорів між Москвою та Вашингтоном - викликала настороженість деяких українців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Передані США російські опозиціонери заявили, що санкції мають бути направлені тільки "на режим Путіна", а не на росіян

"Є побоювання, щоб це не стало тенденцією", – сказав мер Києва Віталій Кличко.

WP зазначає, що українці вже мають негативний історичний досвід щодо таких примусів.

"Коли 10 років тому почався конфлікт із Росією, лідери Франції та Німеччини Франсуа Олланд і Ангела Меркель підштовхнули президента України Петра Порошенка до підписання угоди про припинення вогню, відомої як Мінські угоди, на дуже невигідних умовах", – пише WP.

Обмін ув’язненими між країнами Заходу та РФ

У четвер, 1 серпня, відбувся обмін ув’язненими між Росією та країнами Заходу. Обмін підтвердив президент США Джо Байден.

Як розповів радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, загалом в списку обміну було 24 ув'язнених: РФ обміняла 16 ув’язнених на вісьмох осіб, які утримувались у США, Німеччині, Норвегії, Словенії та Польщі.

Нагадаємо, що напередодні Туреччина заявила про посередництво між Росією та Заходом в "найбільш масштабній за останній час" операції з обміну ув’язненими. ЗМІ повідомляли, що обмін відбувся в Анкарі.

Додамо, що це найбільший обмін увʼязненими між Заходом та Росією з часів Холодної війни.

Автор: 

обмін (1148) Пєсков Дмитро (1607) росія (64923)


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Топ коментарі
+17
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03.08.2024 11:31
+14
Незламний брат покидька і вбивці українців Подоляк та його боси з ОПи бояться таємних перемовин Заходу і рашистів.
А своїх таємних тусовок з рашистами в Омані не боялись .......
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03.08.2024 11:27
+14
Ще одна проплачена стаття.стосовно "масштабності"обману,дійсно серійних вбивць та шпигунів обміняли на корисних ідіотів яких фсб може набрати в будь-який момент.тут обмен дійсно грандіозний.споавжні борці з режимом -наші захисники залишаються гинути в жахливих умовах не помічені амністію інтернешнл і іншими правозахисними упирями яких спонсорує кремль.
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03.08.2024 12:07
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А дєрьмак не веде ніяких перемовин, не передає явки, ставки, шифровки своїм босам в фсб, нє?
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03.08.2024 11:27 Відповісти
Ще одна проплачена стаття.стосовно "масштабності"обману,дійсно серійних вбивць та шпигунів обміняли на корисних ідіотів яких фсб може набрати в будь-який момент.тут обмен дійсно грандіозний.споавжні борці з режимом -наші захисники залишаються гинути в жахливих умовах не помічені амністію інтернешнл і іншими правозахисними упирями яких спонсорує кремль.
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03.08.2024 12:07 Відповісти
Незламний брат покидька і вбивці українців Подоляк та його боси з ОПи бояться таємних перемовин Заходу і рашистів.
А своїх таємних тусовок з рашистами в Омані не боялись .......
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03.08.2024 11:27 Відповісти
А Рфія обміняла так само політзеків як Україна громадянина Цемаха та Медведчука на інших громадян. Доперли б перед обміном Хоч би відібрати у Медведчука громадянство. Та де там . У голові солома. А хочете міняти своє лайно то позбавте його спочатку громадянства України
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03.08.2024 13:33 Відповісти
Не треба боятись! Є повна фрікція ОПЗЖ, є екс-ригіАнали, третина партії Слуг, масковскій патріархат( у повному складі), ну і вишенька на торті- ермактатаровдемченко! Вперед, міняй...
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03.08.2024 11:28 Відповісти
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03.08.2024 11:31 Відповісти
Бо всі перемоги, і обміни пафосно оголошують виключно особистою участю Зеленсково. А тут раптом раз, і не згадали його Найвеличнішу постать!
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03.08.2024 11:37 Відповісти
У нас своїх таємних переговорників хватає , але вони під менеджерів косять .
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03.08.2024 11:39 Відповісти
ІнфоВійська України
- Буквально на днях глава ЦБ рф признала, что санкции очень больно бьют по россии, потому что из-за риска вторичных санкций у российских компаний не проходят международные платежи, а уже сегодня выпущенные из тюрьмы "российские оппозиционеры" на весь мир требуют отмены этих санкций))
-------------------
Совпадєніє ? Нє думаю !!
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03.08.2024 11:41 Відповісти
Занадто відгодовані морди для опозиціонерів.
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03.08.2024 12:17 Відповісти
Найцікавішим є тещо за походженням що Б Нємцов, що Б Ельцин, Що Путін-Шаломов, що Ілля Яшин , Що В. Соловйов, що І. Коломойський , що В. Зеленський не мають коріння на землі де проживають Що в Україні що в росії вони тимчасово проживають на цих землях і зовсім не переймаються чим живуть українці чи кацапи. У них історична Батьківщина ви знаєте самі де. І на місцевих аборигенів їм наплювати. От проти історичної Батьківщини вони не зроблять жодної шкоди бо інакше смерть а проти території де проживають ви самі бачите
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03.08.2024 13:44 Відповісти
Опять у них виноват Запад, а не агенты Ху#ла на Банковой, которые 3 года сдавали Украину по оманским планам Ху#ла и продолжают её сдавать ещё 2,5 года.
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03.08.2024 11:42 Відповісти
Потому что нехрен самим каждый день говорить о мире и переговорах. Представьте себе что думают на Западе читая каждый день как Зеленский хочет мира, проводит мирные саммиты и не против переговоров с рашистами. Остается только договориться о цене.
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03.08.2024 11:52 Відповісти
Помню как какой то чиновник в Германии сказал, если Украина хочет воевать мы ей поможем. Если Украина хочет мира мы поможем устроить ей переговоры. Никто не будет заставлять Украину воевать если она сама не хочет. Не хотите воевать, одевайте полосатые робы с номарами на спине и вперед стройными рядами в концлагеря на следующие 100 лет.
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03.08.2024 12:10 Відповісти
****...н той чиновник як і Шольц, в тому році був контрнаступ, всю зброю яку мали передати для нього не дали, 40% не було поставлено навіть до кінця 23 року, міліон снарядів від ЄС...в тому числі і німців, їх концерн мав виконати замовлення... ніх... не дали...

Після удару патріотами по літаках на території раші, в німецькій прессі всплило що вони погрожували що взагалі закриють допомогу якщо їх зброю будуть використовувати на території орків...

Міністр МЗС Латвії проговорився в твітері що затримка допомоги від ЄС була щоб не допустити ескалації але типу це було помилкове рішення
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03.08.2024 12:26 Відповісти
Вы даже не представляете что будет после *переговоров*. Сейчас хоть что то дают. Потом же отберут даже то что дали чтобы не досталось рашистам. Или вы думаете ***** зря так кричит что нужно переговоры? Вы думаете ***** хочет мира? Не, ***** хочет мир но не тот что вы думаете, а хочет захватить весь Мир.
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03.08.2024 12:31 Відповісти
Щось мені здається що ху..ла влаштовує така тягуча війна, на ній гине його біомусор який за 5 тис готовий вмирати в чужих полях, і який був тягарем для економіки... і по історії саме ця прошарка населення завжди була драйвером революцій... Їх економіка енергетика, експорт, промисловість не втрачається

у нас же наоборот гинуть мотивовані та готові діяти... тому що в тилу ще багато "мотивованих" але таких що втічуть одразу закордон а воюють тільки в соцмержах...

Знищується промисловість як не ударами ракет так колишнім помічником Сівковича, енергетика понесла великі втрати, спеціалісти масово тікають закордон, зараз до прикладу оператора ЧПУ толкового не можливо найти.... в тій же Чехії їм дають велику досить зарплату а про Німеччину і їх спрощене громадянство навіть не хочу говорити

Головне то молодь тікає, просто шаленими темпами і вона уже не повернеться, тому що швидше адаптується на заході
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03.08.2024 12:53 Відповісти
***** устроит затянутая война только в случае если с рашки снимут санкции как економические так и политические. Такую войну рашисты хоть 100 лет могут вести. для етого они и просят переговоры и первым из условия выставляют снятие санкций и востановление торговых отношений. А дальше вялотекущая война на изматывание будет только против Украины. ***** же будет только кривляться с трибуны ООН и расказывать внутриукраинском кризисе и то что Украина сама по себе стреляет. Тоесть все то что было с 2014 по 2022 только умноженное на 10
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03.08.2024 14:15 Відповісти
Немає зараз санкцій вони всі на папері та в ЗМІ... в реальності єдині санкції які відбулись коли ми перекрили нафту в Словаччину та Угорщину...

Наразі все поставляється з Китаю та через Польщу, де є багато хабів які ніби під видом торговлі з Білорусами зробили обхід санкцій...
Також на повну потужність працює Новоросійськ та Балтійські порти... то що вони і куди возять як не в ЄС... через компанії прокладки

По друге офіційно зняли санкції щодо урану, титану та платежів за енергоресурси з раші...
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03.08.2024 14:35 Відповісти
Не воняй. Санкции есть и они действуют. Может не такие как хотелось но они все же действуют. Иначе бы ***** которые ненавидит Украину и Запад не ползал бы на коленях выпрашивая перемирие чтобы с рашки сняли санкции. Во вторых я общаюсь с знакомыми трейдерами и они так же утверждают что санкции действуют отчего акции рашистов обнуляются. А вот когда кто то открывает пасть о возможных переговорах и *перемирии*, росийские акции мгновенно подскакивают на 5-10%.
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03.08.2024 15:05 Відповісти
Воняєш ти старий пердун...

щоб ти знав акції та інші активи завжди підскакують або падають на любих новинах і все залежить не від новини а від того в якому напрямку більше вигода для великого гравця (маркетмейкера) та ліквідацій... вони можуть як падати на позитивній новині (потім кажуть що вона вже просто була закладена в ціну) так і рости...

Ху...ло ненавидить захід тільки в змі та воюює з Нато.... в реальності без купівлі заходом його ресурсів в тому числі американськими компаніями в Китаї та Індії і без західних товарів подвійного призначення які складають 80% оборонки, він б не міг виготовляти ******* зброю і вів війну б т55 та калашниковими, без ракет, літаків та іншої високоточної зброї
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03.08.2024 15:19 Відповісти
Якщо Кацапія нас переламає то Європа пожаліє що опиниться під окупацією Кацапії. Ну а ,,визволителі,, в 1944 р відразу почали депортувати населення до Сибіру. Французів, Бельгійців Англійців котрі потрапляли в полон німці мали за комбатантів. Що не скажеш про радянських полонених. А ось така деталь. Остаточним вирішенням єврейського питання займався підполковник військ SS Адольф Ейхман чистокровний єврей. Ну як будете сміятися чи плакати. Головний носій нацистської ідеології Альфред Розенберг єврей. Сам фюрер АГ був внуком еврея Франкенбергера. Або начальник РСХА Рейнхард Гейдріх , справжнє прізвище Зюсс теж єврей і вирішував єврейське питання. Чому пропагандистом російського рашизму є такий собі Вова Соловйов(Виницьковський) єврей за походженням. І ви вважаєте що після 1945 при владі в Німеччині німці? Сумніваюся. Тому так Шольц турбується щоб ми ненароком не прибили його ракетами ТАУРУСАМИ РУССКАВА САЛАВЙОВА чи РУССКАВА ПУТІНА-ШАЛОМОВА
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03.08.2024 14:23 Відповісти
Прокинулися. Та там підкилимні перемовини йдуть з початку війни, а ви вже настільки втратили суб'єктність, що на Україну ніхто не зважає. Просто пішак у великій грі.
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03.08.2024 11:58 Відповісти
не треба було віддавати ядерну зброю і інше озброєння після розпаду совка, а тепер ми ніхто на світовій арені і з нами не рахуються, те що часто називають 'героїчним народом' має лише насторожувати. Для НАТО головне, щоб не було екскалації і війни на території країн НАТО, а все інше для Заходу є другорядне. Мирною взаємодією з Китаєм Захід не поступиться заради територій України. У росії потужний ядерний арсенал, нафта і газ - і Захід з цим рахується, все інше порожні слова. Якщо збережеться держава Україна з більшою половиною своїх територій, то й це вже можна розглядати як якусь 'перемогу' для тих, хто виживе і залишиться в Україні, бо переможців у війні насправді не буває. Не розумію як можна хотіти більшого в даних обставинах. Де наші тисячі танків і сотні літаків для пепемоги? Їх нам ніхто не дасть, а своїх нема.
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03.08.2024 12:07 Відповісти
Є один нюанс зброю не віддали а продали корумповані влади яких обирали за 30 років...

Спочатку Кравчук отримав кредити за передачу ЯО... потім Кучма дешевий газ для своїх компаній та кредити... за літаки та крилаті ракети.... Ющ якому Обама привіз гроші на знищення надлишкових запасів озброєння.... Обама писав в своїй книзі "Що до влади прийшли люди які хочуть заробляти гроші і зброя їм не потрібна" І що без американських грошей це озброєння ще утилізовували б 60 років... Про Яника взагалі мовчу понищив все що міг що не вспіли його попередники
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03.08.2024 12:30 Відповісти
Все логічно - навіщо ЯО таким нікчемам ?
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03.08.2024 13:00 Відповісти
Знову ці казочки про ядерну зброю яка просто базувалася на території колишньої союзної республіки і контроль над якою був в Москві.
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03.08.2024 13:50 Відповісти
а тактична де була?
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03.08.2024 14:55 Відповісти
З тактичною те саме.
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03.08.2024 15:32 Відповісти
станьте на місце Кучми. Якщо клінтон сказав (за його свідченнями), або віддаєш - або не признаємо незалежність. Щоб ви зробили??
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03.08.2024 14:54 Відповісти
Тоді Заходу ,треба мати великий соціальний бюджет ...ніхто не вернеться в Україну зеленського 🤡 !!!
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03.08.2024 12:28 Відповісти
Да понятно что Украину используют, потому что хитрожопые розовые пони наивно думают что с ****** можно договориться.
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03.08.2024 12:49 Відповісти
А от нєх@й боятися. Треба власну впк будувати і власну ЯЗ мати, і тоді Україну боятися будуть. Як Ізраїль. Маленький а раду собі дає. А так з думкою дня що би і де би спіздити і ніх@я не робити лишається тільки гадати. Гадати і тремтіти. Може та а може ні.
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03.08.2024 12:53 Відповісти
Ага вибрали в президенти українську шляхтянку Богомолець. А дзуськи . Краще па пріколу скоморохів. Та коли б це був свій скоморох. А то вибрали кота в мішку
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03.08.2024 14:27 Відповісти
Та заспокойтеся вже - ВОНИ вже давно про все домовились !
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03.08.2024 12:58 Відповісти
Та то Дерьмак проплачує цю газетку. Так дует з 2019 року виражався, щоб задобритись перед Х.....
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03.08.2024 13:44 Відповісти
А Украина тут при чем? Германия и США вернули домой своих граждан и спасли российских политзаключенных.
В чем проблема то? Германия должна была с Украиной обсудить, или разрешения попросить?
О чем статья непонятно.
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03.08.2024 13:42 Відповісти
Переживають паскуди із Банкової, що їх не ставлять до відома.
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03.08.2024 13:46 Відповісти
Багато захисників Маріуполя отримали великі терміни та навіть пожиттєве ув'язнення за те що захищали країну. Замість них поміняли військових ( агентів ФСБ) на сміття у вигляді " хароших руцкіх".
Тож любов до булгакових солженіциних перемогла. Ось що робить " руцкую інтелігенцію та балет" більш важливим ніж Україна.
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03.08.2024 13:48 Відповісти
Вони своїх громадян повернули, Україна тут до чого.
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03.08.2024 13:51 Відповісти
Ага Ілля Яшин точно свій. Такий як Ігор Коломойський
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03.08.2024 14:29 Відповісти
Я теж. Щось явно в цьому не здорове.
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03.08.2024 14:26 Відповісти
причём тут одно к другому? освободили американских граждан и политзаключённых, обменяв на шпионов и киллеров.
не надо быть такими мнительными.
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04.08.2024 06:43 Відповісти
 
 