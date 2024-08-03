Обмін в’язнями: Україна побоюється, що це може бути тільки початком для таємних переговорів Заходу та Росії, - The Washington Post

У Києві з тривогою дивляться на великий обмін заручниками між РФ та країнами Заходу, боячись, що це може бути лише вершиною айсберга таємних переговорів без відома України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post.

Видання зазначає, що цей обмін напряму не стосувався України, українські офіційні особи не брали прямої участі в ньому і публічно не коментували. Але масштаб, складність, секретність і важливість обміну не залишилися непоміченими.

У п’ятницю речник Кремля Дмитро Пєсков швидко розвіяв будь-які припущення про те, що угода про обмін ув’язненими може призвести до переговорів щодо припинення війни в Україні. Але, як зауважує WP, в Києві вже давно побоюються, що США можуть розпочати таємні переговори з Москвою про можливість такого миру.

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк в коментарі виданню висловив переконання, що Україна зараз "надто незалежна", щоб її обходити стороною під час будь-яких потенційних переговорів і нав’язувати умови припинення вогню.

Однак українці усвідомлюють, що їхня країна виживає завдяки зброї та грошам, позиченим і подарованим з-за кордону, наголошує WP. Якщо будь-яка з цих рятівних ліній буде відрізана, Україна опиниться у великій біді.

З цієї причини інформація про угоду щодо ув’язнених - результат місяців кропітких і складних дипломатичних переговорів між Москвою та Вашингтоном - викликала настороженість деяких українців.

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"Є побоювання, щоб це не стало тенденцією", – сказав мер Києва Віталій Кличко.

WP зазначає, що українці вже мають негативний історичний досвід щодо таких примусів.

"Коли 10 років тому почався конфлікт із Росією, лідери Франції та Німеччини Франсуа Олланд і Ангела Меркель підштовхнули президента України Петра Порошенка до підписання угоди про припинення вогню, відомої як Мінські угоди, на дуже невигідних умовах", – пише WP.

Обмін ув’язненими між країнами Заходу та РФ

У четвер, 1 серпня, відбувся обмін ув’язненими між Росією та країнами Заходу. Обмін підтвердив президент США Джо Байден.

Як розповів радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, загалом в списку обміну було 24 ув'язнених: РФ обміняла 16 ув’язнених на вісьмох осіб, які утримувались у США, Німеччині, Норвегії, Словенії та Польщі.

Нагадаємо, що напередодні Туреччина заявила про посередництво між Росією та Заходом в "найбільш масштабній за останній час" операції з обміну ув’язненими. ЗМІ повідомляли, що обмін відбувся в Анкарі.

Додамо, що це найбільший обмін увʼязненими між Заходом та Росією з часів Холодної війни.