Обмін в’язнями: Україна побоюється, що це може бути тільки початком для таємних переговорів Заходу та Росії, - The Washington Post
У Києві з тривогою дивляться на великий обмін заручниками між РФ та країнами Заходу, боячись, що це може бути лише вершиною айсберга таємних переговорів без відома України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post.
Видання зазначає, що цей обмін напряму не стосувався України, українські офіційні особи не брали прямої участі в ньому і публічно не коментували. Але масштаб, складність, секретність і важливість обміну не залишилися непоміченими.
У п’ятницю речник Кремля Дмитро Пєсков швидко розвіяв будь-які припущення про те, що угода про обмін ув’язненими може призвести до переговорів щодо припинення війни в Україні. Але, як зауважує WP, в Києві вже давно побоюються, що США можуть розпочати таємні переговори з Москвою про можливість такого миру.
Радник Офісу президента України Михайло Подоляк в коментарі виданню висловив переконання, що Україна зараз "надто незалежна", щоб її обходити стороною під час будь-яких потенційних переговорів і нав’язувати умови припинення вогню.
Однак українці усвідомлюють, що їхня країна виживає завдяки зброї та грошам, позиченим і подарованим з-за кордону, наголошує WP. Якщо будь-яка з цих рятівних ліній буде відрізана, Україна опиниться у великій біді.
З цієї причини інформація про угоду щодо ув’язнених - результат місяців кропітких і складних дипломатичних переговорів між Москвою та Вашингтоном - викликала настороженість деяких українців.
"Є побоювання, щоб це не стало тенденцією", – сказав мер Києва Віталій Кличко.
WP зазначає, що українці вже мають негативний історичний досвід щодо таких примусів.
"Коли 10 років тому почався конфлікт із Росією, лідери Франції та Німеччини Франсуа Олланд і Ангела Меркель підштовхнули президента України Петра Порошенка до підписання угоди про припинення вогню, відомої як Мінські угоди, на дуже невигідних умовах", – пише WP.
Обмін ув’язненими між країнами Заходу та РФ
У четвер, 1 серпня, відбувся обмін ув’язненими між Росією та країнами Заходу. Обмін підтвердив президент США Джо Байден.
Як розповів радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, загалом в списку обміну було 24 ув'язнених: РФ обміняла 16 ув’язнених на вісьмох осіб, які утримувались у США, Німеччині, Норвегії, Словенії та Польщі.
Нагадаємо, що напередодні Туреччина заявила про посередництво між Росією та Заходом в "найбільш масштабній за останній час" операції з обміну ув’язненими. ЗМІ повідомляли, що обмін відбувся в Анкарі.
Додамо, що це найбільший обмін увʼязненими між Заходом та Росією з часів Холодної війни.
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А своїх таємних тусовок з рашистами в Омані не боялись .......
- Буквально на днях глава ЦБ рф признала, что санкции очень больно бьют по россии, потому что из-за риска вторичных санкций у российских компаний не проходят международные платежи, а уже сегодня выпущенные из тюрьмы "российские оппозиционеры" на весь мир требуют отмены этих санкций))
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Совпадєніє ? Нє думаю !!
Після удару патріотами по літаках на території раші, в німецькій прессі всплило що вони погрожували що взагалі закриють допомогу якщо їх зброю будуть використовувати на території орків...
Міністр МЗС Латвії проговорився в твітері що затримка допомоги від ЄС була щоб не допустити ескалації але типу це було помилкове рішення
у нас же наоборот гинуть мотивовані та готові діяти... тому що в тилу ще багато "мотивованих" але таких що втічуть одразу закордон а воюють тільки в соцмержах...
Знищується промисловість як не ударами ракет так колишнім помічником Сівковича, енергетика понесла великі втрати, спеціалісти масово тікають закордон, зараз до прикладу оператора ЧПУ толкового не можливо найти.... в тій же Чехії їм дають велику досить зарплату а про Німеччину і їх спрощене громадянство навіть не хочу говорити
Головне то молодь тікає, просто шаленими темпами і вона уже не повернеться, тому що швидше адаптується на заході
Наразі все поставляється з Китаю та через Польщу, де є багато хабів які ніби під видом торговлі з Білорусами зробили обхід санкцій...
Також на повну потужність працює Новоросійськ та Балтійські порти... то що вони і куди возять як не в ЄС... через компанії прокладки
По друге офіційно зняли санкції щодо урану, титану та платежів за енергоресурси з раші...
щоб ти знав акції та інші активи завжди підскакують або падають на любих новинах і все залежить не від новини а від того в якому напрямку більше вигода для великого гравця (маркетмейкера) та ліквідацій... вони можуть як падати на позитивній новині (потім кажуть що вона вже просто була закладена в ціну) так і рости...
Ху...ло ненавидить захід тільки в змі та воюює з Нато.... в реальності без купівлі заходом його ресурсів в тому числі американськими компаніями в Китаї та Індії і без західних товарів подвійного призначення які складають 80% оборонки, він б не міг виготовляти ******* зброю і вів війну б т55 та калашниковими, без ракет, літаків та іншої високоточної зброї
Спочатку Кравчук отримав кредити за передачу ЯО... потім Кучма дешевий газ для своїх компаній та кредити... за літаки та крилаті ракети.... Ющ якому Обама привіз гроші на знищення надлишкових запасів озброєння.... Обама писав в своїй книзі "Що до влади прийшли люди які хочуть заробляти гроші і зброя їм не потрібна" І що без американських грошей це озброєння ще утилізовували б 60 років... Про Яника взагалі мовчу понищив все що міг що не вспіли його попередники
В чем проблема то? Германия должна была с Украиной обсудить, или разрешения попросить?
О чем статья непонятно.
Тож любов до булгакових солженіциних перемогла. Ось що робить " руцкую інтелігенцію та балет" більш важливим ніж Україна.
не надо быть такими мнительными.