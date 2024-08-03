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На завод в окупованому Луганську через дефіцит працівників працевлаштовують підлітків

Тепловозобудівний завод у Луганську

Тепловозобудівний завод у тимчасово окупованому Луганську через дефіцит працівників на тлі мобілізації вимушений брати на роботу підлітків від 14 до 18 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що підлітки не мають атестата про отримання середньої чи середньої спеціальної освіти, а деякі тільки перевелися до 9 класу.

За словами голови ОВА, через мобілізацію багатьох працівників підприємство вимушено було звернутися до центру зайнятості.

"Проте і там охочих працювати на підприємстві виявилося небагато - лише школярі", - додав Лисогор.

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Автор: 

діти (5041) Луганськ (576) окупація (6666)


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Топ коментарі
+11
Ну - так як батьки "полегли за "русский мир" - хай "вйобоують" синочки! Мене більше всього зайобує одне : "*****?!!! Для такого треба було "перековбвасить півУкраїни? Щоб підлітки пішли працювать? У ІІ Світову зрозуміло -на нас напали! Але питання в сьогоднішньому дні: ЧОГО ВАМ ***** НЕ ВИСТАЧАЛО?!!! Адже знайомому з Луганлська було поставлено питання найманцем ще в 2014-му: "Чего вам не хватало? Вы же живёте лучше нас?!!!"
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03.08.2024 11:59
+8
нуууу як там "жители данбаса" "не встали ни перед кем на колени?" "не кормите больше ЕС?"
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03.08.2024 11:41
+8
Чому він досі працює? Це не військова ціль?
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03.08.2024 11:52
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нуууу як там "жители данбаса" "не встали ни перед кем на колени?" "не кормите больше ЕС?"
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03.08.2024 11:41 Відповісти
Ну - так як батьки "полегли за "русский мир" - хай "вйобоують" синочки! Мене більше всього зайобує одне : "*****?!!! Для такого треба було "перековбвасить півУкраїни? Щоб підлітки пішли працювать? У ІІ Світову зрозуміло -на нас напали! Але питання в сьогоднішньому дні: ЧОГО ВАМ ***** НЕ ВИСТАЧАЛО?!!! Адже знайомому з Луганлська було поставлено питання найманцем ще в 2014-му: "Чего вам не хватало? Вы же живёте лучше нас?!!!"
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03.08.2024 11:59 Відповісти
синочки повьобують, і також мобілізуються
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03.08.2024 12:04 Відповісти
Питання : Ну -
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03.08.2024 12:06 Відповісти
Я одного не розумію: "Навіщо було ламать життя мільйонів влюдей? За якого ***? Хоча мені особисто все прекрасно зрозуміло! Але чи зрозуміють це "мільйони" ? Пробував деяким пояснить - хоч кілок на голові теши"
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03.08.2024 12:13 Відповісти
Не вже в лугандонії ще працюють заводи?
Я думав там взагалі вже нікого немає.
Дивна новина.
Думаю - "потємкінська дєрєвня" - а про школярів - вкид кацапської пропаганди основною темою якої є НЕ школярі - а що працює АЖ цілий завод по виробництву ТЕПЛОВОЗІВ, Карле.
Взагалі для ліліпутіна тема ЗД - це сакральна тема - основа логістики воєнторга.
Тому пропаганда ріє в цю сторону.
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03.08.2024 13:05 Відповісти
Скоріш за все там ремонтують бронемашини і танки. Вся техдокументація ще після продажу ТРАНСМАШХОЛДІНГУ РФ і окупації передана в Брянськ на БМЗ та в Коломну і випуск локомотивів припинився, А ОБЛАДНАННЯ РОЗГРАБУВАЛИ
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03.08.2024 13:27 Відповісти
Думаю, Друже - правда близько.
На лугандонії та бамбасії - один суцільний "луган-донец-воен-ремонт-завод".
Дуже дивно що багато Українців до сих пір ведуться на лоховод, що в лугано-бамбасії є інше виробництво крім військового.
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03.08.2024 13:37 Відповісти
а потім, коли на той завод прилетить, русня почна кукарікати, що кієвскій режим убіваєт детєй.
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03.08.2024 14:28 Відповісти
Для цього Гаазькому злочинцю, що сам краде українських дітей не треба заводи.
Єто другоє.
І туди не прилетить - бо завод - фейк.
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03.08.2024 14:31 Відповісти
В Донецке 'автобусы строят" на заводе. Привозят комплекты с казластана и собирают там. А потом сраша тв показывает как стало все хорошо у бамбасцев, когда биндеру прогнали.
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03.08.2024 16:39 Відповісти
Мобілізуються. Якщо туди на завод не прилетить..
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03.08.2024 12:31 Відповісти
Їх не влаштовувало те, що вони годували всю Україну
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03.08.2024 12:24 Відповісти
Та з них такі "годувальники" і раніше були Був у відрядженні місяць в Луганську - 1992 рік Пожив там поїздив подивився і зрозумів - тут мені робить нічого Крадуть і п"ють майже як у РОсії І це я ще в шахти не лазив! (ТОвариш потім розказував про ті шахти та "геройських шахтарів") ТОму відмовився їхать служить на Донбас Погодився їхать у Крим (кримчан "українізувать") ПРиїхав і побачив - там ще гірше ТОму повернувся на материкову Україну (знайшов можливість)
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05.08.2024 15:04 Відповісти
Я в совєцкому минулому, з 16 років на практиці за станком стояла. Ще до повноліття, офіційно була працевлаштована на завод. А були і 16-річні колеги. Просто, робочий день був коротший, для 17-річних 7 год, молодшим 6 год і в нічну зміну не можна було робити.
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03.08.2024 14:02 Відповісти
Такий самий випадок, навіть шістнадцяти ще не було, учнем токаря працював, у трудовій запис саме з того часу.
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03.08.2024 15:14 Відповісти
при савке с 15 лет можно было идти работать "учеником". Поэтому уже в 9м классе у многих была "практика" на заводах.
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03.08.2024 16:43 Відповісти
В мене училище після 8 класу. В 18 років заробляла 380руб. на 100руб більше батька. Але, не було куди ті гроші тратити. Повезли в командировку в Москву то там по 1000 за 2 тиждні спустили на продукти, в 1990р там уже супермаркети були. Побутових товарів і там особливо не було.
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04.08.2024 08:28 Відповісти
Ну так і я з 13 років у колгоспі працював улітку! Але тоді це було у добровільному порядку І робочий час був не більше 5 годин Ворушили сіно на лугах і горохові валки перевертали Пололи бур"ян на соняшнику і кукурудзі(після роботи культиваторів - у самих рядках) Різали колоски жита на пшениці Розносили на кукурудзі трихограму - для боротьби з шкідниками Хочеш - приходь Не хочеш - не приходь Закінчив роботу - машина не вагову привезла Там - касир з бухгалтерії У "старшого" (чоловік з нами був - інвалід праці) - список тих що працювали Отримали по 2 рублі - і додому А там роби з грошима - що хочеш Я собі за літо на велосипед заробив
А от уже з 15 влаштувався постійно (на час канікул і теж добровільно) - прицепщиком ТОді вже мусив виходить на роботу кожен день Але вже платили по-дорослому РОбили цілий день І в обід годували так як я в армії не їв - не справлявся з порціями А восени на трудодні старий мій привіз машину зерна (за себе і за мене)
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05.08.2024 14:46 Відповісти
Якось, коли мені було14 років, вся дітлашня побігла заробляти на тік. В "найгарячіший" час 11-річних в нічну зміну брали робити. Я прийшла пізніше, керівник глянув, сказав 16 років, 11-річних прийняв за 14-річних. Робили 8 годин. За кілька днів батьки заборонили мені робити і зароблених грошей в сільраді не забрали. Там було смішно мало.
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05.08.2024 16:34 Відповісти
Я 15(після 8кл.) влітку був на токУ...Вісім годин не завжди - 11-13 (з обідом)....зате розцінки вручну зерно НА борт - 20 коп., підбирачем 8 коп. Коротше, за місяць спорт.костюм Адік, з комісійки, новий (морячки возили), ну і коньки, звичайно ССМ...А, нуда, грамота ж...пачьотна...Зрештою, хто хотів - той знаходив можливість заробить...ну і по дівчатах двинуть...канікули
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05.08.2024 16:41 Відповісти
Не знаю - де у вас керівництво таке брали У нас була в колгоспі батьківська комісія КЕрувала завуч нашої школи Вона слідкувала за дотриманням законів про роботу неповнолітніх Один раз ми з товаришами підрядилися на курник Їм треба було провести дезинфекцію вольєрів Для цього курей треба було виловить і перенести з одних вольєрів до інших Робили десь з семи вечора до двох ночі Отримали по 5 карбованців на одного До цих пір пам"ятаю що ішли з хлопцями додому в "горобину ніч" ("Суха" гроза) Для нас це було "романтикою"! Але яка була "гроза" у правлінні потім! Більше в нічний час нікого не задіювали! На тік Льонька хотів найняться - мій сусід А йому було вже 16 Так його комірник трохи не матюками гнав
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05.08.2024 17:12 Відповісти
Та ми міські дітлахи, з міської школи, а тік і ферма були між містом і селом, навіть зі сторони міста. Десь півтора кілометра їхали велосипедами туди. Дорослих там майже не було. Прийшли якось бабки, сіли білля стіни і керували, щоб добре лопатами махали. Одна молодша мене, за матір трудодень відробляла, бо мати свої буряки сікла, то їй недобре було, я її відвозила велосипедом додому.
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05.08.2024 22:03 Відповісти
Ясно! Кінець 60-х Як тільки по селах скасували "кріпосне право" і людей престали гнать на "панщину" - основна маса працездатних чкурнула до того міста Бо там платили краще А в селі вони працювали тільки на власних присадибній ділянці Так багато хто робив у приміських селах
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05.08.2024 22:15 Відповісти
Мій приватний сектор, ще в 50-х побудований. Більшість, як і мої, забужани(депортовані з Холмщини). Ветерани земельні наділи отримали. І ви на 100% праві. Більшість населення приміських сіл, робили в місті. Навіть діти в школу їздили. В моєму класі з 37 учнів, троє з сіл.
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06.08.2024 16:45 Відповісти
Ми вимушені - ми обороняємося. А вони можуть це припинити в буд-який момент. Ось різниця принципова. Звісно, що у нас не все гладко - але я глобально
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03.08.2024 11:54 Відповісти
Чого нам за них переживати? - завезуть індіиців чи в"єтнамців
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03.08.2024 11:49 Відповісти
Прикольно - в тебе память гірше рибкі гуппі.
Індійців ВСІХ забрав Моді, коли приїзжав до ліліпутіна і пригрозивши пальчиком сказав "індуси свох нє бросают - більше НЕ ДАМ".
А Вьетнам, зразу після візиту ліліпутіна, що просив допомоги - побіг завіряти США, що Вьетнам зі США до останнього кацапа.
Може туареги допоможуть? ... вийти ліліпутіну з цього складного становища... у вікно?
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03.08.2024 13:09 Відповісти
Чи Середньоазіатів кореиців - пупсів - поки є гроші - приідуть
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03.08.2024 13:27 Відповісти
Давай краще - віртуальний "марсіан" - так достовірніше.
Проблема ЛЮБОГО іноземця найманця - НЕ ЗНАННЯ російської мови.
Тому любому "марсіанину" дуже складно пояснити військове завданні... в той же час цей "марсіанин" завжи відмажеться "я тебя не понимать"
любі "марсіани" в ліліпутінській армії - це байка ліліпутінської пропаганди
Що до средньоазіатів - недавно москальский "високий" мент сказав що будеть "отбєлівать черних в росии" - так після того джавшани ваабще втікли в Китай
Про северокорейців - ну байка же - пончик НІКУДИ не віддасть своїх навчених собачок - вони потрібні йому самі.
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03.08.2024 13:33 Відповісти
Мова иде за завод - якии тепловози точає - а не біиців банзаи - атак
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03.08.2024 13:37 Відповісти
Ще одна байка ліліпутінської пропаганди...
Друже ти цікавився СКІЛЬКИ виплата найманцю у ліліпутіна?
За такі гроші тримати "марсіаніна" на заводі крутити гайки? Прикольно.
Десятки тисяч доларів - Карле!!! ліліпутін платить "марсіаніну" не для того щоб він шарився на заводі - а щоб здох у мясному штурмі...
Нда... печально коли мазгов мало.
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03.08.2024 13:43 Відповісти
Багато наші взяли в полон узбеків таджиків? - може одиниці - не так легко іх на слизьке підманути - а на будівництво завод двірниками підуть
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03.08.2024 13:50 Відповісти
Чому він досі працює? Це не військова ціль?
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03.08.2024 11:52 Відповісти
Все для Сталіна!

Всі - на завод!

Виплавляють сталь-

Не ****** в рот...
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03.08.2024 11:52 Відповісти
"Проте і там охочих працювати на підприємстві виявилося небагато - лише школярі", - додав Лисогор. Джерело:

Ну звісно: бо цікавіше на метал обладнання попиляти та здати. І пробухати. "Спірт продалі, а дєньгі пропілі" (с)
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03.08.2024 11:52 Відповісти
зато без біндер, ніхто не заставляє вивчати ужастний укАінскій язик))
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03.08.2024 11:53 Відповісти
По стопах гітрерівської Германії ідуть
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03.08.2024 11:57 Відповісти
Гитлер мову не запрещал, начальные школы в Украине при немцах работали.
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03.08.2024 16:45 Відповісти
Нихуа себе, он ещё работает?
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03.08.2024 11:55 Відповісти
Підліткам начхати чи докручено болт, чи вірно підключено клеми, чи в ту дірку залито мастило...
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03.08.2024 12:20 Відповісти
Їм головне, щоб інстаграмні чікулі "файники" ставили вчасно
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03.08.2024 12:26 Відповісти
Маршал Маннергейм: Ми повинні створить народу такі умови життя - шоб він знаа - ЩО він захищає!
Путін : Ми повинні створить таку смстеміу- коли росяянин повнен краще здохнуть - ніж так жить!" Самне тому вони так часто і стріляються"
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03.08.2024 13:27 Відповісти
афігіть, у них школярі на біржі праці вже стоять?
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03.08.2024 15:50 Відповісти
 
 