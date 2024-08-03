На завод в окупованому Луганську через дефіцит працівників працевлаштовують підлітків
Тепловозобудівний завод у тимчасово окупованому Луганську через дефіцит працівників на тлі мобілізації вимушений брати на роботу підлітків від 14 до 18 років.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Зазначається, що підлітки не мають атестата про отримання середньої чи середньої спеціальної освіти, а деякі тільки перевелися до 9 класу.
За словами голови ОВА, через мобілізацію багатьох працівників підприємство вимушено було звернутися до центру зайнятості.
"Проте і там охочих працювати на підприємстві виявилося небагато - лише школярі", - додав Лисогор.
Топ коментарі
+11 Яр Холодний
показати весь коментар03.08.2024 11:59
+8 Михайло Иляш
показати весь коментар03.08.2024 11:41
+8 Василь Васько #582549
показати весь коментар03.08.2024 11:52
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Я думав там взагалі вже нікого немає.
Дивна новина.
Думаю - "потємкінська дєрєвня" - а про школярів - вкид кацапської пропаганди основною темою якої є НЕ школярі - а що працює АЖ цілий завод по виробництву ТЕПЛОВОЗІВ, Карле.
Взагалі для ліліпутіна тема ЗД - це сакральна тема - основа логістики воєнторга.
Тому пропаганда ріє в цю сторону.
На лугандонії та бамбасії - один суцільний "луган-донец-воен-ремонт-завод".
Дуже дивно що багато Українців до сих пір ведуться на лоховод, що в лугано-бамбасії є інше виробництво крім військового.
Єто другоє.
І туди не прилетить - бо завод - фейк.
А от уже з 15 влаштувався постійно (на час канікул і теж добровільно) - прицепщиком ТОді вже мусив виходить на роботу кожен день Але вже платили по-дорослому РОбили цілий день І в обід годували так як я в армії не їв - не справлявся з порціями А восени на трудодні старий мій привіз машину зерна (за себе і за мене)
Індійців ВСІХ забрав Моді, коли приїзжав до ліліпутіна і пригрозивши пальчиком сказав "індуси свох нє бросают - більше НЕ ДАМ".
А Вьетнам, зразу після візиту ліліпутіна, що просив допомоги - побіг завіряти США, що Вьетнам зі США до останнього кацапа.
Може туареги допоможуть? ... вийти ліліпутіну з цього складного становища... у вікно?
Проблема ЛЮБОГО іноземця найманця - НЕ ЗНАННЯ російської мови.
Тому любому "марсіанину" дуже складно пояснити військове завданні... в той же час цей "марсіанин" завжи відмажеться "я тебя не понимать"
любі "марсіани" в ліліпутінській армії - це байка ліліпутінської пропаганди
Що до средньоазіатів - недавно москальский "високий" мент сказав що будеть "отбєлівать черних в росии" - так після того джавшани ваабще втікли в Китай
Про северокорейців - ну байка же - пончик НІКУДИ не віддасть своїх навчених собачок - вони потрібні йому самі.
Друже ти цікавився СКІЛЬКИ виплата найманцю у ліліпутіна?
За такі гроші тримати "марсіаніна" на заводі крутити гайки? Прикольно.
Десятки тисяч доларів - Карле!!! ліліпутін платить "марсіаніну" не для того щоб він шарився на заводі - а щоб здох у мясному штурмі...
Нда... печально коли мазгов мало.
Всі - на завод!
Виплавляють сталь-
Не ****** в рот...
Ну звісно: бо цікавіше на метал обладнання попиляти та здати. І пробухати. "Спірт продалі, а дєньгі пропілі" (с)
Путін : Ми повинні створить таку смстеміу- коли росяянин повнен краще здохнуть - ніж так жить!" Самне тому вони так часто і стріляються"