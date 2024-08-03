На завод в окупованому Луганську через дефіцит працівників працевлаштовують підлітків

Тепловозобудівний завод у тимчасово окупованому Луганську через дефіцит працівників на тлі мобілізації вимушений брати на роботу підлітків від 14 до 18 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що підлітки не мають атестата про отримання середньої чи середньої спеціальної освіти, а деякі тільки перевелися до 9 класу.

За словами голови ОВА, через мобілізацію багатьох працівників підприємство вимушено було звернутися до центру зайнятості.

"Проте і там охочих працювати на підприємстві виявилося небагато - лише школярі", - додав Лисогор.

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