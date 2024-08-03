Відбито 6 штурмів ворога в районі Кринків, - Сили оборони

В операційній зоні Сил оборони Півдня триває щоденна контрбатарейна боротьба та відбиття ворожих штурмів.

Ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із зайнятих позицій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

Як зазначається, за минулу добу окупанти здійснили 2 штурми на Оріхівському напрямку та 6 штурмів на лівобережжі Дніпра тимчасово окупованої Херсонщини в районі Кринок. Зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції.

Сили оборони Півдня інформують, що в Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

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"Окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційні удари, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, активно ведуть аеророзвідку. За минулу добу в операційній зоні зафіксовано проліт 265 розвідувальних БпЛА.

Ворог минулої доби застосував 206 FPV-дрони, 11 ударних БпЛА типу "Ланцет", 1 ударний БпЛА типу "Прівєт-82" а також скинув з БпЛА різних модифікацій 441 осколкові боєприпаси", - йдеться у повідомленні.