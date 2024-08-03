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Румунія планує спільно з Україною розробляти ракети "Нептун"

ракета Нептун

Румунія, за прикладом інших європейських країн, планує розвивати озброєння у співпраці з Україною, зокрема у розробці вітчизняних протикорабельних ракет Р-360 "Нептун"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Army Recognition

Зазначається, що про те, що українська оборонна промисловість працює над модернізацією Р-360 стало відомо ще у квітні 2023 року, хоча остаточні результати цих зусиль залишаються невизначеними.

Плани румунсько-українського військово-промислового партнерства розраховані на післявоєнний період.

Для Румунії інтерес у цій розробці полягає в спільному з Україною контролі прибережних вод Чорного моря. Зазначається, що наразі Україна працює над модернізацією цих ракет, аби ті могли вражати цілі на відстані до тисячі кілометрів.

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Автор: 

ракети (4001) Румунія (1156) Україна (5862)


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Топ коментарі
+17
Я вже з ліку збився від того що і хто з нами виробляти планує. Де результати того виробництва?
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03.08.2024 12:56
+16
"Нептун" був розроблений і виготовлявся серійно при президенту Порошенко.Допоки нарід не вибрав собі клоуна начальником. З того часу просрочений ЗЕ похєрив ракетні програми та програми озброєння та замість зброї клепає відосікі під пильним наглядом кінопродюсера Єрмака.
Пам"ятайте це .
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03.08.2024 13:29
+15
Це власна заслуга України ,без всякого "спільного виробництва."
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03.08.2024 13:06
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Олег Петрович мабуть у Румунію зїздив.
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03.08.2024 12:53 Відповісти
Нептун навострив гарпуни...

Який там полу-острів?

Зайняли серуни...
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03.08.2024 12:53 Відповісти
Я вже з ліку збився від того що і хто з нами виробляти планує. Де результати того виробництва?
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03.08.2024 12:56 Відповісти
Відсутність у ліліпутіна чорноморського флота, що дозволяє Україні залишатися морською державою та спокійно транзитувати Українські товари по Чорному морю.
Ось один з результатів.
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03.08.2024 13:00 Відповісти
Це власна заслуга України ,без всякого "спільного виробництва."
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03.08.2024 13:06 Відповісти
"Нептун" був розроблений і виготовлявся серійно при президенту Порошенко.Допоки нарід не вибрав собі клоуна начальником. З того часу просрочений ЗЕ похєрив ракетні програми та програми озброєння та замість зброї клепає відосікі під пильним наглядом кінопродюсера Єрмака.
Пам"ятайте це .
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03.08.2024 13:29 Відповісти
Скажу більше. Як би була загалом виконана ракетна прграма і зокрема по Нептунам( планувалось випустити шість!!! дивізіонів ,в тому числі і класу земля-земля) ніякого захоплення півдня України, підриву Каховської гес, захоплення Маріуполя і Бердянська і багато ще яких неподобств, кацапам би не вдалось.
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03.08.2024 13:47 Відповісти
захоплення Півдня це - розмінування ЗЄльоними Чонгару (і Перекопу)

.
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03.08.2024 14:03 Відповісти
Нептуни у цій зраді не допогли б аж ніяк
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03.08.2024 14:05 Відповісти
Захоплення півдня це коли вибраний 73% найнекомпетентніший передає владу НАЙВПЛИВОВІШОМУ.
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03.08.2024 14:22 Відповісти
Так, це заслуга конструкторів, Турчинова і Порошенка. Ними ще розроблені ракети "Сапсан", "Грім 2", "Вільха М"... а яку хоч одну ракету розробили при єрмаку-Зеленському? Пам'ятю тільки заточки Бур'яну і Маляр.
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03.08.2024 21:31 Відповісти
де в Україні виробляти зібрався ?

розбитий і закопчений Артьом давно бачив?
а Житомирщину чого кацапи так вперто обстрілюють?
не здогадуєшся ?
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03.08.2024 13:46 Відповісти
Подивись мій пост нижче 13.16. І не кажи гоп.
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03.08.2024 14:03 Відповісти
В моем городе громадный подземный завод по производству гептила . Не пробьет даже яд заряд, строил совок. И что .2.5 года чешем судя?
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03.08.2024 16:56 Відповісти
Чого це "Дуст" накинувся на людей? Немає де виробляти? А до 22.02.2022 року хто збороняв виробляти ракетні комплекси по всій Україні? Та не тільки ті, що розробили "бариги", а свої, бо Володя Боневтік, той що Херпіду Нетряпкович, таваріщ Асфальт позицінував себе, як захисника України і борця з олігархами. То де його ракети? Якби їх виробили, то і день 22.02.2022 р. був би іншим, а так 73% довбнів дозволили малоросу Вові і його антимайданній команді все зарити в асфальт.
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04.08.2024 09:56 Відповісти
порох рбив нептуни сам
а зе шукає "партнерів"
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03.08.2024 18:45 Відповісти
Можливо це перше розумне рішення нашого оборонпрому.

Можна вже давно викупити якесь промислове підприємство що не працює ( їх сотні в колишніх країнах соц. табору та срср).
Перевезти обладнання, найняти наших же біженців/ втікачів, тай почати виробляти зброю під парасолькою НАТО . Це ж не лінії та верстати для виробництва стволів та танків.
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03.08.2024 12:56 Відповісти
Зелені диверсанти не дозволять. Це не по оманському плану.
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03.08.2024 13:06 Відповісти
не думаю що це рішення "нашого оборонпрому"..скоріш це рішення румунів і українська приватна ініціатива якій потрібні кошти на розробку
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03.08.2024 13:11 Відповісти
Та де ж розумне! Вони не виготовляти, а розробляти планують!
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03.08.2024 13:24 Відповісти
в чому проблема ?

модернізація та виробництво потребують захищеності та грошей

.
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03.08.2024 14:06 Відповісти
Срочатку налагодили б виробництво того, що є. А потім вже модернізації.
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03.08.2024 16:22 Відповісти
Ну для зебарнів все потужно від найпотужнішого бо так прочитало десь отам в тирнеті! Те що ска при Порошенку завдяки зусиллям Пашинського-Турчинова створили "Нептун" у повному циклі і ракета пройшла генеральні випробуання...ні не чули, не бачили...А "модернізація" то для невігласів якесь "вау" потужне слово щоб ослилити його значення!
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03.08.2024 13:03 Відповісти
Глибокий підлиз зараховано. Перші бойові стрільби Нептун провів по відомому крейсеру, морською версією. Наземна версія все ще доробляється з бойовими випробуваннями по ростовах. Але якби в 19 році нинішня влада не стопнула програму, то всі версії вже б були відкатані до початку війни, та й війна могла б і не початися
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03.08.2024 13:05 Відповісти
Хто віре в ОЦІ два пости??
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03.08.2024 13:05 Відповісти
Iнфа для остолопiв: Модернiзацiя не закiнчиться i в подальшому. А те що зебiли розпочали займатитися "нептуном" лишень у 2023 р. говорить про те, що нажива вiд асфальту у них була у приоритетi.
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03.08.2024 13:09 Відповісти
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03.08.2024 12:57 Відповісти
Замок Пелеш...я тут був в 2021 під час ЄВРО-2020
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03.08.2024 13:13 Відповісти
Ракети давно розроблені, далі лише модернізація готового виробу. Яким буде внесок Румунії?
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03.08.2024 13:04 Відповісти
Серійне виробництво?
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03.08.2024 13:06 Відповісти
Тому я й написав вище, зелені покидьки все зіпсують ще на старті.
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03.08.2024 13:08 Відповісти
Бринза !!!
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03.08.2024 13:09 Відповісти
противокацапский ракетный комплекс.
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03.08.2024 13:07 Відповісти
Плани на післявоєннии період - шо тут скажеш - плани правильні
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03.08.2024 13:08 Відповісти
Тобто, цим вже буде займатися Порох.
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03.08.2024 13:10 Відповісти
Щодо "спільного виробництва". Замість бла-бла про "спільне виробництво", збудуйте заводи в східних країнах НАТО, наберіть на роботу втікачів з України, їх там аж 6-8 млн. може є з кого вибрати ,дайте конкурентну зарплату і хай працюють на благо перемоги!
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03.08.2024 13:16 Відповісти
Ермак - угроза помощи Украине // №785 - Юрий Швец

https://www.youtube.com/watch?v=XENSuaew1Oo&t=254s
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03.08.2024 13:19 Відповісти
Всі країни східної Європи повинні об'єднатися для створення дельнобійних ракет
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03.08.2024 13:20 Відповісти
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03.08.2024 13:35 Відповісти
Чергова локшина, зебільні чиновники надувають щоки, а ракет як не було так і нема, шапіто...
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03.08.2024 13:38 Відповісти
Нахрена вам цигани, що вони там можуть, це у вас цехи, лабораторії люди і досвід. Гроші треба і ще раз гроші не пи**ити.
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03.08.2024 15:04 Відповісти
Не зрозуміло тільки, навіщо Туреччина нам корвети штампує.
Ця війна показала, що флот у Чорному морі може бути тільки торгівельний та ще пасажирський.
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03.08.2024 15:29 Відповісти
І що може відстала в технологічному плані Румунія запропонувати Україні ?
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03.08.2024 15:45 Відповісти
"Нептун" це непогано, але треба робити "Сатану" ! Швидко і побільше !!!
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03.08.2024 16:11 Відповісти
А з якого боку тут румуни? Який їхній вклад в розробку?
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03.08.2024 16:53 Відповісти
Несложно догадаться, что на их територии будет завод по произсовдству "Нептунов". Адаптацию технологии тоже скорее всего будут делать румыны.
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05.08.2024 10:23 Відповісти
Не претендую. Але щоб модернізувати з 400 км до 1000 це ж яку трубу ще приварити треба ??
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03.08.2024 17:39 Відповісти
Це торгівля неіснуючим майбутнім, щоб не звітувати про теперішні справи.
Частенько так роблять.
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03.08.2024 22:12 Відповісти
 
 