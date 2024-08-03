Румунія планує спільно з Україною розробляти ракети "Нептун"
Румунія, за прикладом інших європейських країн, планує розвивати озброєння у співпраці з Україною, зокрема у розробці вітчизняних протикорабельних ракет Р-360 "Нептун"
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Army Recognition.
Зазначається, що про те, що українська оборонна промисловість працює над модернізацією Р-360 стало відомо ще у квітні 2023 року, хоча остаточні результати цих зусиль залишаються невизначеними.
Плани румунсько-українського військово-промислового партнерства розраховані на післявоєнний період.
Для Румунії інтерес у цій розробці полягає в спільному з Україною контролі прибережних вод Чорного моря. Зазначається, що наразі Україна працює над модернізацією цих ракет, аби ті могли вражати цілі на відстані до тисячі кілометрів.
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Який там полу-острів?
Зайняли серуни...
Ось один з результатів.
Пам"ятайте це .
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розбитий і закопчений Артьом давно бачив?
а Житомирщину чого кацапи так вперто обстрілюють?
не здогадуєшся ?
а зе шукає "партнерів"
Можна вже давно викупити якесь промислове підприємство що не працює ( їх сотні в колишніх країнах соц. табору та срср).
Перевезти обладнання, найняти наших же біженців/ втікачів, тай почати виробляти зброю під парасолькою НАТО . Це ж не лінії та верстати для виробництва стволів та танків.
модернізація та виробництво потребують захищеності та грошей
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https://www.youtube.com/watch?v=XENSuaew1Oo&t=254s
Ця війна показала, що флот у Чорному морі може бути тільки торгівельний та ще пасажирський.
Частенько так роблять.