Румунія планує спільно з Україною розробляти ракети "Нептун"

Румунія, за прикладом інших європейських країн, планує розвивати озброєння у співпраці з Україною, зокрема у розробці вітчизняних протикорабельних ракет Р-360 "Нептун"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Army Recognition.

Зазначається, що про те, що українська оборонна промисловість працює над модернізацією Р-360 стало відомо ще у квітні 2023 року, хоча остаточні результати цих зусиль залишаються невизначеними.

Плани румунсько-українського військово-промислового партнерства розраховані на післявоєнний період.

Для Румунії інтерес у цій розробці полягає в спільному з Україною контролі прибережних вод Чорного моря. Зазначається, що наразі Україна працює над модернізацією цих ракет, аби ті могли вражати цілі на відстані до тисячі кілометрів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Британії обговорюють створення ракет проти ядерної зброї Росії, - Times