На КПП "Дорогуськ - Ягодин" можливе сповільнення пропуску вантажних автівок через ремонт на польській ділянці
За інформацією польської сторони, в пункті пропуску "Дорогуськ - Ягодин" на ділянці "в'їзд у Республіку Польща" з 10:00 год. 5 серпня 2024 року планується проведення ремонту одного вагового комплексу та часткова заміна дорожнього покриття.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держмитслужби.
Як зазначається, у зв’язку з цим можливе сповільнення пропуску вантажних транспортних засобів на виїзд з України.
"З метою уникнення затримок при перетині кордону радимо перевізникам за можливості обирати інші пункти пропуску через українсько-польський кордон. Про терміни закінчення ремонтних робіт повідомимо додатково", - йдеться у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль