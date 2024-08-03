На КПП "Дорогуськ - Ягодин" можливе сповільнення пропуску вантажних автівок через ремонт на польській ділянці

За інформацією польської сторони, в пункті пропуску "Дорогуськ - Ягодин" на ділянці "в'їзд у Республіку Польща" з 10:00 год. 5 серпня 2024 року планується проведення ремонту одного вагового комплексу та часткова заміна дорожнього покриття.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держмитслужби.

Як зазначається, у зв’язку з цим можливе сповільнення пропуску вантажних транспортних засобів на виїзд з України.

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"З метою уникнення затримок при перетині кордону радимо перевізникам за можливості обирати інші пункти пропуску через українсько-польський кордон. Про терміни закінчення ремонтних робіт повідомимо додатково", - йдеться у повідомленні.