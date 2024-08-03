4 серпня відключення світла не прогнозуються, - "Укренерго"

Завтра, 4 серпня, протягом доби відключення електроенергії не застосовуватимуться.

Про це повідомили в "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.

"Завтра, 4 серпня, відключення застосовуватись не будуть. При зміні ситуації – про заходи обмеження буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

Також в "Укренерго" закликали за можливості користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00

Читайте на "Цензор.НЕТ": Споживання електроенергії стабілізувалось на рівні, який зараз дозволяє уникати відключень, – "Укренерго"