4 серпня відключення світла не прогнозуються, - "Укренерго"
Завтра, 4 серпня, протягом доби відключення електроенергії не застосовуватимуться.
Про це повідомили в "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.
"Завтра, 4 серпня, відключення застосовуватись не будуть. При зміні ситуації – про заходи обмеження буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.
Також в "Укренерго" закликали за можливості користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00
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