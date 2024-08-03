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4 серпня відключення світла не прогнозуються, - "Укренерго"

4 серпня всітло не вимикатимуть

Завтра, 4 серпня, протягом доби відключення електроенергії не застосовуватимуться.

Про це повідомили в "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.

"Завтра, 4 серпня, відключення застосовуватись не будуть. При зміні ситуації – про заходи обмеження буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

Також в "Укренерго" закликали за можливості користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00

Читайте на "Цензор.НЕТ": Споживання електроенергії стабілізувалось на рівні, який зараз дозволяє уникати відключень, – "Укренерго"

Автор: 

Укренерго (2681) відключення світла (1085)


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03.08.2024 18:02 Відповісти
>закликали за можливості користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00
https://www.tiktok.com/@sluefootjoe/video/7388514698162883846
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03.08.2024 18:11 Відповісти
Вдячний жмиГалю, Гудку, ОПі презезебіла, особисто дЄрьмаку із недобитим братом та батьком-кацапом та іншим 73% какіям разницей, що так файно поржали над українцями.
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03.08.2024 18:15 Відповісти
А особисто зе! дякую не треба? Забули зеледента! Алярм!
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03.08.2024 20:15 Відповісти
Жму руку енергетикам,обнімаю
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03.08.2024 19:07 Відповісти
Жму горло "енергетикам" Посилаю
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03.08.2024 21:51 Відповісти
 
 