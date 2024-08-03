Видатки держбюджету в липні значно випередили доходи, тому Нацбанк й продає валюту, - нардеп Железняк

Видатки державного бюджету України за липень місяць були на рівні 264 мільярдів гривень. Це на 20 мільярдів менше, ніж доходи держбюджету за місяць.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

"Нагадаю, що навіть з міжнародною допомогою від МВФ ми за липень загалом залучили тільки 240,5 млрд грн. Тому і логічно чому так багато продав валюти НБУ (на 3,16 млрд $). У серпні ми чекаємо поки тільки перший транш від США на 3,9 млрд доларів", - написав він в соцмережах.

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Видання нагадує, що загальний фонд держбюджету в липні отримав 120,3 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів. Порівнюючи з надходження попередніх місяців, Мінфін в липні отримав на 18 млрд грн менше, і на 31 млрд грн менше, ніж у травні. Тобто вже півроку доходи бюджету скорочуються. Щоб змінити ситуацію Кабмін вирішив підвищити податки, до ВР подано закопроєкт №11416.