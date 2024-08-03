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Видатки держбюджету в липні значно випередили доходи, тому Нацбанк й продає валюту, - нардеп Железняк

Гривня

Видатки державного бюджету України за липень місяць були на рівні 264 мільярдів гривень. Це на 20 мільярдів менше, ніж доходи держбюджету за місяць.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

"Нагадаю, що навіть з міжнародною допомогою від МВФ ми за липень загалом залучили тільки 240,5 млрд грн. Тому і логічно чому так багато продав валюти НБУ (на 3,16 млрд $). У серпні ми чекаємо поки тільки перший транш від США на 3,9 млрд доларів", - написав він в соцмережах.

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Видання нагадує, що загальний фонд держбюджету в липні отримав 120,3 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів. Порівнюючи з надходження попередніх місяців, Мінфін в липні отримав на 18 млрд грн менше, і на 31 млрд грн менше, ніж у травні. Тобто вже півроку доходи бюджету скорочуються. Щоб змінити ситуацію Кабмін вирішив підвищити податки, до ВР подано закопроєкт №11416.

Автор: 

валюта (2363) держбюджет (2388) Железняк Ярослав (549)


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Топ коментарі
+10
Видатки Розкрадання держбюджету в липні значно випередило доходи.
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03.08.2024 23:15
+7
А вы ещё введите должность третьего помошника уборщицы пятого помошника депутата. За держсчет естественно. Ну ещё можно ввести должность помошника убиральщика собачьего говна, и помошника обрезания кустов в Конча-Заспе
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03.08.2024 23:18
+4
а не воровать не пробовали...?
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03.08.2024 23:44
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Видатки Розкрадання держбюджету в липні значно випередило доходи.
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03.08.2024 23:15 Відповісти
А вы ещё введите должность третьего помошника уборщицы пятого помошника депутата. За держсчет естественно. Ну ещё можно ввести должность помошника убиральщика собачьего говна, и помошника обрезания кустов в Конча-Заспе
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03.08.2024 23:18 Відповісти
зебіло з ОПою налітало?
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03.08.2024 23:27 Відповісти
НБУ не фінансує бюджет, у нього функція курсова стабільність і контроль інфляції)
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03.08.2024 23:34 Відповісти
а не воровать не пробовали...?
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03.08.2024 23:44 Відповісти
Пробовали, и не один раз. Но как то не получается
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04.08.2024 07:39 Відповісти
Можливо, служки з ВРУ, забагато вивели гроше з України за кордон, у приватні банки….
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04.08.2024 00:00 Відповісти
Пора депутатам-дармоїдам та помічникам скорочувати зарплати, пільги, вони їх не заробили
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04.08.2024 00:11 Відповісти
- Що таке 10 000 зарізаних банкірів?
- Файний початок! (с)
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04.08.2024 00:59 Відповісти
Так для них часи тепер золоті, не упускають момент.
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04.08.2024 02:53 Відповісти
Повышение зарплаты чинушкам и повышение налогов оздоровит экономику и наполнит бюджет - действуйте смелее,ботокс сивкович вас наградят.
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04.08.2024 06:57 Відповісти
Продовжуйте роздувати держапарат і підвищувати зарплатню чиновникам і все буде "добре" Українці стануть мільйонерами і кінець епохи бідності завершиться, всі щасливі з пакетом грошей ходитимуть по хліб
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04.08.2024 07:17 Відповісти
Заробітну платню ж мвоїм родичам та шматам шо на посадах помічників детутатів слуги ж підняли, то чому тут дивуватись?
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04.08.2024 07:31 Відповісти
Який стосунок НБУ має до нестачі бюджетних коштів?
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04.08.2024 08:55 Відповісти
Козли зелені, красти припиніть!
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04.08.2024 09:05 Відповісти
Расходы государственного бюджета Украины за июль месяц были на уровне 264 миллиардов гривен. Это на 20 миллиардов меньше, чем доходы госбюджета за месяц.
Следовательно доходы были: 264 млрд. + 20 млрд. = 284 млрд.
И в то же самое время:
Расходы госбюджета в июле значительно опередили доходы.
Телега впереди лошади или как?
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04.08.2024 16:03 Відповісти
 
 