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Новини Війна
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Росіяни просунулися біля Желанного і Тимофіївки та намагаються закріпитися на західному березі каналу в Часовому Яру, - DeepState

Росіяни просунулися біля Желанного і Тимофіївки та намагаються закріпитися на західному березі каналу в Часовому Яру, - DeepState

Війська РФ намагаються закріпитися на західному березі каналу в місті Часів Яр Донецької області. Також загарбники просунулися біля Желанного та Тимофіївки.

Про це повідомляють у Telegram аналітики ресурсу DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся біля Желанного та Тимофіївки. Тривають бої в Часовому Яру та Залізному", - йдеться у повідомленні.

За словами аналітиків, у місті Часів Яр ситуація дуже динамічна.

"Ворог проводить спроби закріпитися на західному березі каналу в Часовому Яру. Дуже динамічна ситуація в самому місті. Окупанти групами по 4-8 осіб переправляються через канал і намагаються закріпитися в приватних будинках", - пише ресурс.

Там додають, що українські захисники знищують російських загарбників. Однак ворог постійно кидає в бій нові групи.  

"Окупантів вдається знищувати, але поки ліквідують одну групу, встигає перебігти нова. І так по замкненому колу", - пишуть аналітики DeepState.

Дивіться також: Поблизу Часового Яру бійці відбили штурм окупантів та полонили одного росіянина. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17196) Донецька область (8317) Часів Яр (315)


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чого темпнити? вже так і пишіть - ""закріпилися!"
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04.08.2024 20:03 Відповісти
Медленно но уверенно пятимся и так постоянно после снятия Залужного.
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04.08.2024 20:17 Відповісти
так це ж по оманському плану, тварожний веде кацапів до києва
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04.08.2024 23:58 Відповісти
Говнокомандувачів, на мило!
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04.08.2024 20:18 Відповісти
Вот ты ты бы конечно даааа, а они конечно говнокомандующие
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04.08.2024 20:23 Відповісти
Не просуваются, а немного отодвигают границы. Зебобикам только так нужно объяснять, а то еще распереживаютса не дай Бог
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04.08.2024 20:33 Відповісти
Сирський здає місто за містом, всже і допомог всі понадавали, всеодно
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04.08.2024 20:41 Відповісти
блд, а в нас ейфорія від Ф-16
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04.08.2024 20:48 Відповісти
Оманські домовленності в дії.
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04.08.2024 22:40 Відповісти
 
 