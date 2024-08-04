Росіяни просунулися біля Желанного і Тимофіївки та намагаються закріпитися на західному березі каналу в Часовому Яру, - DeepState

Війська РФ намагаються закріпитися на західному березі каналу в місті Часів Яр Донецької області. Також загарбники просунулися біля Желанного та Тимофіївки.

Про це повідомляють у Telegram аналітики ресурсу DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся біля Желанного та Тимофіївки. Тривають бої в Часовому Яру та Залізному", - йдеться у повідомленні.

За словами аналітиків, у місті Часів Яр ситуація дуже динамічна.

"Ворог проводить спроби закріпитися на західному березі каналу в Часовому Яру. Дуже динамічна ситуація в самому місті. Окупанти групами по 4-8 осіб переправляються через канал і намагаються закріпитися в приватних будинках", - пише ресурс.

Там додають, що українські захисники знищують російських загарбників. Однак ворог постійно кидає в бій нові групи.

"Окупантів вдається знищувати, але поки ліквідують одну групу, встигає перебігти нова. І так по замкненому колу", - пишуть аналітики DeepState.

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