Україна працює над захистом енергооб’єктів паралельно з ремонтом, - Міненерго
Ремонтні роботи в енергосистемі продовжуються, адже основний виклик — це осінньо-зимовий період. Саме тому, паралельно з цим Україна працює над захистом енергооб'єктів.
Про це в розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, йдеться про протиповітряну оборону та продовження здійснення заходів з фізичного захисту.
Крім того, Світлана Гринчук розповіла, що для найшвидшого відновлення:
- задіюються і внутрішні державні ресурси, і міжнародна допомога;
- створена спеціальна робоча група для координації міжнародної допомоги, проведення ремонтів та відновлення;
- активно почали працювати фінансові програми для підвищення енергонезалежності українців.
Топ коментарі
+13 vitaliymkua
показати весь коментар04.08.2024 21:17
+10 Alex Newman
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+8 Александр Иванов #590191
показати весь коментар04.08.2024 21:19
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оій з цимУкраїн аі хтось і працює над захистом енергооб'єктів???
Майже Джерело:
ЦІ МАБУТЬ ПРОСТО ТИРЯТЬ ГРОШИ
У Светланы высшее финансово-экономическое образование. Она выпускница Черновицкого торгово-экономического института при Киевском национальном торгово-экономическом университете.
Гринчук - кандидат экономических наук. В 2013 году она http://library.wunu.edu.ua/libsearch/DocDescription?doc_id=303901 защитила диссертацию на тему: "Развитие ипотеки в сельском хозяйстве Украины".
За даними мерії, сім дітей обрали школи з викладанням румунською мовою, 31 - українською, 159 - російською. Найпопулярнішим закладом освіти для українців стала гімназія імені Тараса Шевченка у столичному секторі Ришканівки.
Який же сором…
Тікають від рашизму щоб жити рашизмом
В 2022 году Светлана принимала участие в международных проектах в сфере экологии и энергетики. В том же году она стала заместительницей Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов. Отвечала за европейскую интеграцию ведомства.
Но в сентябре следующего года Гринчук перешла в другое Министерство. Светлана заняла пост заместительницы Министра энергетики Германа Галущенко. Также она руководит Офисом поддержки реформ при ведомстве.
Чего молчите?
Получили свою долю, чтобы не напоминать, не дергаться и чтобы тихо все все забыли?
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Да дость цього пафоса. Пишить відверто: ми, шобла зеленського, пішли на друге коло і знову ********* гроші на захисті енергооб'єктів разом із ремонтом. Дякуємо лохам за то що ви є!
Україна? Як цікаво.
А відповідати за відсутній захист та спизжені гроші теж буде Україна, а не Міненерго?
А лохам можно впарити Аблігації "на відбудову "
З такею працею ми до наступної весни хоч будемо з електростанціями . ?
Потужним менеджерам - потужні міліарди!!
А міномет для бригади ТрО - купіть за донати.
Бо вам тут жити, а у них - рахунки в офшорах і паспорти семітських благополучних країн. Бєня і Фіртож не дасть збрехати