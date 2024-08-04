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Україна працює над захистом енергооб’єктів паралельно з ремонтом, - Міненерго

Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук

Ремонтні роботи в енергосистемі продовжуються, адже основний виклик — це осінньо-зимовий період. Саме тому, паралельно з цим Україна працює над захистом енергооб'єктів.

Про це в розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, йдеться про протиповітряну оборону та продовження здійснення заходів з фізичного захисту.

Крім того, Світлана Гринчук розповіла, що для найшвидшого відновлення:

  • задіюються і внутрішні державні ресурси, і міжнародна допомога;
  • створена спеціальна робоча група для координації міжнародної допомоги, проведення ремонтів та відновлення;
  • активно почали працювати фінансові програми для підвищення енергонезалежності українців.

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Автор: 

енергетика (2577) Міненерго (1399)


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Топ коментарі
+13
Одного разу пуштун вже потужно захистив. Хто наступний на розпилі?
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04.08.2024 21:17
+10
Більшість українських дітей-біженців, які цьогоріч підуть до першого класу в Кишиневі, будуть навчатися російською, - NewsMaker.

За даними мерії, сім дітей обрали школи з викладанням румунською мовою, 31 - українською, 159 - російською. Найпопулярнішим закладом освіти для українців стала гімназія імені Тараса Шевченка у столичному секторі Ришканівки.

Який же сором…
Тікають від рашизму щоб жити рашизмом
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04.08.2024 21:30
+8
Уроды и брехуны, вы ТОЖЕ САМОЕ уже рассказывали в начале этого года про какую-то очен классную защиту энергообъектов, в результате это все оказалось ложью, а все средства выделенные на защиту просто украли! В результате чего кацапы уничтожили практически всю энергосистему Украины, а вы и дальше продолжаете **деть одно и тоже! Заткнулись бы лучше и дело бы делали!
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04.08.2024 21:19
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Одного разу пуштун вже потужно захистив. Хто наступний на розпилі?
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04.08.2024 21:17 Відповісти
Саме тому, у паралельноій з цим Українаі хтось і працює над захистом енергооб'єктів???
Майже Джерело:
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04.08.2024 23:43 Відповісти
Придивиться до її погляду . Вони , що , ахметивських ляльок у міністерство набрали?

ЦІ МАБУТЬ ПРОСТО ТИРЯТЬ ГРОШИ
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05.08.2024 00:16 Відповісти
Вже попрацювали над Трипільською ДРЕС - ракет не стало і яким хером збивати?
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04.08.2024 21:18 Відповісти
Уроды и брехуны, вы ТОЖЕ САМОЕ уже рассказывали в начале этого года про какую-то очен классную защиту энергообъектов, в результате это все оказалось ложью, а все средства выделенные на защиту просто украли! В результате чего кацапы уничтожили практически всю энергосистему Украины, а вы и дальше продолжаете **деть одно и тоже! Заткнулись бы лучше и дело бы делали!
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04.08.2024 21:19 Відповісти
Представил,что этот текст читает Жванецкий. Поржал. Трагикомедия,нафиг.
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04.08.2024 21:22 Відповісти
А хто з привладних від приблуд95, саботував, щоб не зробити це раніше, з 2019 року?? Козак, мабуть, з московії телебенив, і запевняв козиря з ухилянтом ???
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04.08.2024 21:25 Відповісти
Как недавно кто то сказал что брехня при зеленском возведена в ранг государственной политики
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04.08.2024 21:26 Відповісти
Ну, то дійсно фахівець -

У Светланы высшее финансово-экономическое образование. Она выпускница Черновицкого торгово-экономического института при Киевском национальном торгово-экономическом университете.

Гринчук - кандидат экономических наук. В 2013 году она http://library.wunu.edu.ua/libsearch/DocDescription?doc_id=303901 защитила диссертацию на тему: "Развитие ипотеки в сельском хозяйстве Украины".
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04.08.2024 21:29 Відповісти
Більшість українських дітей-біженців, які цьогоріч підуть до першого класу в Кишиневі, будуть навчатися російською, - NewsMaker.

За даними мерії, сім дітей обрали школи з викладанням румунською мовою, 31 - українською, 159 - російською. Найпопулярнішим закладом освіти для українців стала гімназія імені Тараса Шевченка у столичному секторі Ришканівки.

Який же сором…
Тікають від рашизму щоб жити рашизмом
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04.08.2024 21:30 Відповісти
Эта бл*дина как эстафетная палочка -

В 2022 году Светлана принимала участие в международных проектах в сфере экологии и энергетики. В том же году она стала заместительницей Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов. Отвечала за европейскую интеграцию ведомства.

Но в сентябре следующего года Гринчук перешла в другое Министерство. Светлана заняла пост заместительницы Министра энергетики Германа Галущенко. Также она руководит Офисом поддержки реформ при ведомстве.
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04.08.2024 21:32 Відповісти
А чьо , тьолка сімпатічная ,спеціаліст широкого профілю в прямому і переносному значенні.
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04.08.2024 22:07 Відповісти
Скільки мільярдів роздерибанити цього разу заплановано?
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04.08.2024 21:37 Відповісти
На вкрадені на попередньому захисті гроші можна було знарядити десяток суден до Китаю (Тайваню) привести комплекти сонячних панелей та розпродати за собівартістю населенню (не баригам)... і мабуть вийшов би не один рейс... але це не точно, що точно - то те що таке неможливо з цією барижно-зрадницікою моновладою.
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04.08.2024 21:49 Відповісти
А как с деньгами, украденными на строительстве предыдущей защиты?
Чего молчите?
Получили свою долю, чтобы не напоминать, не дергаться и чтобы тихо все все забыли?
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04.08.2024 21:53 Відповісти
Тиждень тому проъзжав через один з таких об`єктів і бачив той захист...натягнута сітка на висоті від x до y метрів з 2х боків об'єкта. З інших 2х жодного захисту...якщо дрон вищий за y метрів - також жодного захисту...це не захист, а якийсь треш....
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04.08.2024 22:16 Відповісти
Украина работает над защитой энергообъектов параллельно с ремонтом, - Минэнерго Источник:
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Да дость цього пафоса. Пишить відверто: ми, шобла зеленського, пішли на друге коло і знову ********* гроші на захисті енергооб'єктів разом із ремонтом. Дякуємо лохам за то що ви є!
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04.08.2024 22:24 Відповісти
Хто хто працює над захистом?
Україна? Як цікаво.

А відповідати за відсутній захист та спизжені гроші теж буде Україна, а не Міненерго?
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04.08.2024 22:39 Відповісти
Вони ще кредитів візьмуть під цю балалайку як з "автодором", де борг "ефективних хазяйствєнніков" повісили на бюджет - тобто на нас.
А лохам можно впарити Аблігації "на відбудову "
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05.08.2024 00:38 Відповісти
"Це вже ж було" А так то і не смішно, з реальних їхніх кроків тільки одне видно,підняли собі зарплати, тарифи і думають що де ще можна витягнути в народа. А захист як і фортифікації, їх ніхто не бачить,але вони є, на папері)
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04.08.2024 23:09 Відповісти
Где, билят, "ипотека в сельском хозяйстве" и где, бл*дь энергетика, суки зеё*аные.
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04.08.2024 23:55 Відповісти
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05.08.2024 00:21 Відповісти
ШО опять? ©
З такею працею ми до наступної весни хоч будемо з електростанціями . ?
Потужним менеджерам - потужні міліарди!!
А міномет для бригади ТрО - купіть за донати.
Бо вам тут жити, а у них - рахунки в офшорах і паспорти семітських благополучних країн. Бєня і Фіртож не дасть збрехати
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05.08.2024 00:35 Відповісти
Нам знову навішують локшину на вуха...😁
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05.08.2024 00:39 Відповісти
 
 