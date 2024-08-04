Україна працює над захистом енергооб’єктів паралельно з ремонтом, - Міненерго

Ремонтні роботи в енергосистемі продовжуються, адже основний виклик — це осінньо-зимовий період. Саме тому, паралельно з цим Україна працює над захистом енергооб'єктів.

Про це в розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, йдеться про протиповітряну оборону та продовження здійснення заходів з фізичного захисту.

Крім того, Світлана Гринчук розповіла, що для найшвидшого відновлення:

задіюються і внутрішні державні ресурси, і міжнародна допомога;

створена спеціальна робоча група для координації міжнародної допомоги, проведення ремонтів та відновлення;

активно почали працювати фінансові програми для підвищення енергонезалежності українців.

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