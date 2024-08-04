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Новини
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Українська атлетка Ірина Геращенко здобула бронзу в стрибках у висоту на Олімпіаді-2024

Геращенко

У неділю, 4 серпня, українська атлетка Ірина Геращенко здобула бронзу в стрибках у висоту на Олімпіаді-2024.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Це вже четверта нагорода України на Іграх-2024. Для Геращенко це перша олімпійська нагорода. Вона розділила бронзу з австралійською спортсменкою Елеонор Паттерсон.

Атлетки вдвох взяли висоту 1,95 метра.

Дивіться також: Магучіх встановила світовий рекорд у стрибках у висоту, попередній тримався 37 років. ВIДЕО

Автор: 

легка атлетика (75) Олімпіада (687) спорт (1612)


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Топ коментарі
+13
Наші дівчатка ,такі гарнюні !😘
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04.08.2024 22:10
+10
Спасибі, дівчата! шаблісти, стрибуни...молодці
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04.08.2024 22:24
+9
Неймовірна бомба!!!!
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04.08.2024 22:12
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Наші дівчатка ,такі гарнюні !😘
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04.08.2024 22:10 Відповісти
Неймовірна бомба!!!!
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04.08.2024 22:12 Відповісти
Між іншим, попередньої партії "Наша Україна", членом якої була Ірина Геращенко, вже років з 10 не існує, ще Лавринович скасував реєстрацію.
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04.08.2024 22:28 Відповісти
Депутатка зажди займає націонал-демократичну позицію: НУНС-Удар-БПП-ЄС. У чому проблема?
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04.08.2024 22:31 Відповісти
НУНС і Удар-БПП - це блоки, куди можуть входити члени багатьох партій
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04.08.2024 22:41 Відповісти
Члени входять у блоки. І у членкинь інколи входять.
От такі вони, ці мудакуваті члени.
А потім буяють анекдоти про "корабєльниє сосни" і "анал табу".
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04.08.2024 22:58 Відповісти
так, беня в 2014-му був в цій движухі. Коли в нього відібрали рейдернуті ним держпідприємства - він зі своїми сявками перейщов в стан ворогів України... та тобі, 73/43%зебілу, беніному викормишу, це краще знати.
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05.08.2024 01:22 Відповісти
Молодець!!!
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04.08.2024 22:13 Відповісти
Спасибі, дівчата! шаблісти, стрибуни...молодці
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04.08.2024 22:24 Відповісти
 
 