У неділю, 4 серпня, українська атлетка Ірина Геращенко здобула бронзу в стрибках у висоту на Олімпіаді-2024.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Це вже четверта нагорода України на Іграх-2024. Для Геращенко це перша олімпійська нагорода. Вона розділила бронзу з австралійською спортсменкою Елеонор Паттерсон.

Атлетки вдвох взяли висоту 1,95 метра.

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