Українська атлетка Ірина Геращенко здобула бронзу в стрибках у висоту на Олімпіаді-2024
У неділю, 4 серпня, українська атлетка Ірина Геращенко здобула бронзу в стрибках у висоту на Олімпіаді-2024.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Це вже четверта нагорода України на Іграх-2024. Для Геращенко це перша олімпійська нагорода. Вона розділила бронзу з австралійською спортсменкою Елеонор Паттерсон.
Атлетки вдвох взяли висоту 1,95 метра.
Топ коментарі
+13 Luiza
показати весь коментар04.08.2024 22:10
+10 vsbu vsbu
показати весь коментар04.08.2024 22:24
+9 Гоша Фантомас #478094
показати весь коментар04.08.2024 22:12
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От такі вони, ці мудакуваті члени.
А потім буяють анекдоти про "корабєльниє сосни" і "анал табу".