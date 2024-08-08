На півдні України зафіксували ворожий БпЛА, - Повітряні сили

В ніч на 8 серпня росіяни запустили по Україні безпілотник.

Про це інфомрує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ.

"Ворожий ударний БпЛА з Херсонської області прямує у Миколаївську область, курс північно-західний", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Знищено 30 із 30 "Шахедів", - Повітряні сили