На півдні України зафіксували ворожий БпЛА, - Повітряні сили
В ніч на 8 серпня росіяни запустили по Україні безпілотник.
Про це інфомрує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ.
"Ворожий ударний БпЛА з Херсонської області прямує у Миколаївську область, курс північно-західний", - йдеться в повідомленні.
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